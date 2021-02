Quiles rompe su silencio respecto a Claudio y admite que quiso irse del Recreativo

Fue la decisión que sentenció el despido de Claudio Barragán. El anterior técnico del Recreativo de Huelva faltó al respeto profesional de Alberto Quiles y Morcillo, con un cambio que sobraba a todas luces en las postrimerías del encuentro frente al Algeciras. Desde entonces los damnificados han guardado un prudente silencio. Un silencio que hoy ha roto el delantero onubense del Decano.

“Bueno… la verdad que… no me sorprendió el cambio, pero el técnico decide y yo no me voy a negar a salir, pero… no tengo nada que decir“, ha señalado la estrella del Recre cuestionado por cómo se sintió en se momento. Pero más allá de sus palabras, hay que quedarse con su rostro y su lenguaje corporal al recordar el episodio, con los que deja claro que no guarda un buen recuerdo del técnico valenciano.

Intentó salir del Recre en enero

De hecho, Quiles admite que trató de marcharse en el mercado de fichajes de invierno. “En enero llegó otra vez la oferta (del Asteras) y hablé con Zamora. Le dije que quería salir porque no estaba jugando nada, quería salir. Zamora me dijo que las cosas cambian y ahora estoy súper contento de seguir aquí“, señala.

Entre otras cosas porque el Recreativo tiene un nuevo entrenador. Y se nota que Quiles agradece el cambio en el banquillo albiazul. “Ojalá tenga más protagonismo con Calle. Yo entreno para jugar, que es lo que todo futbolista quiere, y luego el ‘mister’ decide“.

Buenas sensaciones

El atacante desvela que “el plantel se está adaptando bien” a los métodos e ideas del nuevo técnico. “Calle está metiendo mucha intensidad en los entrenamientos y quiere un equipo que lleve la iniciativa, tenga el balón y en el que todo el mundo corra en defensa. Veo a la plantilla alegre y creo que nos va a venir bien“.

Buenas sensaciones a corroborar el próximo domingo (Municipal de La Línea, 15.45 horas) ante la Balompédica Linense, “un rival crecido y con una confianza enorme porque lleva tres victorias consecutivas. Pero nosotros tenemos que ganar ya, más aún fuera de casa, que hace mucho tiempo que no lo conseguimos“.