Omoda y Jeicoo se presentan en sociedad en Huelva

Teniendo como escenario el antiguo local de Porcelanosa en el polígono industrial La Paz, el próximo miércoles 19 de noviembre, en horario de 19h a 22h, los concesionarios de vehículos "Omoda" & "Jaecoo" realizarán un evento simultáneo donde se darán a conocer novedades de la marca, como el "Omoda" 5 SHS-H y el "Jaecoo" 5, así como alguna sorpresa adicional.

JAECOO

A esta cita están convocados los clientes de la marca, aquellos seguidores que hayan mostrado interés en la compañía, así como medios de comunicación e influencers.

Es evidente que "Omoda" & "Jaecoo" transformarán la forma en la que se presentan las novedades del automóvil en los concesionarios. Este acontecimiento inédito en el sector nace con la intención de convertir cada lanzamiento de la marca en una experiencia única, marcando un antes y un después en la forma de presentar novedades al mercado.

"“Omoda" & "Jaecoo Premiere Day" significa estreno, una primera vez, y esto es exactamente lo que buscamos en la marca: que nuestros clientes, amigos y medios de comunicación sean los protagonistas de un momento inolvidable, una experiencia que deje huella”, señala Francesco Colonnese, vicepresidente de OMODA & JAECOO España.

“No se trata solo de mostrar coches sino de generar emociones, con música en directo, actividades interactivas y sorpresas que conecten con la comunidad OMODA & JAECOO. Queremos que cada lanzamiento sea una celebración, una experiencia que acerque la marca a nuestros clientes y seguidores”, continúa este directivo.

JAECOO

Este concepto innovador, que tiene su primer capítulo el próximo 19 de noviembre, comienza con la presentación de dos novedades llamadas a convertirse en protagonistas del mercado: el OMODA 5 SHS-H, un SUV híbrido que con sus 224 CV y etiqueta ECO combina eficiencia, tecnología avanzada y diseño futurista. Junto a él, también estará el JAECOO 5, un modelo versátil y sostenible que responde a las nuevas tendencias de movilidad, pensado para quienes buscan experiencias ‘outdoor’ y un estilo de vida pet-friendly. Ambos representan la visión de la marca: ofrecer soluciones que integren conectividad, seguridad y diseño premium.

JAECOO

En este ‘OMODA & JAECOO Premiere Day’ también será la ocasión para celebrar un logro histórico: la compañía alcanza los 30.000 clientes en España en menos de dos años. Por ello, cada concesionario realizará una entrega simbólica a un cliente especial, acompañado de acciones exclusivas y contenido audiovisual que refleje la cercanía y el compromiso de la marca con su comunidad.

El evento se desarrollará en tres fases: una etapa previa con contenidos en redes sociales y streaming en TikTok, la presentación presencial en cada concesionario con actividades interactivas, música en directo y experiencias exclusivas, y una fase posterior en la que se compartirá todo el contenido generado para amplificar su impacto en medios y plataformas digitales. Como sorpresa final, se mostrará por primera vez el espectacular OMODA 9 SHS negro mate, anticipando la campaña especial de Black Friday.