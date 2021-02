Huelva registra una tasa casi nula de incidencia en gripe

Otros años, en esta misma época, los titulares de los diarios inundarían la actualidad con la gran incidencia de gripe en Atención Primaria y Urgencias, pero en 2021 la verdadera noticia es que la tasa de incidencia de gripe en este año “está siendo casi nula, no hay casos de gripe más allá de los enfriamientos y resfriados comunes por el frío típico de la época”, han confirmado fuentes de la delegación provincial de Salud y profesionales sanitarios de Atención Primaria a diariodehuelva.es.

Los datos de vacunación son contundentes, “hemos vacunado a casi el doble que la campaña pasada”, ha afirmado Javier López, médico de Atención Primaria y director del Centro de Salud de Isla Chica en Huelva capital. Huelva ha vacunado a 115.345 usuarios, de los que 59.582 son población a partir de 65 años de edad. Un hecho que destaca frente al resto de provincias andaluzas puesto que, la tasa de cobertura en este grupo poblacional se sitúa en el 71,03%, por encima de la media andaluza (68,25%).

Desde la delegación provincial de Salud han confirmado a diariodehuelva.es que en el mismo periodo de la campaña anterior (2019-2020) se habían vacunado en la provincia un total de 64.249 personas, 41.501 de ellas mayores de 65 años, con una tasa de cobertura del 50,35%.

Estos datos se han visto “casi duplicados, por varios factores como que ha habido muchas más personas interesadas en la vacunación, además, se ha registrado una campaña potente para vacunar a más población ya que es una fuente más para la lucha contra el Covid”. Por lo que ponen de manifiesto el éxito de la campaña de este año, en la que prácticamente se han doblado las cifras de población vacunada.

Los propios farmacéuticos, además de los profesionales de Atención Primaria en sus consultas a pacientes objeto de esta vacuna, ya iniciaron una campaña informativa en octubre para concienciar a los grupos de riesgo la importancia de la vacunación. El objetivo es que, siguiendo el procedimiento establecido por las autoridades sanitarias, esta población acudiese (y acuda) a sus centros médicos para solicitar la vacuna.

En las actuales circunstancias de pandemia, la campaña de vacunación de la gripe de 2020-2021 ha coincidido con un momento de presión sobre el sistema público saturado por los casos Covid, razón por la que se adelantó 15 días, como medida profiláctica y paliativa.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Huelva, Jorge Juan García, contaba a diariodehuelva.es que si, ya de por sí es importante, este año la vacunación es doblemente necesaria en el actual contexto de pandemia. “Queremos evitar un riesgo más para el sistema sanitario y que la Covid y la gripe no coincidan a la misma vez”, asegura. De este modo, la campaña de vacunación comenzó el pasado día 8 octubre para sanitarios y usuarios de residencias de mayores. Desde mitad de octubre se ha vacunado a los mayores de 65 años y a otros grupos de riesgo (personas con diabetes, obesidad mórbida, cardiopatías y enfermedades crónicas).

Esta campaña masiva de vacunación ha provocado que la población esté más protegida ante la gripe, a lo que se le suma “las medidas de prevención Covid-19 como el distanciamiento social o el uso de mascarilla. Son cuestiones que han desembocado en una tasa de gripe casi cero, ya que las vías de propagación de la gripe son las mismas que las del Covid, y al estar más protegidos ante este, ha repercutido en ello”, ha considerado el médico de familia Javier López.

En este sentido, López ha explicado que “este año casi no tenemos casos de gripe, no hay registros en nuestro centro, y puede deberse también favorecido a las medidas que estamos teniendo actualmente contra el Covid, además de la vacuna”. La concienciación de los onubenses llegaba mucho antes de que se pusiera en marcha la campaña de la gripe en octubre, como ha indicado el director del centro de Salud de Isla Chica, “han sido muchas personas jóvenes las que se acercaban en verano para poder ponerse la vacuna. También hemos recibido más pacientes que anteriormente no se habían vacunado y este año han decidido que sí”.

