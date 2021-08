La Diputación refuerza su lucha contra la despoblación

La presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, ha participado en el primer foro comarcal contra la despoblación, celebrado en Villanueva de los Castillejos, y en el que se ha presentado la Oficina Comarcal del Andévalo contra la Despoblación. Una Oficina que contará con la alcaldesa de El Almendro, María Alonso Mora, como coordinadora de la misma y en la que también participarán el alcalde de Santa Bárbara de Casa, Leonardo Romero, y la alcaldesa de El Granado, Mónica Serrano, como coordinadores adjuntos.

Con la presencia de alcaldes y concejales de la comarca del Andévalo, la Diputación de Huelva ha dado hoy un paso más para combatir la despoblación en la provincia onubense.

María Eugenia Limón ha asegurado que “hoy queremos acercar a los alcaldes y alcaldesas de la comarca del Andévalo la lucha contra la despoblación. Nos ponemos manos a la obra para trabajar en cada una de las zonas afectadas por la pérdida de población y el envejecimiento. Necesitamos seguir contando, como hasta ahora, con el compromiso y el trabajo de quienes, a pie de calle, junto a vuestros vecinos, vivís esta realidad”.

La presidenta ha señalado que “si un municipio no tiene, por ejemplo, servicios públicos esenciales y eficaces para atender a su población, si hay pueblos a los que no llega internet o lo hace con dificultades, si las infraestructuras, las carreteras o la movilidad presentan deficiencias o son directamente inaccesibles… Si ocurren estas cosas y no ponemos solución, será difícil no solo que nuestros municipios sean un destino atractivo para los

visitantes, también será difícil conseguir el arraigo y retener el talento: que los jóvenes, con futuro, vean su tierra como un lugar de oportunidades en el que quedarse y desarrollar su vida”.

Por eso, ha insistido Limón, “tenemos que conseguir que nuestros pueblos sean lugares amables y diversos, competitivos económica y socialmente para las nuevas generaciones y además, cuidar de nuestros mayores, aquellos que sí permanecieron en su tierra, conservaron el arraigo y los han mantenido vivos”.

La presidenta se ha referido también “a lo importante que es la unión de las diferentes administraciones para combatir los retos y desafíos que afrontamos en estos momentos” y se ha mostrado ilusionada con “el apoyo de las políticas y los recursos de un gobierno central que también ha puesto el reto demográfico entre los ejes fundamentales de su gestión”.