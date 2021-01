Triste aniversario del incendio de La Hispanidad que segó la vida de cuatro personas

Fue un 7 de enero de 2020 cuando la ciudad de Huelva vivió una de las peores tragedias de su historia reciente. Un incendio en la calle Salvador Rueda de La Hispanidad, en el 4ºB, se cobró cuatro vidas. La familia Palma Bravo perdió a cuatro de sus seres queridos.

Según los informes del siniestro, murieron intoxicados por monóxido de carbono Noelia Palma (de 24 años) y su hermano Jesús Manuel (15 años). También pereció el bebé Francisco Jesús, de solo unos días e hijo de Noelia. Fue una semana más tarde, el 15 de enero. Al cabo de varios meses, murió Loli Bravo, madre y abuela de dos de las víctimas. Permaneció en estado comatoso debido a las heridas y los daños multiorgánicos hasta el mes de abril.

La investigación abierta determinó que el foco del fuego se ubicó en el salón de la vivienda. El calentamiento de un alargador causó la tragedia.

El fuego fue “provocado accidentalmente, sin intervención humana”.

Esta conclusión acabó con muchas especulaciones. Hasta se llegó a hablar esos días de que una pasarela construida en la barriada había retrasado la actuación del Cuerpo de Bomberos.

El sargento adjunto del servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Huelva, el bombero Francisco Javier Álvarez Bayo, zanjó los comentarios vecinales. Y recordó entonces que el aviso del suceso por parte del 112 lo recibieron a las 07,40 horas de aquel 7 de enero y llegaron al lugar a las 07,46 horas, es decir, se han movilizado y dispuesto “seis minutos después del aviso”. A su llegada ven que el fuego está ya exteriorizado por los balcones y una vez dentro de la vivienda “nos hemos ido encontrando víctimas; ha sido algo desorbitado” dado el número de personas que estaban dentro de la vivienda.

“Se ha hecho todo lo que se ha podido”, dijo en su día, al tiempo que, sobre las críticas vecinales sobre la pasarela que une el parque Moret con La Hispanidad y que podría haber afectado al acceso de los efectivos, explicó que el camión de bomberos entró por la rampa de acceso a esa calle. “El servicio no hubiera sido diferente” hubiera o no estado la pasarela. “La pasarela no ha afectado para nada” y el servicio se hubiera desarrollado de la misma manera”.

De hecho, los vecinos de la Hispanidad comenzaron una serie de protestas contra la pasarela que une su barrio con el parque Moret. Creen que esta construcción obstaculiza las labores de extinción y rescate en el barrio, como denunciaron que ocurrió en el incendio de la vivienda. Exigían medidas urgentes para adecuar la zona o directamente su demolición.

Actualmente han hecho llegar al Consistorio su posición de que la pasarela no ha tenido el éxito que se preveía cuando fue ideada y colocada.

Tras el gravísimo suceso, la Junta le facilitó a la familia un alojamiento de alquiler como alternativa. Un inmueble cercano, después de que el Ayuntamiento decretara la situación de excepcionalidad.

Un año después de aquel siniestro, el Ayuntamiento está a punto de entregar a los vecinos un proyecto de mejora de la barriada que incluye los accesos y la eliminación de obstáculos, según han explicado a diariodehuelva.es los residentes. Se trata de agilizar todo lo posible cualquier tipo de intervención en una barriada llena de escalinatas, porches y escalones.

El piso que ardió fue reparado y la familia sigue viviendo en la casa de alquiler social que le facilitaron a la espera de que se resuelvan las indemnizaciones que marquen las autoridades. Aun resta por solventar los compromisos de las aseguradoras.

En el piso calcinado vivían once personas. Poco más de 60 metros. Es la cruda realidad que escondía el triste suceso: pobreza tras las llamas.

Porque La Hispanidad es una de las barriadas de Huelva con mayor densidad de población. Los diagnósticos de intervención autonómica lo consideran un barrio con problemas de exclusión social. Un área urbana donde siete de cada diez familias tiene dificultades para llegar a fin de mes.

No fue el único incendio en esta barriada de la capital. Porque el 20 de abril de un aciago 2020 otro siniestro se desató en la vecina calle Rodrigo de Caro, también en La Hispanidad. Fue otro aviso más.

El incendio de una cocina al filo de la medianoche de ese domingo obligó a evacuar con urgencia a una familia que habitaba en un bajo y a todos los vecinos del edificio afectado. Todo quedó, esta vez, en un susto.

Ahora, este 7 de enero de 2021, como en un bucle temporal los Bomberos lanzan mensajes de precaución a las familias en plena ola polar de frío invernal, también en esta Huelva tan poco acostumbrada a las heladas.