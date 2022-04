Ponce: “El Gobierno desmiente a los socialistas onubenses y confirma que no habrá desdoble”

La senadora onubense de Ciudadanos (Cs) y diputada provincial, María Ponce, ha lamentado que, “finalmente, el nuevo túnel de San Silvestre, porque no podemos hablar de desdoble, no aumenta el volumen ni el caudal del actual como todos esperábamos para que realmente sea útil y pueda cumplir con la Ley del Trasvase”, tal como recoge el BOE (Boletín Oficial del Estado) y ha confirmado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en el Senado a preguntas de Ponce.

La diputada del partido liberal ha subrayado que “el propio Ministerio de Transición Ecológica ha desmentido al PSOE onubense y a los alcaldes socialistas del Condado que aseguraron en la Diputación de Huelva que el caudal aumentaba con la nueva infraestructura, cuando en realidad el nuevo túnel no viene a sumar sino solamente a reemplazar el actual, que está a punto de colapsar, según ha explicado Hugo Morán”. De hecho, ha incidido Ponce, “fue el Ministerio quien modificó el proyecto inicial para que el nuevo túnel no tuviera ni más caudal ni más capacidad que el actual”.

Ponce ha criticado, asimismo, que “para el Gobierno de Sánchez esta obra, presupuestada en 64 millones de euros, no sea prioritaria y no lo fuera ya en 2019”, pese a que está recogida en el Anexo 1 de la Ley del Trasvase aprobada en diciembre de 2018. “Se ve que al partido socialista y al Gobierno de Sánchez no le importa que el 80 por ciento de la provincia se pueda quedar sin agua”, ha dicho, en referencia a que a través de este túnel se nutre de agua no sólo la agricultura, sino también la industria, el turismo y el 70 % de los hogares de Huelva. “Entiendo que se debe a que hablamos de la provincia de Huelva y no de ninguna provincia de Cataluña o en otros lugares donde ustedes parecen tener más interés”, le ha espetado a Morán.

Finalmente, la senadora ha afeado al secretario de Estado de Medio Ambiente que “nunca acierte con los plazos”. Así, le ha recordado que, “en 2020, dijo que la licitación de la obra estaría en el segundo trimestre de 2021 y que los trabajos empezarían antes de finales de ese año, cosa que todavía no ha ocurrido, y ahora me dice que todavía está esperando que culmine la evaluación ambiental y comience la licitación. A ver si esta vez cumple y por fin empiezan la ejecución antes de que termine este año”.