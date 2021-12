Anaba endulza un gris cumpleaños del Recreativo (1-0)

Tal día como hoy, pero de 1889, nacía una leyenda: el Recreativo de Huelva, Decano del Fútbol Español. 132 años después, el Recre atraviesa por su peor momento deportivo, aunque todo apunta a que el tránsito por la quinta división será muy breve. De hecho, el once de Alberto Gallego cierra el año y la primera vuelta como líder invicto de la competición, después de superar al Tomares (1-0) en un gris partido. Y el ascenso de los albiazules ni cotiza en las casas de apuestas.

Dicho lo cual, al equipo le va venir bien el parón navideño. Si ante el Cabecense, los recreativistas ya dio síntomas de fatiga, más mental que física-, esta tarde se repitió el guion. Mucho dominio, mucha posesión… pero también lentitud, pocas ideas y escasa profundidad. Sobre todo en la primera parte, la peor del Recre en lo que llevamos de campaña. Sólo el gol de Anaba, al filo del descanso, merece ser rescatado. El africano endulzó el ‘cumple’ al hacer bueno un pase ‘rompe líneas’ de Peter.

Sorpresas en la alineación

Había saltado el Decano al verde con una novedad por encima de cualquier otra. Por primera vez, Gonzalo Piña era titular y Rubén Gálvez, suplente. Al relevo en la portería se unía la suplencia de otro indiscutible en el once, Pablo Gallardo. Fuera cual fuese el plan, no funcionó. Es verdad que el Recreativo mejoró en la continuación. Y que por ocasiones mereció el segundo tanto. Pero no es menos cierto que jugando así de mal, el Recre sólo puede ganar en una categoría tan floja como la Tercera RFEF.

-FICHA TÉCNICA

RECREATIVO: Gonzalo Piña; Juanjo Mateo, Anaba, Ismael Barragán (Pablo Gallardo, min.70), Manu Galán (Ponce, min.82), Pedro Pata; Adrià Arjona, Álex Moreno (Dani Sales, min.64), Víctor Barroso, Peter (Marc Fraile, min.82); y Chendo (Perotti, min.70).

TOMARES: Álex Carmona; Sergio Buzón, Javi Apolinar, Mesa, Ale Buzón (Mode, min.57), Pablo Chaves (Sergio López, min.46), Amaya (David García, min.46), Guille Solís, Cifu, Pepe Castillejo (Carlos Fraile, min.46) y Rufo (Cisse, min.76).

GOL: 1-0 (min.43) Anaba.

ÁRBITRO: Díaz Lorente, del Comité Andaluz. Amonestó a los locales Juanjo Mateo y Álex Moreno; y a los visitantes David García, Sergio López.

CAMPO: Nuevo Colombino.