Pablo A. López: “Si existen las dietas milagros… ¿por qué todos los años sacan una nueva?”

Pablo A. López Cáceres es Diplomado en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad Pablo Olavide y por la Universidad Alfonso X El Sabio, respectivamente. Asimismo, posee el Postgrado por la Universidad de Barcelona y un Máster por la Universidad de Córdoba.

Decir que ha realizado diferentes publicaciones en revistas científicas relacionadas con el fútbol, el deporte femenino y la nutrición deportiva.

Actualmente, representa el cargo de vicedecano del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía (CODINAN) y es el de presidente de la Asociación de Dietistas-Nutricionistas de Equipos de Fútbol Español (ADNEFE). Y además de pasar consulta en su pueblo Trigueros y en la Clínica del Carmen de nuestra capital, es el nutricionista del Real Club Recreativo de Huelva y del Sporting Femenino.

Pero, para que ustedes, mis queridos lectores, lo conozcan un poco más y les de las pautas para lucir palmito este verano, nos pusimos en contacto con él para solicitarle una entrevista. Y con la amabilidad que la caracteriza aceptó a la primera, así que sin más preámbulo vamos al lío ya:

P. Todo niño sueña con ser algo de mayor. ¿por dónde pasaban tus sueños?

R. Al principio, como cualquier niño de mi generación, quizás soñaba con ser futbolista. Sin embargo, pronto me di cuenta de que mis habilidades con el balón se limitaban a pasar el rato con los amigos. Tal vez, influido por la tradición familiar (mi padre es profesor), visualizaba mi futuro más cerca de una pizarra, pero conforme avanzaba en el instituto descubrí que las ciencias de la salud encajaban mejor con mi personalidad.

P. ¿Cuándo te interesaste por la nutrición?

R. Curiosamente, no me planteé estudiar nutrición hasta que no hice selectividad y tuve que decidir mi futuro profesional. En aquel entonces, la figura del dietista-nutricionista no estaba tan extendida en la sociedad y no había una referencia clara de estos profesionales. Sin embargo, vi una oportunidad y definitivamente no me arrepiento de haber tomado esa decisión.

P. Por aquello que te conozco como nutricionista del Recre, no sé si trabajas con todo tipo de personas o principalmente con deportistas.

R. En la actualidad, además de trabajar como dietista-nutricionista para el Recreativo de Huelva y el Sporting de Huelva, paso consultas clínicas. Ahí tengo la suerte de tratar a todo tipo de pacientes interesados en mejorar su calidad de vida a través de la alimentación. Abordo una variedad de situaciones, como sobrepeso y obesidad, problemas digestivos, y también nutrición para deportistas amateurs o profesionales.

P. Permíteme que siga la entrevista enfocada, en primer lugar, sobre tu trabajo con deportistas. ¿En qué grado es importante la alimentación para conseguir un buen rendimiento deportivo?

R. La alimentación es un factor clave que está directamente relacionado con el rendimiento deportivo. Por un lado, nos proporciona la energía necesaria para realizar la actividad física y, por otro lado, nos ayuda a alcanzar la composición corporal óptima para el deporte que practicamos. Hay una frase que me gusta mucho y que resume muy bien esta idea: "Una buena alimentación no te convierte en campeón del mundo, pero una mala alimentación te priva de serlo".

P. ¿En qué porcentaje puede aumentar el rendimiento de un deportista con una buena dieta adaptada a sus objetivos?

R. Es difícil establecer un porcentaje concreto, pero es evidente que el efecto combinado de una dieta adaptada y un entrenamiento adecuado es significativamente mayor que la simple suma de ambos por separado.

Una buena dieta va más allá del rendimiento momentáneo y establece una relación causa-efecto. Contribuye en la prevención de lesiones, mejora la recuperación post-ejercicio y promueve la salud en general. En definitiva, permite que el deportista se mantenga durante más tiempo en las mejores condiciones posible.

P. ¿Qué opinas sobre la suplementación nutricional y qué hay que tener en cuenta a la hora de tomar estos suplementos?.

R. La suplementación nutricional es una herramienta muy útil que, cuando se utiliza adecuadamente, puede ser muy efectiva para abordar las demandas específicas de los deportistas. Es esencial tener en cuenta que los requerimientos nutricionales de los deportistas suelen estar aumentados y, en ocasiones, no pueden ser cubiertos mediante la alimentación. Sin embargo, al igual que cualquier herramienta, es necesario saber cómo utilizarla correctamente.

Para que la suplementación sea eficaz es importante tener establecida una base en la dieta del deportista. Esto implica lo que se consume de lunes a domingo, desde la mañana hasta la noche, así como lo que se ingiere antes, durante y después del ejercicio.

Una vez que se han abordado estos aspectos fundamentales, entonces se puede considerar la suplementación de manera apropiada y específica según las necesidades individuales.

Ni que decir tiene que el simple hecho de tomar un suplemento no garantiza que cualquier persona pueda batir su marca personal y por supuesto, debe ser supervisado un especialista en nutrición o medicina deportiva para garantizar su eficacia y seguridad.

