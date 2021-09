Dimite la concejala del PP de Moguer que deseó “la muerte” al presidente del Gobierno

“En el día de hoy he presentado un escrito en el registro del Ayuntamiento de Moguer presentando mi dimisión como Concejala del mismo”, anuncia Susana Pancho. La concejala fue señala por “desear la muerte” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde entonces ha sido criticada dentro y fuera de Moguer.

En su carta añade que “ tras haberme equivocado en las formas en la grabación de un video conocido por todos, del cual ya he mostrado mi arrepentimiento y pedido las correspondientes disculpas públicas, tal como haré también en el próximo pleno municipal, y una vez reflexionado con mi familia y mi partido, he decidido dar este paso por coherencia, responsabilidad y respeto a mi pueblo, mi Ayuntamiento y Corporación Municipal y a mi “familia” del Partido Popular de Moguer”.

La concejala explica en su escrito que “quienes me conocen saben que me gusta trabajar por los demás, por eso acepté entrar en la política municipal y ha sido lo que me ha movido en estos dos últimos años en el Ayuntamiento.