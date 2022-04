Piden ayuda después de que su barco encallara hace tres semanas en Matalascañas

Una familia ha pedido auxilio a través de las redes sociales después de que el barco en el que viven encallase hace más de tres semanas frente a las costas de Mazagón.

“No tenemos ni agua y la Guardia Civil pasa de largo todos los días”, explican los dos hermanos junto al barco varado en la playa. Según relatan, tras sufrir un accidente entre Cuesta Maneli y Matalascañas, lanzaron una señal de socorro a Salvamento Marítimo quien, bajo su criterio, “no hizo nada por socorrerles”

Salvamento Marítimo, sin embargo, desmiente rotundamente esta versión, asegurando que desde que se recibió el aviso durante la tarde del día 29 y hasta la primera marea de la mañana siguiente, la organización prestó auxilio a la familia. En concreto, las labores de Salvamento Marítimo se extendieron hasta que desde la embarcación les comunicaron que había una vía de agua y que los tripulantes se encontraban en tierra tras saltar de la proa. “Nuestra labor concluye cuando la vida de las personas ya no corre peligro, aún así, gestionamos con la Guardia Civil el traslado al centro de salud más próximo porque presentaban un principio de hipotermia pero no es competencia nuestra gestionar el reflotamiento del barco”, explican.

Reflotamiento comercial

Ahora esta familia no tiene posibilidad de remolcar el barco nuevamente hasta el mar y los víveres comienzan a escasear. “Ni los animales tienen ya comida”, explican señalando a un gato y un perro que conviven con ellos. La única ayuda que reciben es desinteresada de algunos vecinos que se cruzan con ellos camino de sus lugares de pesca. “Estamos en un lugar apartado y aquí no llega nadie, solo quien tiene permiso de paso”, aseguran.

Desde Capitanía Marítima advierten que se trata de un trámite que no compete a ningún organismo público y que en todo caso el reflotamiento hay que hacerlo de forma comercial, previo acuerdo entre una empresa de remolcado y los armadores. “No somos insensibles a la situación que puedan estar atravesando estas personas pero como gestor público no puedo hacer nada porque se escapa de las competencias maritimas”, explica Alejandro Andray, Capitán de Seguridad Marítima. “Cuando hay un accidente en carretera, son los seguros y las empresas las que se dedican a retirar los coches siniestrados, no la Administración. En el mar sucede lo mismo. Son los armadores quienes tienen que contar con un seguro que garantice el reflotamiento en estos casos”, asegura.

Andray explica a Diario de Huelva que se trata de un caso complejo puesto que el barco está matriculado en Polonia y cuenta, según los tripulantes, “con un seguro muy corto” que no cubre el reflotamiento. “Se trata de un barco en tránsito de dos personas cuya forma de vida es el mar, . Esto puede ser un problema de índole social, de dos personas y sus animales que no tienen recursos pero se escapa de las competencias marítimas desde el momento en que las personas están a salvo y el barco está encallado”.

El remolcado comercial de un barco como el Fox Cloc está en una horquilla entre los 12.000 y los 14.000 euros según los presupuestos actuales de las cuatro empresas que realizan estas labores con retroescabadora en Huelva. Un presupuesto al que se desconoce si esta familia tiene acceso. Tampoco es posible conocer el estado actual del motor de la embarcación que ya presentaba una importante averia previa antes de su varado ni a cuanto ascendería el precio final de los arreglos.

Mientras la cuestión del futuro del barco se encuentra en el aire, el caso de estos hermanos está ahora en manos de Asuntos Sociales de Almonte, quien tratará de buscar alojamiento y manutención mientras pueden volver a su hogar.