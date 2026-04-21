El Ebro s700 HEV marca un hito al reunir las tres etiquetas medioambientales

Con la incorporación de la versión híbrida (HEV) con distintivo ECO, el s700 completa su propuesta, junto al híbrido enchufable (PHEV), con etiqueta cero, y la versión de combustión, con etiqueta C, consolidando así una oferta multienergía única dentro de la marca.

Ebro s700 HEV

El s700 HEV emplea un avanzado sistema de propulsión híbrido que incorpora tecnologías innovadoras para conseguir una equilibrada combinación entre eficiencia, rendimiento y agrado de uso. El uso de la transmisión DHT, con dos motores eléctricos y una potente batería, permiten una gran suavidad de funcionamiento y buena eficiencia. El motor de combustión 1.5T DHE de quinta generación combina un elevado rendimiento, con una eficiencia térmica del 44,5%, una de las cifras más elevadas de la industria del automóvil.

Ebro s700 HEV

La potencia combinada del sistema es de 165 kW (224 CV) y 295 Nm. El Ebro s700 HEV acelera de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 175 km/h. Estas prestaciones se combinan con unos consumos muy bajos, de solo 5,7 l/100 km en ciclo mixto WLTP y unas emisiones de tan solo 129 g/km de CO2.

Este nuevo modelo híbrido está construido sobre la conocida plataforma T1X del grupo Chery, preparada para adaptar sistemas de propulsión de combustión, híbridos y eléctricos. En su proceso de diseño se ha priorizado el espacio interior y el comportamiento dinámico. Además, la T1X proporciona unos elevados niveles de rigidez.

Ebro s700 HEV

Como el resto de modelos de la completa gama del fabricante español, el s700 HEV ofrece a los clientes un hardware y un software de última generación que le permite ofrecer funcionalidades como sofisticadas pantallas HD para la instrumentación o el sistema multimedia (respaldado por el procesador de última generación Qualcomm Snapdragon 8155SoC, lo que garantiza un manejo rápido y fluido) y un eficaz sistema de reconocimiento de voz. Las grandes pantallas de alta resolución emplazadas en el salpicadero permiten gestionar múltiples funciones como el sistema de infoentretenimiento, el navegador, la conectividad, los asistentes a la conducción, la climatización, la luz ambiental o el sistema de visión HD de 540º.

Ebro s700 HEV

En el apartado de seguridad, y como ocurre con sus homólogos de gasolina y PHEV, esta variante de la gama s700 cuenta con la más avanzada ingeniería y tecnología en todos los apartados que influyen en la seguridad, desde el diseño y construcción de la carrocería, a los 24 sistemas de asistencia a la conducción (que funcionan con la información recogida por 5 cámaras y 12 sensores repartidos por todo el vehículo) o los 7 airbags que equipa.

Ebro s700 HEV

Entre el equipamiento de serie destacan elementos como las pantallas para la instrumentación (12,3’’) y el sistema multimedia (12,3’’), conectividad inalámbrica, asistente y control por voz inteligente, sistema de navegación, cámara de visión panorámica 540º HD, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, sensor de lluvia, faros full led automáticos, sistema de sonido Sony de alto rendimiento, ajuste eléctrico de los asientos delanteros, asientos calefactados, acceso y arranque sin llave y climatizador bizona.

El nuevo EBRO s700 HEV representa un paso decisivo en la estrategia de electrificación de la marca. Se trata de un SUV híbrido autorrecargable concebido para ofrecer una solución eficiente, accesible y tecnológicamente avanzada, sin necesidad de recarga externa y con etiqueta ECO de la DGT.

Ebro s700 HEV

En el diseño exterior permanece el concepto “el arte de las líneas fluidas” ,visto en las variantes de gasolina y PHEV, el cual subraya el carácter tecnológico de este modelo, combinando unas líneas elegantes con una presencia imponente. Esta versión híbrida no varía en sus proporciones, con una longitud de 4,55 metros por 1,86 metros de ancho y 1,69 metros de alto (la distancia entre ejes es de 2,67 metros).

En el frontal destaca la gran parrilla octogonal de la familia EBRO. Los grupos ópticos integran las luces led diurnas.

Ebro s700 HEV

El lateral está marcado por la línea de cintura ascendente, cuya curva se pronuncia aún más para integrarse a media altura en el pilar C. Las líneas del perfil aportan volumen, mientras que las formas inferiores aportan ligereza. Las molduras, los raíles de techo y el alerón trasero incrementan la altura visual del vehículo. Las llantas de aleación, de 18 pulgadas, presentan un diseño cerrado para una mejor aerodinámica.

La gran óptica trasera coast-to-coast integra una característica firma lumínica que se complementa con una tercera luz de freno con diseño direccional integrada bajo el alerón posterior. Por debajo del portón, encontramos un elegante difusor que añade empaque a la parte posterior.

En cuanto al díselo interior, el Ebro s700 HEV ofrece un habitáculo de calidad, por materiales empleados y ajustes entre las diferentes piezas; esta sensación se acentúa con la incorporación de la nueva botonera tradicional para manejar el climatizador, además de las molduras en color negro combinado con materiales nobles y la tapicería Eco Skin para los asientos.

La amplia superficie acristalada y el techo solar panorámico de 1,1 m² de serie dotan al interior de una gran luminosidad, contribuyendo a una agradable sensación de espacio.

Ebro s700 HEV

El salpicadero curvo tiene un diseño de tres alturas. En la más baja se ubican los mandos físicos y en la intermedia las salidas de ventilación. Sobre ella se apoya la amplia pantalla dual curva característica tanto en los s700 como en los s400, y que integra la pantalla de la instrumentación y la central, ambas de 12,3 pulgadas (31 cm).

El volante, acabado en cuero, tiene un diseño deportivo de tres radios y achatado en su parte inferior, integra mandos táctiles para controlar las principales funciones. Los asientos delanteros también tienen un diseño de inspiración deportiva y equilibrado mullido pensado para rodar una gran cantidad de kilómetros sin que pasen factura a ninguno de los pasajeros del vehículo. El asiento del conductor cuenta, según acabado, con reglaje eléctrico de seis vías con calefacción y ventilación. Los asientos están tapizados en material Eco-Skin para el acabado Luxury. La consola central envuelve al conductor e integra la palanca de cambios con acabado metálico y un mando giratorio para los modos de conducción.

El sistema multimedia y, en general, la conectividad que emplean todos los productos de la actual gama de SUV Ebro se basan en el empleo del chip Qualcomm 8155, uno de los más potentes y avanzados del mundo.

Muchas más características ofrece esta nueva versión del Ebro s700, que podrán encontrar en su concesionario de Huelva, donde su equipo comercial le informarán de todas las ventajas de este modelo, del cual pueden pedir una prueba del coche y disfrutar de uno de los vehículos con mejor relación calidad/precio del mercado español.