Dacia Striker, dispuesto a conquistar el mercado de los crossover

De esta manera, podemos decir que Dacia acaba de presentar su nuevo modelo del segmento C, el Striker, un crossover robusto de aspecto desenfadado y preparado para la aventura y para seducir a clientes que buscan una alternativa audaz a los SUV.

Dacia Striker

Dacia ha diseñado el Striker buscando un equilibrio entre dinamismo y robustez. Se trata de un vehículo de mayores dimensiones que el Bigster (4,62 m de largo), que se aproxima a un vehículo familiar del segmento C. Sin embargo, su imagen exterior es propia de un crossover, pensado tanto para los desplazamientos cotidianos como para los viajes.

Dacia Striker

El Striker estrena la nueva firma lumínica LED de Dacia en forma de 'T', situada en las cuatro esquinas del vehículo. En el frontal, se integra en una calandra negra brillante, mientras que atrás se une mediante una banda negra que incorpora el nombre de la marca en relieve.

Dacia Striker

Los grupos ópticos delanteros y traseros están conectados por una línea de cintura que articula toda la silueta y actúa como eje central del vehículo, reforzando su personalidad.

Sus líneas son fluidas y aerodinámicas, con un parabrisas inclinado, una línea de techo alargada y una luneta trasera inclinada que le dan al conjunto un perfil elegante y dinámico. En la parte inferior de la carrocería predominan los volúmenes que asientan al modelo y transmiten una mayor sensación de robustez, junto a las llantas, que pueden ser de 16, 17 o 18 pulgadas.

Dacia Striker

La consola central, alta y envolvente, se convierte en uno de los elementos protagonistas del interior. Además de organizar el espacio alrededor del conductor, ofrece múltiples soluciones de almacenamiento, como un compartimento de 6,7 litros bajo el reposabrazos y hasta un cajón deslizante.

En el habitáculo, Dacia apuesta por soluciones pensadas para facilitar el uso diario. Entre ellas destaca un sistema pasacables, que conecta el espacio portaobjetos situado frente al pasajero con la consola central, reduciendo la presencia de cables visibles o el techo panorámico de cristal, que cubre buena parte del habitáculo y está incluido de serie la versión top.

Dacia Striker

El sistema YouClip permite fijar accesorios, como los portavasos, en hasta nueve puntos estratégicos del habitáculos, que facilitan la vida a diario o cuando viajamos en familia para lo que disponemos de un maletero de 600 litros.

Dacia Striker

En materia de seguridad, el Striker incorpora de serie un amplio paquete de asistentes a la conducción (ADAS), entre los que destaca el frenado automático de emergencia, reconocimiento de señales con alerta de velocidad, ayuda al aparcamiento trasero, señal de frenada de emergencia, alerta y asistente de mantenimiento de carril, monitorización de la atención del conductor y llamada de emergencia.

Motorizaciones electrificadas. El nuevo Striker estará disponible con motores de combustión alimentados indistintamente por gasolina y GLP que se combinan con diferentes soluciones de electrificación, todos ellos calificados con la etiqueta ECO de la DGT.

El Strike mild hybrid-G 140 combina la bicarburación gasolina/ GLP con un sistema de hibridación ligera de 48 v (MHEV) que asiste al motor turbo 1.2 de tres cilindros durante las fases de arranque y aceleración, tanto cuando funciona con gasolina como con GLP. Estará disponible con caja automática o manual, ambas de seis relaciones.

La versión hybrid 155 es un HEV que equipa el propulsor 1.8 de gasolina de cuatro cilindros y 109 CV, junto a dos motores eléctricos, uno de 49 CV y otro que actúa como generador y motor de arranque, alimentados por una batería de 1,4 kWh. Su potencia total es de 155 CV que se transmite a través de una caja de cambios automática electrificada.

Dacia destaca que la elevada capacidad de recuperación de energía y la eficiencia de su transmisión permiten al Strike hybrid 155 circular en ciudad en modo totalmente eléctrico hasta el 80% del tiempo.

Además, estará disponible una versión más aventurera con tracción total eléctrica. Esta variante hybrid 150 4x4 incorpora un motor 1.2 de140 CV y tecnología mild hybrid de 48 V asociado al eje delantero, con caja automática de 6 velocidades y doble embrague, con levas en el volante. Además, el eje trasero añade un motor eléctrico de 23 kW que puede impulsar al Strike en modo cero emisiones.

Cuenta con 5 modos de conducción (Auto, Eco, Nieve, Barro/Arena y Off-Road) que le permiten adaptarse a diferentes condiciones con una gestión automática y eficiente.

Dacia ya ha comenzado la producción del Striker en su factoría de Turquía e iniciará su comercialización a partir del mes de octubre con un precio de salida que anuncia será inferior a 25.000 euros. Las primeras unidades se entregarán a los clientes antes de finalizar el presente año y el ambicioso objetivo de la marca es lograr acaparar con su modelo multienergía un cuota del 20 al 30% de su mercado para el año 2035.