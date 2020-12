Morcillo desaparece de las alineaciones del Recreativo

Aunque se podía intuir, a la luz de su pobre rendimiento durante el curso pasado, no deja de llamar la atención que Morcillo haya desaparecido de las alineaciones del Recreativo de Huelva. Más aún a la vista de las continuas rotaciones de Claudio Barragán, que incluso ha llegado a emplear a tres centrales juntos. De hecho, el defensa ha sido, junto al portero suplente Yamaguchi, el único futbolista del Recre que no ha jugado un solo minuto en las cinco últimos partidos. Y en dos de ellos no fue citado.

Y esta vez nada puede objetarse al entrenador. Poco queda en el Morcillo de hoy de aquel maravilloso central de un lustro atrás que hacía de todo y todo lo hacía bien: la marca, el juego aéreo, el cruce, la salida con balón… Incluso marcaba goles. Ahora, camino de sus 35 años, ha perdido la velocidad que le caracterizaba y su fútbol se ha desmoronado, incapaz de exprimir sus otras cualidades y su experiencia para reinventarse en un central más estático, aunque aún aprovechable.

¿Un futuro en los despachos?

Así las cosas, Morcillo termina contrato el 30 de junio de 2021 y, a tenor de su declive, sería una sorpresa que el Decano le ofreciera la opción de seguir defendiendo la albiazul en el césped. Incluso aunque fuera una renovación a la baja. Distinto sería que el club buscase aprovechar los conocimientos y los contactos del valenciano encomendándole labores de despacho. Una posibilidad que, por el momento, no deja de ser una mera hipótesis.