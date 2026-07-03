Nuevo Renault Megane E-Tech eléctrico: más carácter, dinamismo y tecnología

Pionero de la nueva generación de modelos eléctricos de la marca en 2022, Renault Megane E-Tech eléctrico encarnó la estrategia de valor de Renault, con una clara ambición: crear mayor valor para el cliente a través del diseño, la tecnología y la experiencia de conducción.

Megane E-Tech eléctrico

Renault Group ha asumido el firme compromiso de producir Nuevo Megane E-Tech eléctrico en Europa, en Ampere ElectriCity.

Gracias a su estilo audaz, placer de conducción y una experiencia eléctrica de alto nivel, Megane E-Tech eléctrico se consolidó como un referente en su segmento. Al ofrecer un excelente nivel de satisfacción al cliente, un rendimiento reconocido y un alto valor residual, atrajo a una clientela más joven, sirviendo además como herramienta de conquista.

En un mercado cada vez más competitivo y en constante evolución para las berlinas compactas eléctricas, Renault continúa desarrollando Megane E-Tech eléctrico para fortalecer su competitividad, centrándose en cuatro áreas clave: ahora tendrá un diseño aún más dinámico, acompañado a la mayor experiencia en sistemas eléctricos con una tecnología avanzada y útil. Una gama simplificada, con un alto nivel de equipamiento en todos los acabados.

Megane E-Tech eléctrico

Este enfoque responde a una realidad clave del mercado: más de dos de cada tres clientes de Megane E-Tech eléctrico descubren el mundo de los vehículos eléctricos. Por ello, Renault ha diseñado una oferta específicamente diseñada para facilitar esta transición, combinando facilidad de uso, eficiencia y placer de conducción, tanto para el uso diario como para viajes largos.

Megane E-Tech eléctrico

Desde su diseño renovado y su entorno tecnológico mejorado hasta su rendimiento eléctrico optimizado, Nuevo Megane E-Tech eléctrico busca consolidar su posición en el segmento de los coches eléctricos compactos.

Nuevo diseño expresivo y dinámico

Nuevo Renault Megane E-Tech eléctrico realza su estilo para mostrar una personalidad dinámica y ganar presencia en la carretera.

Megane E-Tech eléctrico

Deportivo y moderno en su expresión

En cuanto al diseño, el frontal de Nuevo Megane E-Tech eléctrico ha sido completamente renovado. A excepción de las ópticas, todas las piezas son nuevas. El paragolpes adopta una nueva construcción más prominente en la parte del color de la carrocería, reforzando de inmediato la percepción de deportividad. Las tomas de aire laterales desaparecen en favor de una nueva firma luminosa: luces de día con un patrón de damero, compuestas por ocho rombos, que dinamizan visualmente el frontal. Ubicadas en los extremos del paragolpes, estas luces refuerzan la percepción de anchura del vehículo. Al atraer la mirada hacia abajo, le otorgan a Nuevo Megane E-Tech eléctrico una posición más baja y firme en la carretera.

Megane E-Tech eléctrico

La calandra cerrada, con acabado en negro brillante y patrones de rombos, forma parte de esta nueva identidad visual, mientras que el emblema Renault, ahora situado bajo el capó, transforma sutilmente la apariencia del frontal acentuando su efecto inclinado.

Una nueva identidad luminosa distintiva y tecnológica

La firma luminosa se ha rediseñado en profundidad para que Nuevo Megane E-Tech eléctrico sea reconocible a primera vista. Las luces de día, con su distintivo diseño gráfico en forma de rombos, aportan un toque moderno al frontal.

Megane E-Tech eléctrico

En la parte trasera, las luces conservan su icónica línea fluida, ahora diseñadas como elementos 3D sin lentes de cubierta.

Este nuevo diseño de iluminación confiere al vehículo una identidad visual fuerte e inconfundible.

Silueta y presencia más marcadas

La integración de baterías de mayor capacidad resulta en un ligero aumento de la altura del vehículo (20 mm), lo que, junto con una mayor anchura percibida en la parte delantera, realza significativamente la presencia de Megane en la carretera.

En la parte trasera, el faldón del paragolpes se ha rediseñado para lograr un aspecto más deportivo. Las piezas decorativas laterales definen la zona y refuerzan la presencia del vehículo en la carretera.

Un diseño que aprovecha al máximo el ADN de Megane E-Tech eléctrico

Si bien evoluciona, Nuevo Megane E-Tech eléctrico conserva los atributos que lo han convertido en un éxito: una generosa distancia entre ejes y proporciones equilibradas, grandes ruedas de 19 y 20 pulgadas, protecciones de bajos de carrocería y pasos de rueda pronunciados, una línea de techo inclinada y una línea de cintura alta, tiradores de puertas empotrados.

Todos estos elementos contribuyen a su fuerte identidad, ahora realzada por un diseño más expresivo y aún más audaz.

Sin lugar a dudas, una gran apuesta de la marca francesa.