Inmaculada Márquez: Con Lourdes Mohedano nuestro lema era “trabajo + trabajo = recompensa”

Hoy tenemos el placer de entrevistar a una persona importante en el mundo de la gimnasia rítmica, concretamente a Inmaculada Márquez Barraso.

Estudió Magisterio de Educación Física en la Universidad de Huelva, y actualmente forma parte de la plantilla docente de un colegio en nuestra capital.

Eso sí, siempre tuvo claro que lo suyo era la gimnasia rítmica, de hecho posee los títulos de entrenadora y juez nacional de gimnasia. Ha sido entrenadora del Club Monturrio de Moguer y del Club Liceo de Córdoba; fundadora del Club GR Huelva, y actualmente presidenta y directora técnica de la citada entidad. De su buen hacer y profesionalidad han salido gimnastas que han terminado formando parte de la Selección Nacional, como la moguereña María Val Conde, la actual plata olímpica Lourdes Mohedano o Marta Fernández. Y hoy por hoy sigue en su empeño de formar gimnastas con el objetivo de llevarlas a lo más alto.

Y para que ustedes mis queridos lectores conozcan un poco más el estilo y personalidad de nuestra invitada, nos pusimos en contacto con ella, quien gustosamente aceptó nuestra invitación. Así que vamos a ello.

Me gustaría arrancar con esta batería de preguntas y con la idea de que nuestros lectores te conozcan un poco más, ¿qué te hizo enamorarte de la gimnasia rítmica y convertirse en fundadora del Club Gimnasia rítmica de Huelva?

Me enamoré de este deporte poco a poco, según iba descubriendo más de él y a medida que las herramientas que conocía me daban posibilidades de mejorar a las gimnastas y hacer cumplir sus sueños.

Fundé el club Huelva casi de forma accidental, por una necesidad que se me ofertó para cubrir un puesto vacante, que tenía que ser a través de un club. Mi carrera como entrenadora comenzó dando actividades extraescolares en un cole y acabé en el Patronato Municipal de Deportes de Moguer llevando durante nueve años la gimnasia rítmica en el municipio. Fue un proyecto precioso, donde numerosas gimnastas moguereñas pertenecieron a la selección andaluza de gimnasia y que llevaron muchos metales andaluces y nacionales a tierras moguereñas. Fue de Moguer la primera gimnasta que preparé en pertenecer al Equipo Nacional de Gimnasia Rítmica, María Val Conde, que se integró al Equipo Nacional Junior. Después pasé a entrenar cuatro temporadas en el Club Liceo Córdoba y posteriormente fundé el club Gimnasia Rítmica Huelva en el año 2003 y comencé, desde cero, un nuevo proyecto deportivo para nuestra ciudad con el club donde entreno ahora, el Club GR Huelva.

¿Qué diferencia hay entre gimnasia rítmica y artística?

En rítmica acompañamos los ejercicios con aparatos que manipulamos con las manos: mazas, cinta, aro, cuerda y pelota, que son coordinados con movimientos corporales muy cuidados para no perder la parte estética que nos caracteriza en nuestro deporte. Es como hacer danza con aparatos en las manos que prolongan los movimientos de la forma más elegante posible y con los que se logran hacer verdaderas malabares.

En artística se utilizan más elementos acrobáticos y los aparatos que utilizan son fijos, no se manipulan, como las anillas, barra fija, etc. Tienen un ejercicio de suelo que acompañan con música, pero lleno de acrobacias donde se busca otro sentido coreográfico distinto a la gimnasia rítmica.

¿Qué es lo que más te gusta de éste deporte?

La disposición del deportista y técnicos. Es un deporte que en su iniciación es muy enriquecedor, ya que está compuesto de movimientos antinaturales, no como en otros deportes que está compuesto de movimientos naturales como saltar, correr, etc. En gimnasia rítmica se aprende infinidad de movimientos que no son característicos de los que se realizan de manera natural en nuestro día a día. Equilibrios donde se busca la amplitud máxima de piernas, un salto combinado con la apertura de piernas y máxima extensión del tronco que pueda alcanzar la gimnasta, giros de cuatro y cinco vueltas completas, etc… que hace que sea casi mágico lo que llegamos a disfrutar de las gimnastas. La manipulación de los aparatos es muy gratificante cuando se inician, se trabaja muchísimo la coordinación y los deportistas llegan a conocer la habilidad que pueden llegar a alcanzar y conocen posibilidades de mejora que pudieran ser impensables para ellos.

