Manuel Carrasco lanza un grito en defensa de sus raíces: “Mi acento es mi ADN”

Lo ha vuelto a hacer. Manuel Carrasco ha declarado su amor por Andalucía y su tierra en el marco del 28F. El cantante ha gritado alto y claro que su acento es “su ADN” y lo ha hecho a través de sus redes sociales, en forma de canción.

Con unas líneas de su canción ‘Me dijeron de pequeño’, el isleño ha deseado un feliz Día de Andalucía a todos sus seguidores. Una forma más de gritar ante los 2 millones y medio de usuarios que siguen al artista la pasión que siente por el lugar que lo vio nacer. Elemento que no solo forma parte de su vida, sino que lo define tanto profesional como personalmente.

“Y para que quede claro

por si algunos no lo entienden

eruditos y entendidos

que mi acento es mi ADN

que no es ninguna bandera

que es una canción de cuna

que mi madre me cantaba

Bajo la luz de la luna”