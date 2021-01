Calle: “Somos el Recreativo de Huelva y vamos a ir a ganar a todos los campos”

Ideas claras, un nuevo estilo de juego y ambición, mucha ambición. Es el cóctel que propone Antonio Sánchez de la Calle para rescatar al Recre de la crisis deportiva. El nuevo entrenador albiazul, que hoy ha sido presentado oficialmente, lanza un mensaje de reafirmación para recuperar el orgullo de club, perdido años atrás.

“Somos el Recreativo de Huelva y vamos a ir a ganar a todos los campos. Debemos hacernos respetar a partir de una idea de juego y de una identidad que haga que el aficionado se sienta de nuevo orgulloso de su equipo“, ha proclamado en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el secretario técnico.

Mensaje a los futbolistas

Un mensaje que previamente había transmitido a la plantilla profesional en su primer entrenamiento como técnico del Decano. “A los jugadores les he dicho que todavía queda mucho, que no hay nada perdido y que hay que dar la cara por los diez mil aficionados que tiene el Recreativo. Y he disfrutado viéndoles trabajar“, apostilla.

En este sentido, para Calle, la actitud será innegociable. “Hay que darlo todo, dejarse el alma, correr, luchar y competir más que el rival. Luego se podrá ganar, empatar o perder, jugar mejor o peor, pero si lo dejamos todo en el campo, con la calidad que tenemos, no tengo ninguna duda de que el equipo va a sacar resultados“, anticipa.

Una plantilla bien planificada

Porque al contrario de lo indica la clasificación, el preparador madrileño considera que el Recreativo tiene “una plantilla muy bien planificada, muy compensada y con una predisposición espectacular. Lo único que nos queda es trabajar más, porque lo que hemos hecho hasta ahora no nos sirve para lograr el objetivo marcado“.

Esfuerzo aparte, el Recre deberá adaptarse un estilo de juego antagónico al que practicaba con Claudio Barragán, un proceso que “llevará un tiempo. Pero tengo muy buena materia prima y con buenos futbolistas todo más fácil, así que a priori deberíamos tardar menos en adaptarnos” al nuevo estilo de juego ofensivo y de toque.

Inexperiencia relativa

En lo personal, Calle admite que entrenar al primer plantel del Recre supone “un reto muy importante y sobre todo cumplir una ilusión. Estoy agradecido por esta oportunidad y por la confianza que me ha transmitido el club. Desgraciadamente ha sido por la destitución de un compañero al que los resultados no han acompañado“, lamenta.

Y respecto a su condición de novato en los banquillos de la Segunda B, entiende “que se pueda dudar porque no tengo esa experiencia como entrenador, pero llevo más de veinte años en el fútbol y estoy preparado. Y cualquier defecto que pueda tener, lo voy a combatir con ilusión y trabajo. Me voy a dedicar al club las 24 horas del día“.