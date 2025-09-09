Cupra comienza a fabricar en este ultimo trimestre la “Tribe Edition"

Cupra presenta lo que será la "Tribe Edition" en los modelos Formentor, León, León Sportstourer y Terramar, una personalización que combinan el carácter rebelde con la innovación sostenible. Estas ediciones exclusivas introducen un nuevo concepto donde se valora el diseño llamativo y la sostenibilidad.

Los Cupra Tribe Edition estrenan el nuevo color exterior Manganese Mate, así como conceptos de diseño interior únicos. En este último apartado, destacan la tecnología de tejido 3D para los asientos Bucket, la pintura de base biológica presente en la consola central y los difusores de aire y las nuevas llantas de aleación, que incorporan un 20% de material reciclado.

Tribe Edition

Según Ignasi Prieto, Chief Brand Officer de Cupra: “Las exclusivas Tribe Editions aportan distinción y equilibrio medioambiental a varios modelos de la marca, tanto en el exterior como en el habitáculo, mediante la integración de tecnologías de última hornada que inspiran una nueva forma de pensar”.

Tribe Edition

El diseño exterior de las versiones de estos modelos se ve realzado por una llamativa paleta de colores, que incluye: bronce century mate (exclusivo de Terramar), gris magnetic mate (exclusivo de León y Formentor), negro midnight y el nuevo manganese mate (disponible para toda la gama Tribe Edition).

Los emblemas Cupra con acabado cromado oscuro en la parte delantera y trasera, junto con las denominaciones de los modelos en la zona posterior, enriquecen el diseño y añaden profundidad al carácter de cada vehículo.

Tribe Edition

Los nuevos diseños de llantas de aleación, que integran un color inédito ­—Verde Sulphur—, distinguen a las Tribe Editions. El CUPRA León estrena unas llantas de 19 pulgadas, el Formentor otras del mismo diámetro y el Terramar unas de 20 pulgadas. Todas ellas se benefician de un 20% de material reciclado, combinando el estilo con la estrategia circular de la empresa.

Cupra siempre ha apostado por la innovación y la sostenibilidad en sus vehículos, y las Tribe Editions impulsan esta tendencia hacia una nueva era. Como ejemplo, los modelos de la edición exclusiva emplean materiales reciclados en sus paragolpes, esto representa un enfoque más equilibrado de la movilidad.

Tribe Edition

Los modelos CUPRA Tribe Edition van un paso más allá al utilizar la fabricación aditiva con tecnología de tejido 3D en los asientos Bucket. Las secciones centrales de los asientos delanteros y traseros están fabricadas con material 100% reciclado, mediante una máquina de tejer controlada por ordenador que crea el tapizado en su forma tridimensional, eliminando la necesidad de cortar y coser, lo que reduce por completo el desperdicio de material.

Disponibles con todas las motorizaciones, las nuevas versiones Tribe Edition de los modelos CUPRA Formentor, León, León Sportstourer y Terramar comenzarán a fabricarse en el último trimestre del año.