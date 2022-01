Los sindicatos reclaman a la Junta refuerzos urgentes ante el impacto del Covid en las aulas

La Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera de Andalucía (FEUSO Andalucía) reclama a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía que recupere los refuerzos de personal implantados el pasado curso para hacer frente a la incidencia de la COVID-19 en los centros educativos andaluces, y que en este año han sido reducidos a la mitad por parte del Ejecutivo que preside Juanma Moreno pese a no conocerse el rumbo que podía tomar la pandemia. “El pasado verano, antes de comenzar el actual curso, nos pareció una imprudencia que el gobierno andaluz redujera a la mitad los refuerzos de profesionales para hacer frente a la COVID-19 al no saber qué curso podía tomar la pandemia. Cantaron victoria antes de tiempo y el tiempo nos ha dado la razón en que se actuó de forma incorrecta. La variante Ómicron está generando estragos entre las plantillas de los centros educativos y es algo que se podría haber evitado si se hubiera mantenido la misma dotación de personal”, destaca María de la Paz Agujetas, secretaria general de FEUSO Andalucía. Si bien los positivos por COVID-19 representan el mayor número de las bajas, desde FEUSO Andalucía también se destaca que en estos momentos son muchos los compañeros que también deben ausentarse de sus puestos de trabajo tras recibir la tercera dosis de la vacuna, cuestiones que deben ser tenidas en cuenta por los representantes públicos. Para este sindicato, la solución idónea pasaría por volver a contar con todos esos profesionales que fueron desechados para este curso, mucho más eficaz que el actual plan de sustituciones, el cual este sindicato reivindica que se agilice al máximo con el objetivo de que un trabajador afectado por la COVID-19 sea reemplazado en el menor tiempo posible. “Buscando un símil en el ámbito deportivo, que nuestro consejero de Educación conoce bien, lo ideal es que los trabajadores que tienen que saltar a la cancha, ya se encuentren en el banquillo y no se tenga que esperar varios días hasta que llegue la persona que venga a sustituirte”, subraya Agujetas. Por todo ello, desde FEUSO Andalucía se reclama a la Consejería de Educación que vuelva a convocar instrumentos como la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de refuerzo frente a la COVID-19 para revisar las necesidades generadas por la actual variante predominante del coronavirus y ofrecer una respuesta en consonancia con los estragos que está produciendo entre los trabajadores del sistema educativo andaluz. De forma complementaria, y en vista de la magnitud que mantiene esta crisis sanitaria, se considera necesario que la administración proporcione test de antígenos y mascarillas FFP2 al personal de todos los centros educativos de la región. En cuanto a la calidad del aire de las aulas y como medida de prevención de posibles contagios de COVID-19, este sindicato pone a disposición de todos los centros educativos su Plan Ventilados, una herramienta para medir y valorar la calidad del aire ambiental, consistente en tomar muestras de tiempos de ventilación y niveles de CO2 a lo largo de una jornada lectiva para así optimizar el tiempo que debe ventilarse el aula para evitar contagios, preservando igualmente el confort térmico en la clase y la eficiencia energética. Con esta utilidad, no es necesario dotar a todas las aulas de forma permanente de un medidor de dióxido de carbono, ya que con la muestra de un solo día se puede diseñar un patrón de actuación qué indicaría cuánto tiempo es necesario ventilar la clase al día para conjugar calidad del aire y una temperatura razonable, más si cabe en invierno.