Cuando pasa el periodo de aprendizaje y pasan al perfeccionamiento, es cuando disfrutamos más del trabajo, las gimnastas trabajan con más fluidez y hacen transmitir al público sentimientos que a veces son indescriptibles.

Como directora técnica del club, ¿cómo habéis llevado los entrenamientos durante el confinamiento?

Ha sido muy complicado en el inicio. Todo nos pilló, como a todos, de imprevisto y tuvimos que innovar, cambiar planificaciones por varias veces, ajustarnos a los continuos cambios del calendario federativo y seguir con la puesta a punto de las gimnastas con clases online de varias horas al día, para tratar de estar bien físicamente para cuando todo acabara. Cuando nos hicimos con la tecnología en las primeras semanas y nos acostumbramos todos a los nuevos sistemas de entrenamiento, el rodaje fue más rápido, cómodo y llevadero, aunque ha sido un periodo muy duro de incertidumbre e incógnitas.

La gimnasia rítmica, normalmente es una disciplina más solicitada para chicas pero, obviamente, está dirigida a ambos sexos, ¿tenéis chicos también?

Hay muchísimos chicos en España que practican gimnasia rítmica. En nuestro club en temporadas atrás tuvimos a un chico que compitió en categoría senior en los Campeonatos de España. Actualmente, el nivel de los chicos es buenísimo y a nivel nacional disfrutamos muchísimo de ellos. La federación Española en la temporada 2021 ha incluido en la disciplina que faltaba a los chicos, en conjuntos, y ha sido todo un éxito.

Actualmente, ¿cuántas chicas y chicos tenéis en el club?

Tenemos en esta temporada 2021 más de un centenar de gimnastas, menos que en temporadas antes de la pandemia, ochenta y cinco de ellas compiten a nivel federado. Cincuenta de ellas compiten a nivel nacional y el resto a nivel autonómico. Somos uno de los clubes que más representación suele tener de Andalucía y una buena representación a nivel nacional. Presentamos un gran número de gimnastas a los diferentes Campeonatos de Andalucía y cuidamos muchísimo a nuestra cantera, las escuelas, que en tiempos de pandemia más acusado, ha sido muy difícil mantenerla con el número de gimnastas que solemos tener. Para la siguiente temporada, contamos con que la demanda será más similar a la que teníamos antes de la situación de la covid-19.

¿Cuál dirías que es la edad adecuada para comenzar a practicar esta disciplina?

Pues los cuatro o cinco años son muy buena edad para iniciarse de manera lúdica, aprendiendo ejercicios básicos de coordinación, contacto con el ritmo, música-movimiento, relacionarse con las compañeras y hacer amigas es una muy buena edad para empezar. Poco a poco se van introduciendo nuevos aprendizajes y aumentando la dificultad de las sesiones y van evolucionando.

Tenemos varias escuelas de diferentes edades, peques, adaptadas para ellos, con gimnastas de cuatro hasta seis años, y otros grupos de edades más avanzadas, para que con cualquier edad puedan disfrutar de la gimnasia rítmica a nivel de iniciación, perfeccionamiento o competición.

¿Los entrenamientos son muy duros y más a tan corta edad?

Los entrenamientos son como en cualquier otra disciplina deportiva, con sus objetivos y exigencias adecuados a cada edad y nivel del deportista. A mayor nivel en el que se encuentre el deportista, mayor es la exigencia. Cuando son más pequeñas es menor y va aumentando cuando van subiendo de categoría, al igual que en el resto de los deportes. Tenemos gimnastas de alto rendimiento que pertenecen a programas de la Federación Andaluza de Gimnasia o Selección Nacional de Gimnasia Rítmica que lógicamente tienen programas de trabajo con una planificación más exigente, acorde con unos objetivos más ambiciosos. A cada deportista adecuamos la exigencia al nivel en el que se encuentre y según la edad y categoría en la que se encuentre.

¿Qué comen las gimnastas para tener esas articulaciones tan fuertes y sobre todo tan elásticas?

