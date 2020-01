Los bomberos desmienten que la pasarela les impidiera acceder a La Hispanidad

El sargento adjunto del servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Huelva, el bombero Francisco Javier Álvarez Bayo, ha asegurado que todos los efectivos desplegados con motivo del incendio ocurrido en un piso de la barriada de La Hispanidad a primera hora de este martes han hecho “todo lo que se ha podido” para atender este servicio, que se ha saldado con dos víctimas mortales, un joven de 15 y una mujer de 35, así como dos heridos graves, entre ellos un bebé recién nacido, entre otros afectados de diversa consideración.

En declaraciones a los medios, Álvarez Bayo ha explicado que el aviso del suceso por parte del 112 lo reciben a las 07,40 horas y llegan al lugar a las 07,46 horas, es decir, se han movilizado y dispuesto “seis minutos después del aviso”. A su llegada, como ha explicado, ven que el fuego está ya exteriorizado por los balcones y una vez dentro de la vivienda “nos hemos ido encontrando víctimas; ha sido algo desorbitado” dado el número de personas que estaban dentro de la vivienda.

“No nos esperábamos tantas víctimas dentro, es normal que haya personas pero no esperábamos tantas”, ha dicho el bombero, que ha calificado de “encomiable” la labor realizada con la colaboración de los efectivos de la Policía Local y Nacional y sanitarios. “Gracias a eso se ha hecho el servicio como buenamente se ha podido”, ha dicho, recordando que ha habido afectados pero “eso no se hubiera podido remediar; se ha hecho todo lo que se ha podido por bomberos, sanitarios, policías”, ha reiterado.

“Se ha hecho todo lo que se ha podido”, ha proseguido, al tiempo que, sobre las críticas vecinales sobre la pasarela que une el parque Moret con La Hispanidad y que podría haber afectado al acceso de los efectivos, ha explicado que el camión de bomberos ha entrado por la rampa de acceso a esa calle.

Según ha afirmado, “el servicio no hubiera sido diferente” hubiera o no estado la pasarela. “La pasarela no ha afectado para nada” y el servicio se hubiera desarrollado, como ha señalado, de la misma manera, según ha continuado.

De otro lado, José Antonio Quintero, el cual reside en la misma planta del piso incendiado, ha narrado a los periodistas que tuvo constancia del incendio al levantarse, escuchar: ¡fuego, fuego! y oler a quemado. Ha recordado que no podía salir de la vivienda al estar el descansillo en llamas y se quedaron en la casa hasta que fueron rescatados por los bomberos. “Yo me creía que me quedaba ahí, porque abrí la puerta varias veces para salir pero las llamas entraban en mi casa y no se podía salir”, ha relatado, incidiendo en la voracidad del incendio.