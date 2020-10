Comienza el proceso de huelgas en el servicio de emergencias 112 Andalucía

Hoy, día 17 de octubre, de 12 a 15 horas y de 21 a 24 se realizarán en todos los centros de Andalucía los primeros paros convocados por CGT contra los abusos de Ferrovial y la permisividad de los mismos por parte de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía.

Los motivos concretos de las huelgas derivan de las actuaciones de Ferrovial que provocan la desigualdad en el ámbito laboral y económico y social de las personas trabajadoras en el servicio de emergencias 112 Andalucía, que no se garanticen las medidas preventivas que protejan la vida y la salud laboral de las plantillas, que se fomente la precariedad laboral en el sector, altamente feminizado, que se incumpla el pliego de condiciones en materia retributiva y de jornada para todas las trabajadoras y trabajadores del 112 Andalucía.

En un comunicado en el que informa de la medida de protesta, CGT advierte que “la Junta de Andalucía no solo protege a Ferrovial permitiéndole que no se apliquen a la plantilla del 112 Andalucía las condiciones laborales y económicas fijadas en la licitación sino que también lo hace a través de decretar unos servicios mínimos que limitan sobremanera el ejercicio derecho de huelga, cuestión clave por la que esta empresa “buitre”, con todo el respeto para estas aves, se ha permitido despreciar la negociación ante el SERCLA incitando a una huelga que va a poder ser secundada solo por diez personas en toda Andalucía de las 450 que aproximadamente componen la plantilla”.

CGT ya ha iniciado los trámites jurídicos para la impugnación de los servicios mínimos ante la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, de la que ya ha obtenido distintos pronunciamientos declarando ilegales por abusivos los servicios mínimos decretados por la administración andaluza.

Ante la situación de impotencia de la plantilla que no solo ve como Ferrovial les desprecia sino que la Junta le apoyo y veta el derecho al ejercicio del Derecho Fundamental a la huelga, se están estudiando fórmulas legales de reivindicación que desde CGT estamos convencidos que no van a gustar pero no dejan otro camino.