Pues de todo, cuanto más completa sea la dieta, más sano es el deportista y mayor rendimiento va a obtener de su entrenamiento. La fuerza y elasticidad, se trabaja y la verdad que se logran resultados que a veces hasta las entrenadoras nos sorprendemos con la mejora de los diferentes deportistas.

A todas esas chicas/os que quieren practicar esta disciplina y no saben cómo hacerlo, ¿cómo se pueden ponerse en contacto con el club?.

A través de las redes sociales en Instagram, Facebook, buscando al club GR Huelva, están nuestros contactos. Pero para todos tus lectores que lean este artículo y estén interesados pueden llamar a este teléfono 654539349.

El buen trabajo da sus frutos y cada día son más las medallas que lográis en los distintos torneos donde competís, ¿cuáles serían las gestas más relevantes actuales y sus protagonistas?

Han sido muchas las medallas que tienen valía en nuestro club. Es difícil hacer un resumen. Tenemos oros, platas y bronces en los diferentes Campeonatos de España Individuales y Autonomías, de Equipos, Conjuntos y Copas de la Reina, repartidos en diferentes temporadas. Es un orgullo tanto ser Campeona de España, como pasar a unas finales o lograr estar arriba en la tabla en competiciones donde el nivel de España es altísimo y logramos mantenernos arriba, es una gozada ver a Huelva en la parte más alta de la tabla. Nos falta tener una sede, donde podamos tener una vitrina y lucir la cantidad de medallas y trofeos que tenemos ja ja ja , eso sería una gozada. Es muy difícil mantenerse arriba, alguna temporada puede sonreír más la suerte, o lucir más el trabajo, pero llevamos varias temporadas en las que no bajamos de un Campeonato de España sin colgarnos una medalla al cuello, y eso es todo un orgullo para nuestro equipo técnico.

Pero la mayor valía, me atrevería decir, que es la que logran nuestras gimnastas de cantera que se preparan para pasar curso y nos hace grandes con el gran trabajo de base que hacen nuestras entrenadoras en el club. Son muchos metales los que hemos logrado a lo largo de las temporadas en los diferentes campeonatos de Andalucía, que nos hace asegurarnos el futuro del club en niveles más avanzados.

Siguiendo en clave de triunfos, te daré un nombre: Marta Fernández.

Marta es un modelo a seguir para todas las gimnastas de nuestro club. Actualmente lleva tres temporadas formando parte del Equipo Nacional de Gimnasia Rítmica. Comenzó en nuestro club con 7 años y con trabajo y tesón logró hacerse un hueco en el programa de Captación de Talentos Deportivos de la Federación Andaluza de Gimnasia, para más adelante contar con las convocatorias que la Federación Española de Gimnasia hacía en el CAR de Madrid para hacerle un seguimiento. Fue seleccionada en 2019 en un inicio como gimnasta individual junior, y formo parte del Equipo Nacional compitiendo en categoría honor y en internacionales como en Bulgaria. Más adelante, pasó a formar parte del conjunto junior del equipo nacional. El pasado mes de junio ha participado en el Campeonato de Europa, representando a España, todo un orgullo para nuestro club GR Huelva. Es una gimnasta muy especial, con gran carisma y tiene muy claro cuáles son los objetivos que quiere conseguir. Recuerdo que cuando era solo una gimnasta de categoría alevín-infantil, se enfadaba cuando no le salían bien los ejercicios en los entrenamientos, se enfadaba mucho, pero siempre salía del pabellón dándome un abrazo, un beso y con una sonrisa agradeciendo el trabajo de cada día, eso es algo que no todos los deportistas saben valorar, la entrega de una entrenadora haciendo lo mejor para sus gimnastas, es todo un gustazo.

Hablando en clave de triunfadora, no podemos dejar en el tintero a una campeona olímpica y a la que tú entrenaste como es la cordobesa Lourdes Mohedano, ¿qué me puedes decir de ella?

Lourdes Mohedano es plata Olímpica en las pasadas Olimpiadas de Río de Janeiro, bicampeona del mundo en 10 mazas y muchos logros más a nivel mundial y europeo, que tiene en su palmarés.

