Víctor Pérez quiere llevar al Ciudad de Huelva “un poco más lejos”

La reciente renovación de Víctor Pérez por el Ciudad de Huelva ha dotado al equipo onubense de uno de los mejores jugadores de la Liga EBA. No sólo por sus estadísticas o su calidad humana, también por su ambición.

“Un jugador siempre quiere más. No esperábamos meternos en la Fase Final por el Ascenso a la LEB Plata pero una vez que la juegas, quieres ascender. No pudimos ganar ningún partido y eso me motiva a seguir y llevar al club un poco más lejos“, detalla el escolta.

Competir en todos los partidos

Para el exterior sevillano, la pasada temporada “fue todo un éxito, porque logramos competir en todos los partidos. No me arrepiento de haber tomado la decisión de jugar en el Ciudad de Huelva y me he encontrado muy a gusto tanto dentro como fuera del campo“.

Un grupo humano increíble

Es más, Víctor Pérez no duda en desvelar que “aquí he encontrado un grupo humano increíble, he podido disfrutar mucho del baloncesto y me lo he pasado genial. Para mi es un regalo volver a disfrutar dentro de una cancha“, sentencia.

