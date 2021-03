La Hermandad de los Mutilados presenta el cartel del Domingo de Ramos

La Hermandad de los Mutilados de Huelva ha presentado el cartel del Domingo de Ramos de este año 2021, obra realizada por N.H.D. Juan Luis Aquino Pérez. El cartel fue descubierto por el Hermano Mayor, el Sr. Alcalde de Huelva y el pintor del Cartel. Tras este sencillo acto tomó la palabra el pintor de la obra para desgranar el contenido que aporta este cartel y que dice así:

“Para este Domingo de Ramos del 2021, he concebido un cartel sencillo e íntimo, pues sencilla e íntima va a ser esta Semana Santa, y aunque no haya procesiones por las calles de Huelva, no por ello la viviremos con menor intensidad. Muy al contrario, nuestra espiritualidad y fe se concentrarán en los diferentes actos programados en nuestras parroquias.

He querido plasmar en mi obra la protección que los Sagrados Titulares de la Hermandad ejercen sobre la ciudad de Huelva. De esta manera podemos ver cómo el Santísimo Cristo de la Victoria protege a la Parroquia de San Sebastián (representada por su inconfundible espadaña), y por extensión al resto de la ciudad, que aparece simbolizada por las siluetas de diferentes edificios religiosos: Las adyacentes parroquias de San Pedro y el Corazón de Jesús, y al fondo la Catedral de la Merced, sede de la Diócesis”.

De igual modo, Nuestra Señora de la Paz protege bajo su manto a toda la urbe, idea que se enfatiza con la leyenda latina: IESUS VICTORIAE, REGINA PACIS, ORA PRO NOBIS.

Sobre el pecho del Santísimo Cristo de la Victoria aparece el logotipo del 061, hermano honorario de la corporación, que siempre realiza una labor muy importante, pero en el contexto de esta pandemia, es mayor aún si cabe. De esta manera el Señor, a través de esta entidad, extiende su protección sobre nosotros. En mi memoria quedará para siempre como el 061 recibía a la Hermandad en el alto de la Vía Paisajista. Las Luces de las ambulancias que habitualmente transmiten urgencia e intranquilidad, en esta ocasión recibían parsimoniosamente y en silencio al Santísimo Cristo de la Victoria, reflejándose en el dorado y los espejitos del paso de misterio, mientras una cuadrilla de niños se acercaba con un ramo de flores. Con el citado detalle se quiere agradecer a este colectivo su importante labor.

La imagen de Nuestra Señora de la Paz aparece ataviada de hebrea, en recuerdo del pasado Domingo de Ramos de 2020, cuando, contra todo pronóstico, las imágenes quedaron en la capilla, vestidas como estaban. Así mismo, este detalle está en consonancia con el carácter íntimo que tiene el cartel, pues así nos encontraríamos a las imágenes si fuéramos al templo, a pedir su intercesión, cualquier día de esta cuaresma.

“En el cartel he utilizado una composición en diagonal, que subraye la protección de Cristo sobre la ciudad, una diagonal que une cielo y tierra. Respecto a los colores empleados, han sido tonos violáceos, tanto en la túnica morada de Cristo, como en los matices burdeos y azules de la vestimenta de Nuestra Señora. Tonos violáceos que nos recuerdan el carácter penitencial de la cuaresma”, ha explicado el autor.

“Coronando la composición, las palabras “Domingo de Ramos”, sobre el cielo azul prototípico de ese primer día de Semana Santa, y acompañadas de la palma símbolo de esta jornada, la cual comienza con la procesión de palmas y la lectura de la Pasión, antesala indiscutible de la estación de penitencia de esta cofradía.”