Me topé con Lourdes cuando era una peque en el Club Liceo Córdoba. Pasé a no entrenar a ningún equipo en Huelva en la temporada del 2004, fue duro ya que tenía gimnastas de Moguer que habían pertenecido al Equipo Nacional Junior, y otras gimnasta con medallas en nacionales y pertenecientes al programa de captación de talentos deportivos de la federación andaluza de gimnasia, pero por cuestiones ajenas al deporte, finalizaron los entrenamientos de alto nivel en el lugar donde me encontraba entrenando , en Moguer. Recibí algunas ofertas de clubes de fuera y acepté un proyecto deportivo en Córdoba. Lourdes tenía 8 añitos cuando comencé a trabajar con ella. Fue duro al inicio, era un claro talento deportivo, había muchos aspectos que limar. En una de las concentraciones con la selección andaluza, bajaron a Andalucía técnicos de a Federación Española a captar a posibles gimnastas para la Selección Española y allí fue donde empezó todo. La primera concentración a la que la acompañé para aspirante al Equipo Nacional fue muy gratificante. A partir de ahí, trabajo y mucho trabajo para llegar al nivel. Nuestro lema era “trabajo+ trabajo+trabajo= recompensa¨. Después de cuatro años de trabajo, con 13 años formó parte del Equipo Nacional Junior, en 2008, y en 2010, con 15 años comenzó a formar parte de la selección Nacional Sénior. Ha participado en dos ciclos olímpicos -en los dos pude estar con ella- en las olimpiadas de Londres y en las de Rio de Janeiro sin duda a sido de las mejores experiencias deportivas vividas. Actualmente, tenemos una relación muy especial, es un orgullo ver como todo lo que le ha dado este deporte le ha hecho crecer y ser lo que es hoy en día una bellísima persona. La quiero muchísimo. Sin duda, es uno de los éxitos de los que me siento más orgullosa a nivel deportivo.

Sin duda ha llovido mucho desde que la tuviste a tus ordenes en El Liceo de Córdoba y por supuesto han pasado muchas chicas por tus manos. Tengo claro que tu empeño sigue siendo formar gimnastas con el único objetivo de llevarlas a lograr lo máximo pero, ¿ves en la actualidad a alguna que pueda lograr grandes metas?

Pues tengo un gran problema, o virtud, no sé exactamente qué es pero no puedo parar de buscar y buscar en las gimnastas que actualmente llegan a nuestro club, al GR Huelva, posibles talentos deportivos. Es, sin duda, la parte que más me gusta de nuestro deporte, tecnificar a deportistas con unas metas y objetivos muy elevados con miras a proyectos de futuro ambiciosos, que en ocasiones se ve sus frutos y se convierten en por ejemplo, una Marta Fernández, donde vuelves a ver cómo se puede volver a lograr incluir a una gimnasta en el equipo nacional y eso a día de hoy es una de las partes de la formación de gimnastas que más me satisface. Es un apartado muy ingrato, a veces, es muchísimo esfuerzo y trabajo que no siempre se traduce en ser gimnasta de la selección, pero que el camino alimenta las ganas de continuar al ver como la progresión del deportista va en aumento y se traduce en resultados, a veces solo en evolución y otras en el gran sueño de poder defender los colores de España con una gimnasta en la Selección Nacional.

Seguimos trabajando para que, quien sabe si en otra ocasión, si hay algún talento deportivo en nuestras filas, reciba el trabajo que le corresponde para poder llegar a lo mejor de su carrera deportiva.

Estamos llegando al final y me gustaría agradecerte que me hayas prestado tu tiempo. ¿Te gustaría añadir algo más, que durante la entrevista no te haya preguntado?

Decir que cuento con un equipo de trabajo técnico en mi club, del que me siento muy afortunada. Han sido varias las entrenadoras y entrenadores los que han pasado por mi club GR Huelva y todos y cada uno de ellos han aportado un granito de arena para que crezcamos y evolucionemos cada vez más. Actualmente, mis compañeras incansables de trabajo son Ana Torres y Lucia Beltran, junto con las más jóvenes Carmen Alillo, Nerea Limón y Cristina Hombrados, que juntas logramos seguir persiguiendo metas que se traducen en éxitos para nuestra ciudad, los colores de Huelva lucen en muchos rincones de España y de fuera de ella.