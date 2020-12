Huelva tomará una decisión sobre la Semana Santa la segunda quincena de enero

La Semana Santa tal y como la conocemos vuelve a peligrar. A pesar de que Sevilla ya ha decidido que no habrá procesiones de Semana Santa durante el año 2021, Huelva se mantiene a la espera, junto a otras provincias, del desarrollo de la propia pandemia.

Respecto a la salida de los pasos procesionales, el Consejo de Hermandades tiene previsto abordar el tema justo tras las fiestas navideñas. Según ha podido saber este medio, se contempla una fecha límite que será próxima al día 15 de enero aunque el obispado de Huelva aún no se ha pronunciado al respecto.

El decreto publicado ayer por el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, por el que quedan suspendido para la próxima Semana Santa tanto las procesiones como aquellos otros actos que utilicen la vía pública, provocó muchos comentarios. Hasta el momento en Huelva solo existe la incertidumbre ante la situación por la pandemia y las restricciones que está provocando, como en los mismos aforos de las iglesias que en estos momentos se encuentran reducidos al 50%.

Reunión con la Junta de Andalucía el día 13

Además, a la espera de la propia evolución de la situación sanitaria, el propio Consejo de Hermandades tiene previsto mantener una reunión con la Junta de Andalucía el próximo miércoles 13 de enero; donde se contará con la presencia de los consejeros de la Presidencia y el de Cultura. Un encuentro que servirá para abordar el futuro más próxima de la Semana Santa onubense.

Tras el encuentro con las autoridades sanitarias y políticas, está previsto que los hermanos mayores mantengan la reunión plenaria.

A pesar de todo, la última palabra la tendrá el propio obispo de Huelva, monseñor D. Santiago Gómez Sierra; tal y como ha recalcado siempre el propio presidente del Consejo de Hermandades Antonio González.

El cartel y el Vía Crucis ya está elegido

Sin embargo, hay que recordar que el Consejo de Hermandades de Huelva no ha dejado de preparar el próximo curso cofrade en ningún momento. Ya el pasado mes de octubre se conoció la designación del cartelista oficial de la Semana Santa de Huelva; que correrá a cargo del artista gaditano Antoine Casatmijana, y de la imagen que presidirá el próximo Vía Crucis; que será la del Cristo de la Providencia de la Hermandad de la Santa Cruz.

Desde Huelva se pide paciencia y calma aunque no se aparta la mirada de la realidad. Una realidad que varía en exceso en función de la semana.

San Antonio Abad, la primera suspensión de 2021

Aún es pronto para vaticinar cómo avanzará la pandemia y cómo avanzará el propio 2021 pero según los expertos, todo a punta que volveremos a tener otro año en blanco respecto a la celebración de actos públicos como procesiones, romerías o eventos folclóricos.

Sin embargo, la primera gran fiesta popular de los pueblos de Huelva en suspenderse de cara al año 2021 es la de San Antonio Abad de Trigueros y otros pueblos que celebran el santoral de invierno.

La siguiente gran fiesta que puede caer es la de San Sebastián en Huelva capital, aunque todavía no se ha tomado una determinación por parte del Ayuntamiento, o por lo menos no se ha anunciado oficialmente. Por lo tanto sólo queda esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos y ver lo que nos depara el nuevo año; aunque desde la Junta de Andalucía se apunta que no conseguiremos un porcentaje alto de inmunizados mínimo hasta el próximo verano.