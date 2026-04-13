El nuevo Mercedes-Benz GLE Coupé: potente, intuitivo y expresivo

Desde la invención del automóvil hace 140 años, Mercedes‑Benz ha estado abriendo nuevos caminos para satisfacer las necesidades de sus clientes. El nuevo GLE Coupé combina la elegancia y el atractivo emocional de un coupé con la tecnología de alta gama de la popular serie SUV.

Vamos a destacar aspectos interesantes de este modelo, nacido para triunfar por carretera, donde la nueva gama de motores que ofrecen más potencia y garantiza una experiencia de conducción más ágil.

Una potente arquitectura informática y una impresionante configuración de hasta 27 sensores ofrecen mayor seguridad. En detalle, 10 cámaras exteriores y hasta cinco sensores de radar y 12 sensores ultrasónicos monitorizan el entorno.

Nuevo GLE Coupé

Superordenador con IA, donde el MB.OS integra y controla todos los aspectos del vehículo y lo mantiene actualizado mediante actualizaciones por aire.

Concepto moderno de pantalla: La MBUX Superscreen estándar une sin problemas tres pantallas de 12,3 pulgadas en una sola. La nueva generación MBUX da un gran salto adelante al integrar inteligencia artificial avanzada (IA), mientras que el Asistente Virtual MBUX[ii] puede llevar a cabo diálogos naturales y complejos. Una selección de avatares expresivos asegura una interacción más personal.

Diseño modernizado: El aspecto seguro se caracteriza por una parrilla más grande con una estrella central iluminada, un llamativo marco cromado con iluminación de contorno y un nuevo delantal delantero distintivo. Los emblemas estrellados en los pilotos traseros enfatizan el carácter deportivo del Coupé. En el interior, nuevos elementos de diseño y confort realzan el interior. El volante adopta el muy querido concepto de control "balancines y rodillos", combinando un funcionamiento intuitivo con una sensación de familiaridad.

La última generación de DIGITAL LIGHT produce un campo de iluminación de alta resolución que es alrededor de un 40 por ciento más grande y consume hasta un 50 por ciento menos de energía que su predecesor. La luz larga dinámica ULTRA RANGE tiene un alcance de hasta 600 metros, lo que equivale a unos seis campos de fútbol.

Nuevo GLE Coupé

Inteligencia sobre los badenes: Al regular las fuerzas sobre cada rueda individualmente y estabilizar la carrocería en todas las situaciones de conducción, el E-ACTIVE BODY CONTROL es uno de los sistemas de suspensión SUV más inteligentes disponibles. Las unidades de control analizan la situación de conducción 1.000 veces por segundo, ajustando continuamente la suspensión para lograr el máximo confort y confianza. El Mercedes Benz GLE Coupé se desliza sin esfuerzo sobre largos badenes, casi como si flotara sobre la carretera. Gracias a la nueva regulación de amortiguadores en la nube con AIRMATIC, el sistema anticipa la carretera que viene por delante y ajusta automáticamente la amortiguación incluso antes de que el vehículo alcance el badenes. Con una superficie transparente de más de un metro cuadrado, uno de los techos solares panorámicos correderos más grandes de esta clase es ahora estándar. Inunda el interior de luz y aire fresco.

Tan fresco y tan limpio: Para un ambiente más agradable y limpio, Energizing Air Control utiliza un nuevo filtro eléctrico que limpia el aire interior cada 90 segundos. En el corazón del sistema se encuentra un concepto avanzado de filtración de varias etapas con un filtro eléctrico, que garantiza un aire excepcionalmente limpio y reduce aún más los olores desagradables. El aire exterior que entra se limpia eficazmente de componentes dañinos y desagradables.

Potente: sistemas de transmisión electrificados a prueba de futuro con fiabilidad probada. Más potencia, con el habitual alto nivel de confort acústico y vibratorio: la nueva gama de motores da al GLE Coupé un carácter de conducción aún más ágil y atractivo. Desde el principio, los modelos se sienten notablemente más ágiles y ofrecen una aceleración más fuerte en carreteras rurales. Al mismo tiempo, los trenes motrices ya están diseñados para cumplir con los futuros estándares de emisiones, combinando la característica silenciosidad con la suavidad que definen la experiencia especial de Mercedes-Benz. El modelo híbrido enchufable va un paso más allá, ofreciendo una autonomía puramente eléctrica de más de 100 kilómetros, permitiendo realizar muchos viajes diarios de forma silenciosa y sin emisiones.