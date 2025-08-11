El Ebro s400 quiere conquistar el mercado con un diseño personal, enérgico y tecnológico

Con el lanzamiento del Ebro s400, la mítica marca "española" regresa con fuerza al segmento de los SUV urbanos presentando un modelo híbrido que combina un diseño exterior enérgico y urbano con un interior que redefine el estándar de calidad, tecnología y bienestar en su categoría.

Ebro s400

Este pasado fin de semana, he tenido la oportunidad de probar este nuevo modelo y lo he hecho acercándome a mi Constantina natal, pues las carreteras para llegar a la Sierra Norte sevillana son ideales para comprobar el comportamiento de este s400.

Hemos de decir que el Ebro s400 se presenta con una silueta musculosa y bien proporcionada, marcada por una cintura alta y líneas dinámicas que transmiten fluidez y carácter. La carrocería ha sido diseñada con precisión para garantizar un potente impacto visual, eficiencia aerodinámica y coherencia estructural.

Ebro s400

En el frontal destaca una parrilla de grandes dimensiones que se extiende hacia los flancos del vehículo, donde se integran las luces diurnas verticales inspirados en cristales naturales. Las ópticas LED, con tres módulos bien diferenciados, son de inspiración clásica y su superficie se extiende hacia el lateral del vehículo ensalzando la anchura de la carrocería. Todos los elementos componen una firma lumínica distintiva y eficaz que refuerza la identidad del modelo.

Tres líneas de tensión bien definidas estructuran el perfil lateral: una superior que aporta estabilidad visual y dos inferiores suaves que acentúan el movimiento. Las llantas de aleación de 17 pulgadas sobre neumáticos 215/60 exhiben un diseño específico para lograr una baja resistencia al aire, además de ofrecer una estética deportiva y contemporánea.

Ebro s400

En la zaga, los pilotos LED 3D ahumados ‘coast to coast’ mejoran la visibilidad e imprimen sofisticación. El diseño del difusor sin tubos de escape visibles refuerza el carácter electrificado del modelo.

El s400 incorpora robustas nervaduras en el techo y está disponible en una atractiva gama de colores, compuesta por el gris Phantom, el negro Carbono, el blanco Khaki y el rojo Blood Stone.

En el diseño interior hay un espacio para vivirlo que bien merece la pena. El habitáculo ha sido concebido como un entorno envolvente, ergonómico y conectado donde cada elemento favorece una experiencia de conducción intuitiva, sofisticada y placentera. La arquitectura interior, limpia y horizontal, potencia la amplitud visual y el orden. La consola central flotante aporta ligereza y mejora el acceso a los controles.

Ebro s400

Destaca la combinación de un cuadro de instrumentos digital TFT de 12,3” y una pantalla táctil central del mismo tamaño, que refuerzan el carácter tecnológico del modelo. Los materiales de alta calidad —superficies blandas, molduras en negro piano, detalles cromados satinados e inserciones con efecto brushed— elevan el estándar de refinamiento. El sistema multimedia ofrece una interfaz clara y fluida (compatible con Apple CarPlay y Android Auto de manera inalámbrica) para gestionar navegación, entretenimiento y configuración del vehículo. El sistema incluye control por voz capaz de realizar múltiples tareas. Este sistema, que se activa con el comando ‘Hola, Ebro’, actúa con gran eficacia y expresiones naturales, lo que mejora la experiencia sin desviar la atención de la conducción.

Ebro s400

Los asientos bucket delanteros cuentan con la tapicería textil en el acabado Premium y cuero sintético Eco Skin con calefacción en dos niveles para la terminación Excellence; también en esta variante tope de gama, el asiento del conductor dispone de reglajes eléctricos de 6 vías. Otro de los aspectos destacables es el volante, con la parte inferior recta para facilitar el acceso y con botones que aseguran precisión a la hora de navegar por los diferentes menús.

La segunda fila dispone de reposabrazos central y detalles de confort, como puerto de carga para conectar dispositivos móviles. En cuanto al espacio de carga, el EBRO s400 ofrece un maletero de 430 litros, ampliable hasta 1.155 litros, con los asientos traseros abatidos y carga hasta el techo, permitiendo una configuración interior muy flexible.

El sistema de audio ofrece una experiencia sonora envolvente, ideal para trayectos urbanos y viajes largos. Todo está pensado para crear un ambiente confortable, silencioso y tecnológicamente avanzado.

De los "jurdeles" no vamos a decir nada, pero indudablemente pues tiene una relación calidad/precio algo impresionante que, si se acercan por su concesión en Huelva, Rocío Molina, responsable de la marca en esta tierra, podrá informarle de todo tipo de detalles para su financiación y dudas que puedan tener sobre es s400, que está consiguiendo unas ventas más que destacables.