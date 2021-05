Pouso defiende a Quiles y siembra la duda sobre Traoré y José Carlos

El doble descenso del Recreativo de Huelva a la quinta categoría del fútbol español viene envuelto en mil y una polémicas. Una de ellas atañe a los futbolistas que supuestamente se han borrado, exagerando o fingiendo lesiones, para no tener que jugar esta recta final de campaña. Hoy Carlos Pouso se ha pronunciado al respecto y no ha disipado las dudas existentes. Más bien al contrario.

“Chuli, Szymanowski y José Antonio González tienen roturas fibrilares. No son roturas del grado que tienen Traore y José Carlos, a los que vais a tener que enviar a Lourdes porque no me había encontrado nunca con nada igual. Están tardando en recuperar una rotura de gemelo como si fuera una rotura de ligamento cruzado“, indica el técnico del Recre. Sobran los comentarios.

La vuelta de Alberto Martín

El otro lesionado de larga duración, el centrocampista Alberto Martín, “formará parte de la convocatoria“, anuncia el preparador vasco, después que “esta semana se haya incorporado con normalidad a la rutina del grupo“. También se espera que esté Matheus Santana, pese a sufrir un “bocadillo“. Y por supuesto estarán Ponce, David Alfonso y Fran, que por contrato no pueden bajar al filial.

También jugará Alberto Quiles, al que el ‘mister’ ha defendido de quienes le critican por ‘falta de trabajo’. “Estoy encantado con él. No es indolente, al contrario, corre una barbaridad y es generoso en el esfuerzo aunque no lo parezca. No me preocupa que no trabaje, porque podemos suplirlo con el resto. El chaval tiene un talento innato y para aprovecharlo no puede correr como Fran o Dani Molina“, sentencia.

Los motivos de mantenerse en el cargo

También se ha referido Pouso a sus controvertidas declaraciones sobre los motivos que le mantienen en el cargo, para volver a aclarar que “no puedes renunciar a un contrato porque para el INEM eres un vago, un caradura y un ‘jeta‘. En este puto país, los políticos están cuatro años y se van con el bolsillo lleno. Y gilipollas como yo, si dimites te dan cero euros pese a llevar 44 años trabajando“.

Más polémicas, las apuestas. Aunque José Antonio González y Morcillo lo han dejado muy claro, el entrenador del Recre también indica que “lo de las apuestas es imposible. Todo está súper controlado y hay gente en la cárcel por ello. Hay que eliminar ese tipo de bulos porque se traslada a más sitios. Es más fácil pensar que somos muy malos a que nos dejamos perder“, sentencia.

Un escudo que defender

Es más, lejos de dejarse perder, Pouso asegura que los profesionales del Decano “estamos jodidos. Si no fuera así sería para darnos hostias. Yo me despierto a las cuatro de la mañana pensando que soy horroroso como entrenador. Estoy jodidísimo”, revela. Por eso, el domingo “tenemos un escudo que defender y una dignidad que mantener. Trataremos de sacar el partido adelante“.

-LA JORNADA

Marino – Lorca Deportiva (Sábado, 19.00 horas)

Las Palmas Atlético – Yeclano (Domingo, 13.00 horas)

Recreativo de Huelva – El Ejido (Domingo, 18.00 horas)

– El Ejido (Domingo, 18.00 horas) Marbella – Recreativo Granada (Domingo, 20.00 horas)

-ASI VA LA CLASIFICACIÓN DE LA FASE DE DESCENSO

El Ejido: 31 puntos Recreativo Granada: 30 Las Palmas Atlético: 28 Marbella: 27 Yeclano: 26 Recreativo: 20 Lorca Deportiva: 16 Marino: 11

*Descienden a la Tercera RFEF los cinco últimos clasificados y el tercer clasificado en el caso de ser el peor tercero en comparación con el resto de grupos de la segunda fase. El resto permanecerá en la Segunda RFEF.