CLA de Mercedes-Benz: una revolución tecnológica

A la llegada a las instalaciones de Adarsa Sur, concesionario oficial Mercedes Benz en la provincia de Huelva, en un ambiente íntimo y exclusivo, tuvo lugar la presentación del nuevo modelo CLA. Una presentación que tuvo un gran poder de convocatoria, pues el recinto estuvo hasta la bandera de personas que no quisieron perderse el evento.

Presentación CLA de Mercedes-Benz

El nuevo CLA de Mercedes-Benz marca el comienzo de una nueva era en la movilidad, con un diseño deportivo y tecnologías de última generación que redefinen la experiencia de conducción.

Diseño deportivo y elegante. El diseño frontal iluminado y un techo panorámico, el nuevo CLA eléctrico combina una estética deportiva con aerodinámica de alto rendimiento. Su estructura optimizada y líneas potentes crean una presencia única que no pasa desapercibida en la carretera.

Innovación en conducción y tecnología es apreciado en este nuevo CLA 100% eléctrico que incorpora el revolucionario MBUX Superscreen, una pantalla digital avanzada que conecta al conductor con el vehículo de manera intuitiva. Además, con el sistema MB.OS, el vehículo se mantiene siempre actualizado mediante actualizaciones inalámbricas, mejorando continuamente la experiencia de conducción.

Construido sobre la nueva Arquitectura Modular Mercedes-Benz (MMA), el nuevo CLA eléctrico está disponible con opciones de tracción trasera o integral 4MATIC, optimizando tanto la eficiencia como el rendimiento. La batería de alto voltaje ofrece una autonomía de hasta 790 km (WLTP), mientras que la tecnología de carga ultrarrápida permite alcanzar el 80% de carga en solo 22 minutos.

El interior destaca por su sofisticación y confort, con asientos deportivos de última generación y un sistema de sonido Burmester® 3D. Además, el MBUX integrado, con inteligencia artificial de Microsoft y Google, ofrece una navegación de última generación, integrada con Google Maps para una información en tiempo real y carga optimizada.

Sin lugar a dudas, el lanzamiento del nuevo CLA de Mercedes-Benz ha causado una gran impresión entre los asistentes, que tuvieron la oportunidad de conocer de primera persona el nuevo CLA de Mercedes-Benz, un modelo que revoluciona el diseño, la tecnología y el rendimiento.

Está claro que las personas que lo deseen podrán acudir a partir de hoy a la concesión, Adarsa Sur, ubicada en el Parque Huelva Empresarial parcela 7.15, donde un equipo de grandes expertos les darán a conocer las tecnologías de última generación que transforman la experiencia de conducción, desde la conectividad hasta la seguridad avanzada de este nuevo modelo de Mercedes Benz.