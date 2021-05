El Recre repite el ‘error Alzugaray’ con Alberto Quiles

Es la ley del fútbol. El Recreativo de Huelva descenderá, seguramente el próximo fin de semana, a la quinta división del fútbol español, pero la mayoría de sus jugadores no lo harán. Seguirán actuando en la Segunda o la Primera RFEF. Una o dos categorías por encima del equipo al que ha hundido en esta nefasta campaña.

Incluso es muy posible que algunos de los discípulos de Carlos Pouso dé el salto al futbol profesional. Es el caso de Alberto Quiles, que viene completando la mejor temporada de su carrera deportiva. El delantero onubense marcó el pasado domingo en Yecla su décimo segundo gol. Es su registro más alto de siempre.

Goles que le valen al Recre

Sin embargo, los doce goles de Alberto no impedirán el doble descenso del Recreativo. Esto es, desde la óptica del club, no han servido para nada. Por ello, es muy posible que en los despachos del Nuevo Colombino se estén tirando de los pelos al recordar que rechazaron una oferta de 100.000 euros del Asteras de Grecia para no debilitar las opciones del equipo albiazul de subir a la Primera RFEF. Ahora, en vez de ascender, sufrirá un doble descenso. Y Quiles quedará libre el 30 de junio.

El ‘error Alzugaray’

Una situación que recuerda al de Jesús Noel Alzugaray, el menudo y escurridizo goleador de aquel mítico equipo de Víctor Espárrago. El Recre recibió una oferta del Valencia por el uruguayo cifrada en 25 millones de pesetas, un dineral entonces. Apostándolo todo a la carta del ascenso a Primera División, en el Viejo Colombino no quisieron vender. Al final, el Decano, lejos de subir, bajó a Segunda B y no sacó un duro por Alzugaray. Una historia que ahora se repite con Quiles.