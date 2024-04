Jordi Castel: “Durante los cinco años que estuve en el Recre me sentí un onubense más”.

Para mis lectores más jóvenes, decir que se trata de un ex guardameta que militó en la filas del Recreativo de Huelva a principio de los 80 y donde

permaneció durante cinco temporadas, dejando entre los aficionados albiazules un grato recuerdo por su buen hacer, tanto en lo deportivo como

en lo personal.

En sus principios como portero

Jordi comenzó su andadura profesional como portero en la cantera azulgrana, jugando varias temporadas en el filial del Barcelona, para, posteriormente, fichar por el Sabadell en segunda A. A continuación, militó en el Castellón para debutar en primera división, donde permaneció una temporada, para después llegar al decano y finalizar su carrera como portero en el Mollerussa.

Castel en sus inicios con el filial del Barcelona, donde se le puede ver junto al defensa Macizo, que también militó en las filas del Recre

Tras colgar las botas, pasó a engrosar en la nómina del Barcelona como entrenador de porteros del filial, pasando por sus manos guardametas de la

talla de Arnau, Víctor Valdés, Pepe Reina y Albert Jorquera, entre otros. Y, en la temporada en primera, con Bobi Robson, pudo entrenar a Vítor Baía, Busquets y Lopetegui.

Pero, para conocer un poco más su estilo y personalidad y saber cuál es su momento actual, nos pusimos en contacto con él a través de mi

buen amigo Abraham Hidalgo. Y obviamente no dudó en ponerse a nuestra disposición, así que sin más preámbulo vamos al lío ya.

P. Todo niño sueña con ser algo de mayor. ¿Por dónde pasaban tus sueños?

R. Mi sueño, al igual que la mayoría de los niños era ser jugador del Barcelona, más concretamente portero. Y aunque no llegué a debutar con el primer equipo, pude cumplir el sueño de criarme deportivamente en la cantera azulgrana y defender durante varias temporadas la camiseta del filial.

P. El sueño de ser futbolista lo lograste, pero me gustaría saber ¿Cómo recuerdas las cinco temporadas en el Recre y qué significó deportivamente hablando tú paso por Huelva? Donde, por cierto, calaste muy bien entre los aficionados albiazules.

R. Fueron 5 años maravillosos, me sentía un onubense más. Recuerdo mi paso por Huelva con añoranza, pues desde el primer momento sentí el cariño de la afición. Y deportivamente hablando diría que fue mi apogeo como profesional.

Castel junto a sus compañeros en su etapa en el Recre

P. Han pasado casi cuatro décadas que te marchaste de la entidad que preside Jesús Vázquez ¿sigues teniendo contacto con alguien del club o has vuelto a visitar Huelva?

R . La verdad que con el club no tengo contacto, eso sí, volver sí que he vuelto a visitar a mi amigo Pepe Millán y a su familia, con él sigo teniendo contacto y espero más pronto que tarde volver por Huelva.

Con su hijo Sergi en una visita al Nuevo Colombino

P. Por cierto, no sé si sigues en la distancia la actualidad del Recre, si es así ¿qué opinión tienes del equipo?

R. Claro que lo sigo, estoy al corriente a través de los medios de comunicación onubense. Están haciendo una gran temporada y espero que logren quedarse en la 5ª posición y poder disputar los play offs, y por qué no, volver al futbol profesional que es lo que merece una entidad como el Recre.

P. Después de colgar las botas con el Mollerussa estuviste trabajando como comercial en una distribuidora de material de la construcción, pero volviste a vincularte al fútbol, y en concreto al Barça, ejerciendo de entrenador de porteros, ¿qué te parece si recapitulamos esa época donde, por cierto, entrenaste a grandes guardametas?

R. Así es, entrené a los porteros de la cantera donde tuve la posibilidad de adiestrar a chicos que más tarde triunfaron a nivel nacional e internacional, como Arnau, Víctor Valdés, Pepe Reina y Albert Jorquera entre otros. Y el año de Bobby Robson en primera estuve en el primer equipo entrenando a Vítor Baía, Busquets y Lopetegui.

P. Hablando de entrenadores, en tu dilatada carrera deportiva habrás tenido varios, ¿de cuál guardas mejor recuerdo y por qué?

R. Luis Aloy, que fue mi entrenador en los escalafones inferiores del Barça, y Víctor Espárrago en el Recre. Sin duda, de ambos aprendí mucho.

P. En tu vida deportiva habrás recibido muchos consejos ¿Cuál dirías que ha sido el mejor y de quien lo recibiste?

R. No pienses nunca que lo tienes todo hecho, si no que busca siempre la superación. Esta recomendación me la dio Luis Aloy, y llevaba mucha razón.

P. Esta pregunta, aunque parece sencilla, a veces es complicada su respuesta. ¿Quién ha sido la mejor persona que has conocido en el plano

deportivo?

R. Sin lugar a dudas Bobi Robson.

P. Se suele decir “qué bien se está cuando se está bien”. ¿En qué momento te encuentras?

R. Como hay que vivir el presente, pues estoy en el mejor momento de mi vida.

P. Dos preguntas cortas ¿cuál es tu palabra preferida del diccionario?

R. Felicidad.

P. A estas alturas de tu vida ¿Tienes miedo a algo?

R. Miedo nunca tienes que tener; respeto sí.

P. Por aquello que soy un cocinillas, a mis invitados me gusta preguntarles si son de ponerse el delantal y meterse entre fogones. Si este es tu caso, ¿cuál es tu plato estrella?

R. La verdad que no soy de ponerme el delantal, pero lo que si sé es que me gustan, y mucho, las gambas, las coquinas y los chocos fritos de Huelva. Sin dejar en el olvido un buen rodaballo.

P. Siguiendo en clave culinaria, si tuvieses la ocasión de compartir mesa y mantel con un personaje, bien del pasado o actual. ¿con quién sería y qué le preguntarías?

R. Personaje no tengo ninguno, pero si le tuviese le preguntaría una que me hizo un periodista de Huelva, ¿por qué se extiende la flor de la vanidad? Por cierto, yo le contesté que no sabia porque no lo soy.

P. Estamos llegando al final y me gustaría darte las gracias por prestarme tu tiempo. No sé si te gustaría añadir algo más que durante la entrevista no te haya preguntado.

R. Poco más, simplemente mostrarte mi gratitud por hacerme un hueco en tu sección del periódico. Y por supuesto agradecer a los onubenses, y especial a la afición recreativista, el cariño con el que fui tratado durante mi permanencia en Huelva.