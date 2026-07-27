Ebro fomenta la natalidad y sortea viajes al mundial del 2030

La marca, socio patrocinador de la Selección Española de Fútbol, regalará el equivalente a 10.000 kilómetros de energía eléctrica para un EBRO s800 PHEV a las familias que den la bienvenida a un bebé durante los nueve meses posteriores a la conquista del título. Además, sorteará una experiencia para asistir junto a su hijo o hija a animar a la Selección Española en el campeonato de 2030.

La conquista de la segunda estrella por parte de la Selección Española de Fútbol ha unido de nuevo a millones de españoles alrededor de una misma ilusión. Para celebrarlo, EBRO, socio patrocinador de la Selección Española de Fútbol, presenta una nueva edición de "El Bombo de Todos", una iniciativa que rinde homenaje a la afición española, recordando la figura de Manolo "el del Bombo", y acompaña a las familias que comiencen una nueva etapa tras este éxito histórico.

Durante años se ha hablado del llamado baby boom, que suele asociarse a las grandes victorias deportivas. Más allá de la realidad estadística, esa idea forma parte del imaginario colectivo y simboliza cómo la alegría compartida puede dar paso al comienzo de nuevas historias.

EBRO, socio patrocinador de la Selección Española

Como marca española con más de 70 años de historia y socio patrocinador de la Selección Española, EBRO ha querido dar continuidad al homenaje iniciado durante el Mundial. Con "El Bombo de Todos", la marca recuperó simbólicamente el histórico bombo de Manolo, lo cargó con la energía de millones de aficionados y lo llevó hasta Estados Unidos para acompañar a la Selección durante su camino hacia la conquista de la segunda estrella. Ahora, esa misma energía quiere seguir acompañando a quienes comienzan una nueva etapa.

Por ello, las familias que den la bienvenida a un bebé durante los nueve meses posteriores a la conquista del título recibirán, con la adquisición de un EBRO s800 PHEV, el equivalente a 10.000 kilómetros de energía eléctrica. Esta ayuda está pensada para acompañar los primeros viajes de una nueva familia a bordo del SUV híbrido enchufable de siete plazas de la marca, diseñado para ofrecer espacio, seguridad, tecnología y confort.

La iniciativa culminará con el sorteo, entre todas las familias participantes, de una experiencia para asistir junto a su hijo o hija a animar a la Selección Española durante el Mundial de 2030.

De este modo, EBRO quiere simbolizar el relevo generacional de una afición que ha acompañado al equipo nacional durante décadas y que seguirá escribiendo nuevas páginas de su historia con quienes hoy empiezan a dar sus primeros pasos.