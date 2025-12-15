El nuevo Mercedes-Benz GLB: donde el diseño se encuentra con la practicidad

El nuevo Mercedes Benz GLB eléctrico ofrece una capacidad hasta 7 plazas, una tecnología eléctrica de 800 voltios y es capaz de cargar hasta 320 Kw/h., teniendo que comunicar que las primeras unidades llegarán a nuestro mercado español en la primavera de 2026.

Nuevo Mercedes Benz GLB eléctrico

Diseñado de forma inteligente con espacio para hasta siete personas, el nuevo GLB combina un llamativo diseño off-road con una alta funcionalidad. El interior de alta calidad y totalmente rediseñado con su nueva pantalla Superscreen MBUX marca nuevos estándares.

El futuro del Mercedes GLB es más que un vehículo; es el héroe para cada día, aún más versátil y práctico. Como el compañero más inteligente, da apoyo a su conductor de una forma muy intuitiva: simplemente hay que subirse en él y conducirlo. Su nuevo aspecto distintivo le otorga un aura segura y carismática.

Nuevo Mercedes Benz GLB eléctrico

Mathias Geisen, miembro del consejo de administración de la marca alemana, cuenta: "El nuevo GLB está hecho para nuestro día a día. Disponible en 5 o 7 plazas, se adapta sin esfuerzo a las necesidades de nuestros clientes. Con más espacio, un nuevo diseño, mayor comodidad e incluso la posibilidad de remolcar una caravana, demuestra que un SUV compacto eléctrico puede ser tan versátil como capaz".

Nuevo Mercedes Benz GLB eléctrico

Este modelo ofrece una batería de iones de litio con una capacidad energética útil de 85 kWh. Además, cuentan con una arquitectura eléctrica de 800 voltios de última generación que permite cargar 260 kilómetros de autonomía (WLTP)2 en solo diez minutos.

El nuevo GLB es un héroe versátil con espacio adicional para la espontaneidad y la practicidad con un espacio para familia, amigos y planes espontáneos. El nuevo GLB viene en versión de cinco o de siete plazas. Quienes opten por la versión, con dos asientos adicionales en la tercera fila, podrán viajar cómodamente hasta siete personas. Además, los cambios de última hora no afectan, pues cuenta con un banco ajustable longitudinalmente en la segunda fila; hay espacio para plantas si vas al centro de jardinería, cajas de la mudanza de un buen amigo o esa ganga de los mercadillos.

Nuevo Mercedes Benz GLB eléctrico

En comparación con su predecesor, el nuevo Mercedes GLB eléctrico ofrece un aumento notable de la altura para la cabeza en las dos primeras filas de asientos. Esto se debe tanto a la línea del techo del SUV como a un nuevo techo panorámico de serie. Los pasajeros también pueden disfrutar de más espacio para las piernas en la parte trasera. La comodidad de los asientos en la segunda fila ha mejorado notablemente, con una banqueta mejorada, más larga y con mejor ángulo de inclinación para mayor confort.

Nuevo Mercedes Benz GLB eléctrico

Este modelo eléctrico tiene el maletero delantero más grande ("frunk") de la nueva familia: esto significa espacio adicional para equipaje, equipamiento deportivo u otros. El maletero trasero tiene una capacidad de hasta 540/480 litros (cinco/siete plazas), y con los respaldos traseros abatidos, esta cifra aumenta a 1.715/1.605 litros.

¿Un picnic en el campo? ¿Una barbacoa con amigos en una cabaña al borde de un bosque? Los lugares más emocionantes suelen encontrarse fuera de los caminos habituales. No hay problema con las versiones 4MATIC: cuando se necesita tracción, el motor eléctrico del eje delantero se activa a toda velocidad. Los modelos 4MATIC también cuentan con el modo TERRAIN MODE. Este programa de conducción para campo ajusta las características del tren motriz, la dirección y los frenos para apoyar al conductor.

El gran techo panorámico estándar crea una sensación excepcionalmente espaciosa y abierta. La superficie de cristal del techo panorámico opcional SKY CONTROL8 puede alternarse entre transparente para una vista despejada hacia arriba y opaca (lechosa).

Obviamente tiene este nuevo modelo de Mercedes Benz infinidad de características más que iremos descubriendo más adelante. De momento, decir que es todo un espectáculo de vehículo que estamos deseando ver pronto por carreteras españolas.