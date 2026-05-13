Omoda & Jaecoo en pleno apogeo

Sin lugar a dudas, en el poco tiempo que lleva en el mercado español Omoda & Jaecoo está logrando llegar a los compradores de vehículos de una manera importante, de tal forma ha cerrado el mes de abril con un total de 3.343 matriculaciones, registrando el mejor resultado mensual de su historia tras tan solo 25 meses en el mercado español. Este volumen supone un crecimiento del 119% respecto al mismo mes de 2025 y permite a la compañía alcanzar una cuota de mercado del 3,1%, en un mercado total de 106.862 unidades.

Omoda

De hecho, si se compara la cuota de mercado de Omoda & Jaecoo en abril de 2026 con la del mismo mes del año anterior, se observa que la compañía ha duplicado su cuota, pasando del 1,5% al 3,1%. Esto demuestra una progresión muy sólida y reforzando su posicionamiento competitivo en el mercado español.

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En el acumulado de enero a abril de 2026, Omoda & Jaecoo ha matriculado un total de 11.506 vehículos, lo que supone un crecimiento del 91,5% interanual, en un contexto de mercado que avanza en torno al 7,8%, con un total de 407.389 matriculaciones. La cuota de mercado conjunta en el primer cuatrimestre se sitúa en el 2,8%, 1,2 puntos porcentuales más que en el mismo periodo de 2025.

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Hay que destacar que siguiendo con los canales, en el pasado mes de abril matriculando un total de 2.359 unidades a particulares, lo que supone el 70,6% del total de sus ventas. Asimismo, con este número de matriculaciones, la cuota de mercado en este canal es de 5,1%, lo que la sitúa como la sexta marca más vendida en el mercado de particulares. Además, también en el canal de particulares, consigue ser la más vendida en el segmento D-SUV (gracias a Omoda 7 SHS híbrido enchufable, al 9 SHS híbrido enchufable y 8 híbrido enchufable) y la segunda más vendida en el C-SUV (gracias al Omoda 5, Jaecoo 5 y Jaecoo 7).

En cuanto a las diferentes tecnologías, sobresale especialmente la cuota de mercado conseguida por OMODA & JAECOO con la tecnología SHS híbrida enchufable entre los particulares. En este sentido, en abril la cuota de mercado de esta tecnología fue del 14%, mientras que en el acumulado del año es del 15%.

Estos resultados ponen de manifiesto la fortaleza de Omoda & Jaecoo en España, sustentada en una estrategia de crecimiento sostenible, una oferta de producto altamente competitiva y una clara orientación hacia tecnologías eficientes y electrificadas, consolidando a ambas marcas como actores cada vez más relevantes en el mercado nacional.

Destacaremos que el 88% de las ventas de Omoda & Jaecoo son electrificados. Esta clara apuesta por la electrificación ha permitido además a situarse como la segunda marca en ventas de híbridos enchufables en el canal de particulares, tanto en el mes de abril como en el acumulado del año.

Por cierto, en estos días el concesionario de Huelva está de aniversario y es buen momento para acercarse por allí y comprobar los descuentos especiales tan interesantes que están ofreciendo a los futuros clientes, con motivo de esta celebración. Enhorabuena y a seguir creciendo.