La ISUZU D-Max 2026 estrena motor con mejores prestaciones y nueva caja de cambios automática de 8 velocidades

ISUZU, fabricante independiente japonés de vehículos -camiones y pick up-, fundado en 1916, acaba de lanzar al mercado español una nueva generación de su conocida pick up: la nueva D-Max 2026. Este nuevo modelo, que mantiene el diseño agresivo y musculoso de la versión precedente, aunque con algunas mejoras estéticas, incorpora un grupo motriz completamente nuevo. El motor es un diesel 2,2 Ddi RZ4F “Maxforce”.

Nueva D-Max 2026

Aunque la potencia se mantiene respecto al 1.9 precedente en 164 CV, el rendimiento es notablemente superior. Se ha trabajado, por tanto, en potenciar ese carácter profesional de la Isuzu D-Max, pero conservando su principal atributo y el aspecto más apreciado por los clientes: la fiabilidad y durabilidad.

Nuevo motor 2.2 Ddi RZ4F-TC “Maxforce”. Para el desarrollo de este nuevo propulsor, denominado RZ4F-TC, se ha partido de una hoja en blanco en la mesa de trabajo de los ingenieros. El bloque motor es más ligero y compacto, el árbol de levas y el cigüeñal son de nuevo cuño, con materiales y técnicas de fabricación que lo hacen más resistente y duradero. Se han rediseñado los pistones que, gracias a un innovador tratamiento de endurecimiento por inducción, no precisan de camisas y ofrecen un acople perfecto con las bielas. El aumento de cilindrada se ha logrado incrementando el diámetro y la carrera en 3 mm, respectivamente, lo que unido al nuevo sistema de inyección multipunto, logra una mayor eficiencia térmodinámica. Todo ello, redunda en menores fricciones, mejores prestaciones, menos ruido, menos emisiones y, sobre todo, un mejor rendimiento del conjunto.

Nueva D-Max 2026

Así las cosas, y gracias también al nuevo turbocompresor de geometría variable, más grande y controlado electrónicamente, el nuevo motor 2,2 Ddi Maxforce ofrece un par motor de 400 Nm, frente a los 360 Nm de la versión precedente (+11%), pero -y lo que es más importante- a 1.000 rpm tenemos disponible 255 Nm, lo que representa un incremento del 56% respecto al modelo anterior. Es evidente, por tanto, que la respuesta del motor es mucho más enérgica desde bajas revoluciones, las recuperaciones son mucho mejores y el rendimiento del conjunto mucho más homogéneo.

Nueva D-Max 2026

Además, la nueva caja de cambios automática de 8 velocidades (6 en el modelo anterior), denominada Aisin y disponible en toda la gama, ofrece un mejor escalonamiento de la relaciones de cambio y un mejor aprovechamiento de la potencia en todo el régimen de revoluciones.

El nuevo Isuzu D-Max también está disponible con caja de cambios manual de 6 velocidades.

La nueva D-Max es un pick up 4x4 destinado a trabajar en las condiciones más duras, tanto por la capacidad de carga de su cajón posterior, su capacidad de arrastre, que alcanza las 3,5 toneladas, y, sobre todo por su eficaz y avanzado sistema de transmisión integral. La nueva D-Max equipa una novedad importante dentro de su completo sistema de tracción integral: el Rough Terrain. Este sistema, que se suma al bloqueo del diferencial y al control de tracción, optimiza la motricidad en situaciones extremas y sobre cualquier tipo de superficie, limitando la pérdida de motricidad en las ruedas con menos adherencia y enviando más par motor a aquellas ruedas con más agarre. En resumen, un sistema inteligente que nos ayuda a solventar cualquier situación complicada, y que puede utilizarse en combinación con el bloqueo diferencial, y en cualquier modo de tracción (2H, 4H y 4L), siendo un valor añadido y diferencial frente a su competencia.

Nueva D-Max 2026

El diseño exterior de la nueva D-Max es continuista con la generación anterior, que ya era muy reconocible y valorado por los clientes. Parte del concepto estilístico Origami Miura japonés, donde los trazos se pliegan sobre si mismas formando conjuntos poliédricos para dar al conjunto un aspecto agresivo, deportivo y musculoso. Aunque el nuevo modelo es, a simple vista, bastante similar al anterior, encontramos mejoras estéticas que afinan su personalidad y carácter. La principal aportación de esta nueva generación es una calandra con unas aperturas en la parte superior. Además, equipa una nueva moldura para los faros antiniebla, nuevos estribos laterales y unas llantas de nuevo diseño, más radicales.

Además, la nueva generación de la Isuzu D-Max está disponible en un color exclusivo y novedoso, el Inishmore Green Metalizado, un tono verdoso muy acorde al uso profesional y campero de este modelo.

Inishmore Green Metalizado

El interior también ha recibido alguna actualización para hacerlo más ergonómico y funcional. Los asientos disponen de un nuevo tapizado y costuras, pero se mantienen los altos valores de confort y ergonomía con el valor añadido de un menor ruido en el habitáculo, lo que hace que los viajes por carretera sean aún más placenteros.