Así, la tasa de vacunación en el distrito sanitario Huelva-Costa está “muy por encima del año pasado, a partir de los 65 años. Rondaría un porcentaje aproximado del 71% frente al 50% de la campaña anterior”. Cifras que “pueden responder a las medidas diarias que tenemos, como el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones y sitios cerrados (más fácil la propagación), así como llevar mascarilla en lugares públicos y comercios, hacen que bajen los posibles contagios”.

Los onubenses están convencidos que “cualquier ayuda contra el Covid es bienvenida, así que si este año tenemos que vacunarnos de la gripe para reducir la gravedad del Covid si lo cogemos, bienvenido sea”, ha expuesto Mario D. paciente del centro de salud de Isla Chica. Él, joven menor de 50 años, ha decidido vacunarse porque “convivo a diario con dos pacientes de alto riesgo, con diabetes y cardiopatías, por lo que se han vacunado ellos, y yo también para evitar problemas”.

Asimismo, Manuela R. paciente del centro de salud del Molino ha explicado que “yo no me he vacunado años atrás porque consideraba que no lo necesitaba, pero este año he decidido seguir el consejo de mi médico de cabecera y vacunarme. Nunca se sabe si nos tocará o no el Covid, pero si lo hace al menos que no quede por nuestra parte haber estado lo mejor protegidos. Y la vacuna de la gripe es una herramienta más”.

Andalucía

En Andalucía, en la temporada 2020-21, hasta la semana 1 (4 al 10 de enero de 2021), no se ha detectado actividad de gripe ni de VRS (virus respiratorio sincitial). En temporadas anteriores, ya se había detectado la circulación tanto del virus de la gripe como del VRS (semana 44 virus gripe y semana 45 VRS).

La incidencia de casos sospechosos de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en la semana 1 es de 13,6 casos por 100 mil habitantes, aunque hay que tener en cuenta que esta vigilancia se ha establecido recientemente por lo que este valor puede ser infraestimado.

A nivel mundial, a pesar de un aumento en la frecuencia de diagnósticos de gripe en algunos países, la actividad gripal se mantiene en niveles más bajos de lo esperado para esta época del año. En la zona templada del hemisferio norte, la actividad gripal se mantiene en niveles de intertemporada, aunque se han notificado detecciones esporádicas de virus de la gripe en algunos países.

Las diferentes medidas de higiene y distanciamiento social implementadas por los estados para reducir la transmisión del virus SARS-CoV-2 probablemente hayan contribuido a reducir la transmisión del virus de la gripe.

Gripe

La gripe es un problema de salud pública general y también un riesgo biológico para el personal sanitario y, como tal, forma parte de los programas de prevención de riesgos laborales para los trabajadores, que constituyen un grupo prioritario en la inmunización frente a la gripe.

Una práctica que este año cobra especial relevancia debido a la coincidencia de la temporada de gripe con la pandemia de la Covid-19, por lo que la vacunación ayudará a evitar la posibilidad de padecer ambas infecciones a la vez en el mismo paciente, ayudando a descongestionar el sistema sanitario y reducir las bajas laborales.

Para el desarrollo de este operativo la provincia de Huelva contará con un total de 123.536 dosis de vacunas, lo que supone casi el doble que la campaña anterior (un 91,8% más), en la que se administraron 64.390. A nivel andaluz se han adquirido 2,3 millones, la cifra más alta de la historia.

La población diana incluye a los grupos de riesgo habituales (personas de 65 años o más, embarazadas, personas con patologías crónicas a partir de 6 meses de edad y personal sanitario y perteneciente a profesiones esenciales como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Bomberos…) y este año también a personas con hipertensión arterial aislada y sus convivientes, mujeres durante el puerperio y convivientes de mayores de 65 años y profesionales de centros educativos que tengan trato directo con alumnos.