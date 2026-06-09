La dupla Zunino-García con Renault firma una gesta histórica en la Sierra de Cádiz

En esta ocasión comentamos el éxito conseguido en la sierra de Cádiz el equipo de rallye de Cartaya, Zunino Racing, donde el automovilismo andaluz vibró al máximo el pasado fin de semana con la celebración del XIII Rallye Ciudad de Jerez, cita puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rallyes de asfalto que reunió a 42 equipos en un fin de semana inolvidable.

La gran fiesta del motor arrancó la tarde-noche del viernes desde el mismísimo centro histórico de Jerez, donde la alcaldesa de la ciudad se encargó de dar la bandera de salida oficial a los participantes ante una multitud de aficionados. Acto seguido, los motores rugieron en el regreso del mítico tramo nocturno en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, un escenario espectacular que abrió las cronometradas.

El sábado, la competición se trasladó a las exigentes y selectivas carreteras de la Sierra de Cádiz durante todo el día. Los icónicos tramos de Algar y Puerto Galiz dictaron sentencia, poniendo a prueba la resistencia de las mecánicas y la destreza de los pilotos en una jornada de máxima exigencia y dureza por el calor soportado por pilotos y maquinas

Dominio del cordobés Valverde y éxito del proyecto de Zunino Racing.

La victoria absoluta fue para el piloto cordobés Alberto Valverde y su copiloto David Ortega, quienes impusieron un ritmo implacable a los mandos de su potente Porsche 911 GT3. El tercer cajón del podio general scratch lo ocupó el almeriense Luis M López Mañas, firmando una carrera muy sólida a bordo de su Renault Rally4.

Miguel Ángel Zunino en acción

Sin embargo, la actuación que desató la admiración unánime de la afición fue la protagonizada por el piloto onubense Miguel Ángel Zunino y su copiloto de Almendralejo, Francisco José García. Compitiendo con un Renault Clio Cup 3, donde la dupla firmó una actuacion épica.

Este resultado tiene un mérito doble, ya que se trata de un coche concebido originalmente para circuitos que ha sido adaptado a los rallyes y desarrollado desde cero a lo largo del último año por el propio equipo Zunino Racing.

A pesar de la desventaja teórica frente a monturas específicas de tramos, Zunino y García atacaron al límite tanto en la noche del circuito como en las reviradas carreteras de Algar y Puerto Galiz el sábado. El excelente rendimiento del vehículo desarrollado por el equipo les permitió batallar de tú a tú con los coches más potentes, adjudicándose incluso varios scracht (mejor tiempo en tramo), que le valió un espectacular segundo puesto en la clasificación general scratch y una incontestable victoria en la Clase 3. Una recompensa de oro a doce meses de duro trabajo de evolución.

Foto de familia de los vencedores

Al bajar del podio, el propio Miguel Ángel Zunino quiso mostrar su profunda gratitud tras el éxito conseguido: "Estoy muy agradecido por el impecable trabajo realizado por todo el equipo y por la labor del taller mecánico Drito Competición de Sevilla. Por supuesto, nada de esto habría sido posible sin el tremendo esfuerzo de mi copiloto, Francisco José García, que ha estado soberbio en el habitáculo. Este resultado es el premio al esfuerzo de mucho tiempo de todos".

Sin apenas tiempo para la tregua, el equipo ya tiene la mirada puesta en su próximo objetivo en el Campeonato de Andalucía de Rallyes de asfalto 2026. Dentro de tres semanas, los días 19 y 20 de junio, se disputará el I Rallye Pueblos de Moclín en tierras granadinas. Una cita donde la dupla Zunino-García saldrá con la máxima motivación para seguir evolucionando el coche y pelear de nuevo por los puestos de honor

Enhorabuena a los vencedores, y especialmente al equipo onubense Zunino Racing