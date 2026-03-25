Riotinto abrirá el Campeonato de Andalucía de Slalom

La población onubense de Minas de Riotinto es la población escogida para iniciar este certamen andaluz de automovilismo 2026, que llega a su tercera edición.

El 3º Slalom Minas de Riotinto tendrá como escenario el campo de albero sito en el interior del Instituto Cuenca Minera. Por tanto, será un circuito todo de tierra montado a base de conos y puertas, que resultará súper espectacular para el numeroso público que seguro se dará cita en el trazado.

III Slalom Pedagógico

Dicho circuito posee unas gradas naturales perfectas para la ubicación de los aficionados, lejos de la pista, asegurando la seguridad.

Paco Garcis Galera, director deportivo de Escudería Sur, organizadora de la prueba, nos comentaba: “El apoyo del Instituto y del resto de patrocinadores ha sido fundamental para seguir manteniendo el Slalom en el Campeonato de Andalucía y se diferencia del resto de pruebas que componen el certamen andaluz, ya que posee un carácter pedagógico que no tiene otras. Transmitir a los chavales la idea de que la calle no es un circuito y para correr están las pruebas como este Slalom, divertido, asequible y sin riesgo para nadie, resulta uno de los mensajes claros de esta competición”.

III Slalom Pedagógico

El programa comenzará con la apertura de inscripciones el próximo 6 de Marzo, al que le seguirá la presentación de la prueba en el mismo I.E.S Cuenca Minera, en fecha aún por determinar. Las inscripciones se cerrarán el lunes 6 de Abril, publicándose dos dias después la lista de equipos inscritos.

A las 15,45 horas del sábado, comenzarán las verificaciones administrativas y técnicas y a las 17 h. se iniciará la competición.

La prueba consta de una primera manga de entrenamientos y dos mangas de carrera, obteniéndose la clasificación del mejor tiempo de las dos con sus penalizaciones. Una vez concluida la prueba, allí mismo se celebrará el acto de entrega de premios entorno a las 8 de la tarde.

Conviene recordar que el circuito de un Slalom del Andaluz está diseñado a base de conos y puertas. Las penalizaciones en el recorrido consisten en 5” si se tira un cono o 10” por cada error en el recorrido.

III Slalom Pedagógico

Para poder participar solamente es necesario una licencia federativa (este año la Federacion Española ha creado un permiso de participacion de tan solo 35 euros), un casco y un turismo, sin preparación alguna.

La duración aproximada de la prueba será de unas tres horas, en función del número de inscritos y todas las partes implicadas en la Organización de la prueba, están trabajando para incentivar a los pilotos habituales del Campeonato a que vengan a participar al Slalom.

El hecho de ser la prueba que abra el certamen andaluz supondrá tal vez un pequeño handicap en cuanto a número de inscritos, pero la Organización está ilusionada en convertir Minas de Riotinto en un referente para el automovilismo de base.

III Slalom Pedagógico

El Slalom servirá también para activar al magnífico grupo de Voluntarios de la Asociación y del propio Instituto, que realizarán una labor esencial en el éxito de la competición, como ya se comprobó el pasado año. Su implicación es total, habiendo diseñado ya este año el cartel anunciador de la prueba.

La entidad gaditana, además de los trofeos que estipula la propia Federación Andaluza, otorgará Premios en Metálico a cada una de las dos Agrupaciones: Agrupacion 1 (hasta 1.600 c.c) y Agrupación 2 (más de 1.600 c.c.).

Toda la información de la prueba se podrá ver en la web: https://escuderiasur.net/Slalom_Riotinto/index.html