P. En épocas de lesiones, ¿es recomendable modificar la dieta?

R. La dieta debe ser siempre individualizada y ajustada a las necesidades específicas de cada persona. Por tanto, el período de lesión es también un aspecto a considerar, ya que se sale de la rutina habitual del deportista. En esta situación, la alimentación debe ser ajustada para optimizar la recuperación y prevenir la subida de masa grasa, así como la pérdida de masa muscular causada por la lesión.

P. Qué te parece si dejamos tú trabajo con los deportistas y por aquello que está llegando el tiempo en que todos queremos estar estupendos para lucir tipo en la playa. ¿Existen dietas milagros?

R. No. De hecho, hay una frase que me gusta mucho y siempre que puedo la saco a colación: “Si existen las dietas milagros ¿Por qué todos los años sacan una nueva?”.

P. Por cierto, hay quien decide hacer ayuno intermitente. ¿Qué opinas al respecto?

R. El ayuno intermitente es otra herramienta que se puede utilizar, aunque personalmente no es de mi agrado. Es cierto que se han demostrado ciertos beneficios, pero también existen riesgos si no se usa como es debido. Sin embargo, dichos beneficios no son mayores que los de una dieta convencional.

P. ¿Qué errores comentemos más a menudo en nuestra alimentación?

R. La constancia. Una dieta se empieza con mucha motivación, pero como en todo, esa motivación es momentánea. Es la constancia la que te permite seguir adelante y alcanzar el objetivo marcado hasta el final.

P. ¿Qué alimentos no puede faltar en nuestro día a día?

R. Comer variado es la clave, pero las frutas y las verduras no pueden faltar. Esto es así ya que se establece que se deben tomar 3 piezas de frutas al día y 2 de verduras.

P. La pregunta del millón: ¿son compatibles una alimentación saludable y una preparación rápida?

R. Lo importante es elegir alimentos frescos y nutritivos que se puedan preparar de manera rápida y sencilla, como ensaladas con proteínas como pollo o garbanzos, revuelto de vegetales, pescado o carnes salteadas, yogur natural con frutas y frutos secos. No obstante, lo más importante siempre es planificar con anticipación, tener ingredientes básicos a la mano y conocer recetas simples pueden hacer que comer saludable sea rápido y fácil.

P. Por cierto, se escucha a menudo que el pan engorda, el calcio solo se puede obtener de los lácteos, la fruta y el agua hay que tomarlas fuera de las comidas… ¿Mitos o realidad?

R. Mitos todos. Se puede y se debe comer pan, sobre todo si es de calidad y proviene de una panadería. Además, hay más alimentos ricos en calcio, como los vegetales de hoja verde y los pescados azules que contienen espinas. Por último, se puede tomar fruta y beber agua con las comidas.

P. ¿En base a qué se define el plazo de duración de una dieta?.

R. Si hablamos de una dieta de adelgazamiento, a la cantidad de masa grasa que sea necesaria perder y el tiempo que el paciente tarde en adoptar hábitos saludables que le permitan mantener una alimentación adecuada de forma independiente.

P. ¿Qué opinas de las dietas que prohíben alimentos?.

R. No estoy de acuerdo, pero creo que es necesario poner límites o restricciones a ciertos alimentos. Todos pueden ser consumidos con moderación.

P. ¿Cuáles son los errores más habituales que llevamos a cabo en nuestra alimentación?

R. El consumo excesivo y continuo de comida rápida y de alimentos ultraprocesados, junto con el abuso de refrescos, son factores importantes. Además, la falta de planificación de las comidas y de la cesta de la compra.

P. ¿La dieta mediterránea puede ser un buen método para evitar la obesidad?

R. Sí, lo que consideramos nosotros como dieta mediterránea o las comidas tradicionales de nuestras abuelas que se basan en guisos con verduras, patatas o legumbres acompañadas de proteínas, son aliados para comer saludablemente y así controlar los efectos negativos del aumento de peso.

P. ¿Hay alguna moda en la nutrición que te preocupe como profesional?

R. Las dietas que utilizan alimentos sustitutivos de comidas y prometen resultados rápidos e inmediatos sin esfuerzo.

P. No sé si también tienes que ejercer un poco de psicólogo, pues a veces supongo toca animar y motivar al paciente para conseguir sus objetivos, ¿es así?

R. Es importante conocer el entorno del paciente, ser cercano, mostrar empatía y ofrecer una respuesta acorde que pueda ayudarlo y beneficiarlo en el plano psicológico. No obstante, al igual que no me agrada que otros profesionales se entrometan en la nutrición, tampoco me gusta hacer lo mismo con otras profesiones.

P. No me gustaría dejar en el tintero saber, ¿qué consejo le darías a aquellos que les cueste llevar un estilo de vida saludable por falta de tiempo o pereza? y si tienes consulta, ¿dónde?

R. Mi consejo sería que cualquier momento es bueno para adoptar un estilo de vida saludable y que la planificación en toda dieta es esencial. Actualmente, estoy disponible en las consultas de la Clínica del Carmen de Huelva y también en las del Centro AlmaClinic de Trigueros.

P. Estamos llegando al final y me gustaría darte las gracias por prestarme tu tiempo.

Gracias a ti, y ha sido un placer para mí compartir experiencias a través de esta entrevista.