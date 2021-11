Ciudadanos presenta enmiendas a los PGE para Huelva por valor de 160 millones

La coordinadora de Ciudadanos (Cs) en Huelva y senadora por designación autonómica, María Ponce, ha anunciado hoy en rueda de prensa que el partido liberal ha presentado enmiendas por valor de 160 millones de euros a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) “específicas y urgentes” para la provincia de Huelva, entre las que ha destacado la construcción de la alta velocidad Sevilla-Huelva-Faro o el desdoble del túnel de San Silvestre, “que queremos que aparezca reflejado después de que los socialistas nos mintieran el año pasado”.

Ponce, que ha recordado que Cs presentó una enmienda a la totalidad a estos presupuestos porque, “en un año clave para la recuperación tanto social como económica tras la pandemia, no entendemos que Sánchez anteponga sus intereses personales, su sillón y el pago de sus deudas para mantenerlos, a las necesidades de los españoles”, ha asegurado que “estos presupuestos no son buenos para Andalucía ni para Huelva” y ha lamentado que “María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, haya olvidado tan pronto sus orígenes”.

Por esto, ha explicado la también diputada provincial, “hemos presentado una batería de enmiendas pensando en las futuras generaciones, no en las futuras elecciones. Para construir un buen futuro para Andalucía y para Huelva, hay que poner buenas bases”, ha asegurado. En concreto, Ponce, “frente a los pírricos 19 millones en inversiones que prevén estos presupuestos en la provincia”, ha pedido “una partida presupuestaria específica de 30 millones de euros para la construcción del proyecto CEUS”. “Sabemos que el proceso está muy avanzado, pero, dados los antecedentes, no nos fiamos al cien por cien, por lo que queremos que aparezca reflejado en los presupuestos”, ha subrayado.

Además, las enmiendas liberales, según ha detallado la coordinadora naranja, solicitan un “impulso” a la construcción del desdoble de la N-435; el desdoble de la N-433 desde la A-66, esto es desde el término municipal de El Garrobo (Sevilla) hasta Rosal de la Frontera; “finalizar con urgencia las obras de la presa de Alcolea”, así como la canalización del arroyo de El Acebuche en el término municipal de Rosal de la Frontera, para lo que se necesita una partida de 500.000 euros.

No obstante, Ponce se ha detenido especialmente en la “urgencia” de la construcción del desdoble del túnel de San Silvestre y en la necesidad de poner en marcha cuanto antes la Ley del Trasvase, “aprobada hace tres años y que no se está cumpliendo”. La senadora ha abundado en que “hace un año el PSOE nos mintió diciendo que el desdoble que llevamos años esperando estaba recogida en los presupuestos de 2021, pero tengo la respuesta por escrito del Gobierno admitiendo que esto no era así, que no se había dotado ninguna partida en los presupuestos para este año para esta infraestructura”. “Además, vino el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a decirnos que las obras estarían licitadas en verano y todavía, a 11 de noviembre, esto tampoco se ha cumplido”, ha añadido antes de insistir en que “esta obra es imprescindible para evitar un colapso en la provincia, porque a través de este túnel recibimos el agua para la agricultura, pero también para la industria y el consumo de las familias”.

Finalmente, la senadora de Cs ha pedido el “apoyo” de todos los diputados y senadores onubenses, de todos los partidos, para “las enmiendas que son buenas para nuestra provincia”. “Tenemos que estar unidos por el desarrollo y el futuro de Huelva. Esto no va de colores políticos sino del futuro de Huelva”, ha concluido tras “tender también la mano a todos para negociar por el bien de nuestra tierra”.