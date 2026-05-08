Apertura de pedidos para la versión descapotable de Renault 4

Sin lugar a dudas, el mundo de la automoción, en estos momentos, está poniendo en el mercado nuevas versiones de sus modelos que están resultado "la mar de interesantes".

De esta manera, podemos adelantar que, con un techo corredizo de lona, la versión “plein sud®” de Renault 4 E-Tech eléctrico ya se puede pedir a un precio desde 31.550 euros, con acabado techno, y 33.550 euros, con acabado iconic.

Renault 4 E-Tech eléctrico

Este techo, ​​que se abre eléctricamente hasta alcanzar una longitud de 92 centímetros y un ancho de 80 centímetros, permite que tanto los pasajeros delanteros como los traseros viajen al aire libre, con la brisa en el cabello y en un habitáculo con mucha luminosidad.

Dado que Renault 4 E-Tech eléctrico se diseñó desde el principio pensando en esta versión “plein sud®”, la presencia del techo corredizo de lona no afecta visiblemente a sus características, como la altura libre al techo para los pasajeros.

Todas las versiones de Renault 4 E-Tech eléctrico incorporan nuevos equipamientos, incluido el sistema de vigilancia avanzada del conductor, y cuentan ahora con un total de 28 funciones de asistencia a la conducción.

Renault 4 E-Tech eléctrico

Su nombre, Plein Sud, evoca el cielo azul y el sol. Sobre todo, hace referencia a la versión Plein Air del Renault 4 original, una versión completamente descapotable que prescindía de puertas, techo y portón, sustituyéndolas por una sencilla capota. Aunque no de forma tan radical, Renault 4 E-Tech eléctrico “plein sud®” ofrece la posibilidad de viajar “al descubierto” gracias a su techo eléctrico corredizo de lona. Esta versión está disponible para pedidos, desde hoy, en colores bitono y en el color monotono negro brillante.

Este llamativo techo solar de lona negra le da a este modelo un aspecto diferente. Las barras del techo desaparecen para maximizar la superficie de apertura, mientras que la antena ahora está integrada en la luneta trasera. Dado que el vehículo fue diseñado desde el principio con su techo de lona, ​​este no afecta significativamente ninguna de sus características principales. Por ejemplo, la altura libre al techo permanece prácticamente inalterada: 906 mm en la parte delantera y 813 mm en la trasera, en comparación con los 886 mm y 853 mm, respectivamente, de la versión con techo tradicional.

Renault 4 E-Tech eléctrico

Acústica y peso controlados. Renault se ha beneficiado de la experiencia de sus socios, Webasto y Haartz, para ofrecer un Renault 4 E-Tech eléctrico Plein Sud con un techo con cualidades acústicas y de hermeticidad superiores gracias a su forro, sin comprometer el peso. Los elementos estructurales del techo están fabricados en plástico en lugar de metal. La tela se pliega en tres secciones en vez de cuatro. Estas acertadas decisiones reducen el peso total, lo que se traduce en una mayor eficiencia. La acústica se ha optimizado tanto con el techo cerrado, gracias al grosor de la tela, como con el techo abierto, gracias a un deflector que se activa para reducir el ruido exterior mientras se circula.

Renault 4 E-Tech eléctrico

Amplia apertura. Además de la insonorización, los ingenieros encargados del desarrollo de este techo corredizo de lona tuvieron que superar otro reto: maximizar la apertura, tanto para los ocupantes delanteros como para los pasajeros traseros, de modo que la visibilidad de estos últimos no se viera obstruida por elementos del techo. Con la ayuda de sus socios, los equipos de Renault optimizaron las dimensiones para lograr una longitud de 92 cm y un ancho de 80 cm. Como resultado, incluso los pasajeros traseros disfrutan de la apertura.

Renault 4 E-Tech eléctrico

Activado mediante un botón (en la llave o cerca del espejo retrovisor interior) o por voz a través del avatar reno, el techo de lona se abre en múltiples posiciones intermedias, según los deseos de cada ocupante.

Más ayudas a la conducción y menos tiempo de recarga. Al mismo tiempo, toda la gama Renault 4 E-Tech eléctrico incorpora nuevos equipamientos, empezando por el sistema de vigilancia avanzada del conductor. Este sistema utiliza una cámara interior ubicada en el pilar izquierdo del parabrisas para detectar la fatiga y la distracción. Gracias a él, el nivel de atención del conductor se tiene en cuenta en la nota del Safety Score que se muestra tras cada trayecto.

El asistente de parada de emergencia, que funciona como complemento del sistema active driver assist para ralentizar el vehículo hasta inmovilizarlo en el carril (cuando es posible) si el conductor no actúa (no se detectan sus manos en el volante), es otra nueva ayuda a la conducción centrada en la seguridad. Además, el asistente de eco-conducción ahora es predictivo: analiza las condiciones de la carretera (curvas, rotondas, etc.) mediante mapas integrados para aconsejar al conductor que levante el pie del acelerador con antelación, ahorrando así combustible y preservando la seguridad.

Renault 4 E-Tech eléctrico

Una nueva oferta de datos con 2 GB/mes incluidos durante 3 años, o hasta la finalización del contrato suscrito con Mobilize Financial Services (todos los contratos, excepto los de crédito clásico), permite ahora garantizar el uso diario de las aplicaciones integradas más populares, ya que esto representa, por ejemplo, hasta 40 horas de reproducción de música en streaming (en calidad normal) o hasta 3 horas de vídeo en streaming al mes.

Por último, en el aspecto técnico, un nuevo intercambiador de preacondicionamiento de la batería para el circuito de calentamiento de la batería mejora el tiempo de carga en climas fríos (alrededor de 0 °C) y de frío extremo (-20 °C), gracias al planificador de carga. Por ejemplo, el tiempo se reduce de 1 hora a 50 minutos al cargar la batería del 15 % al 80 % en el primer caso, y de 1 hora y 45 minutos a 1 hora y 10 minutos en el segundo caso, cuando el coche ha estado en marcha menos de 10 minutos antes. Estos tiempos son ahora de 40 y 55 minutos respectivamente, cuando el coche ha circulado más de una hora antes.

Desde luego, cualquier posible conductor de este descapotable que quiera tener una mayor información solo tiene que pasarse por el concesionario Renault en Huelva, donde el magnífico equipo de asesores comerciales que tiene Syrsa en nuestra capital le aclararán, con todo lujo de detalles, cualquier duda que pudiera tener .