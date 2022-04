Alberto González: “Me llena de satisfacción sonar para un club de la entidad del Recre”

Está en su papel. Alberto González se ha mostrado encantado ante el interés del Recreativo de Huelva por contratarle, en una operación adelantada por DiariodeHuelva.es, pero al mismo tiempo ha insistido en que no hay nada cerrado y que se debe a su actual club, el Linares Deportivo, con el que tiene contrato en vigor hasta el final de la presente temporada.

“De momento, no hay nada en concreto. Es cierto que me han llegado esos rumores y ojalá haya algo de cierto. Me llena de satisfacción que mi nombre suene en un club de esa entidad. Eso significa que hemos hecho méritos y cosas bien para hacer ruido. No me molesta ni nos va a perjudicar en el día a día, porque mi situación ahora es de no ser tocable“, ha señalado en la previas del duelo entre el Linares y el Castellón.

Dos ascensos en su currículo

Natural de Tolox (Málaga), donde nació el 7 de junio de 1979, Alberto González Fernández es un preparador de 42 años que ha pasado por los canteras del Málaga CF (proclamándose subcampeón de la Copa del Rey Juvenil) y Real Betis, y que también ha dirigido al Loja, El Ejido (ascenso a Segunda B), Real Jaén, San Fernando y Linares (ascenso a Primera RFEF). En el Recre buscaría su tercer ascenso.

El verano pasado, González dejó Linarejos por voluntad propia buscando un banquillo en el fútbol profesional. Sonó para el Málaga (también para el Córdoba) y lo tuvo hecho con el Mirandés, pero al final se quedó sin equipo. En septiembre, regresó al Linares en sustitución del cesado Alejandro Sandroni, que firmó dos empates y dos derrotas en las cuatro primeras jornadas.

Ha recuperado al Linares

Hoy, tras sumar 12 victorias, 7 empates y 9 derrotas, no sólo ha sacado a los jienenses de la zona de descenso, ahora a siete puntos de distancia, si no que se encuentra en el 13º puesto de la clasificación del Grupo II de la Primera RFEF, aunque a sólo cuatro puntos del ‘play-off’ de ascenso a la Segunda División.