Bollullos, el pueblo con más contagios en los últimos 14 días después de la capital

El Ayuntamiento de Bollullos ha pedido a los vecinos de la localidad que “extremen las precauciones, atiendan a todas las prohibiciones y recomendaciones de los bandos municipales y hagan caso a las prescripciones legales determinadas por la autoridad autonómica y estatal” ante el repunte de casos en la localidad condal: 59 positivos en 14 días, 21 de ellos en la última semana, llegando a sumar un total de 105 casos desde que comenzó la pandemia del Covid-19, según los datos oficiales de la Junta de Andalucía.

El municipio se ha convertido en el tercer pueblo de la provincia con más casos, después de San Juan del Puerto (37 hoy) y Lepe (26).

La localidad condal es la que más contagios ha registrado en los últimos 14 días, solo por detrás de la capital, con 94 positivos, y se ha convertido en el pueblo con mayor número de contagios del Condado.

Por ello, hace tan solo unos días, el Ayuntamiento publicaba en un bando municipal una segunda batería de medidas extraordinarias temporales y excepcionales (desde el día 1 de octubre hasta el día 17 del mismo mes) para intentar contener la curva de contagios de la COVID-19 en el municipio.

MEDIDAS RESTRICTIVAS

1.- Suspender todas las actividades, actos y eventos municipales organizadas por el Ayuntamiento o por asociaciones que tuviesen que usar dependencias municipales que pudieran suponer un riesgo para la salud.

2.- Cierre temporal de todas las instalaciones deportivas municipales: polideportivo, velódromo, pistas de pádel, Piscina, Estadio de fútbol Eloy Ávila, circuito de motocrós y pista de atletismo para alquileres y para público en general; excepto para las actividades deportivas federadas.

3.- Suspender todas las actividades deportivas municipales que se hayan iniciado.

4.- Retrasar el inicio de las escuelas deportivas municipales en todas sus disciplinas, hasta el próximo día 17 de Octubre, siempre y cuando las condiciones sanitarias mejoren y así lo aconsejen.

5.- Clausura y precinto de todos los parques y plazas públicas, continuando con el cierre de parques infantiles, incluyendo el parque infantil de nuestra dehesa; añadiendo la prohibición de usar los bancos públicos de la ciudad.

6.- Suspender la organización del Mercadillo municipal en la Avda. de la Juventud, en principio y en función de los datos, los lunes 5 y 12 de octubre.

7.- Clausura y precinto de la Avda. de la Juventud en su totalidad desde la calle Vendimiadores hasta la calle San José.

8.- Clausura y precinto del recinto municipal donde se ubica el mercadillo.

9.- Clausura y precinto del Parque Municipal Ramos Mantis. Excepto entrada para kiosco de uso privativo.

10.- Intensificación de la desinfección, como ya venimos haciendo en los centros públicos, interior y exterior, así como en vía pública ocupada por el sector de la hostelería y el pequeño y mediano comercio de la ciudad.

11.- Continuar con las medidas sancionadoras en locales y solares que no cumplan con las condiciones higiénico sanitarias.

Además de recomendaciones como la No celebración de eventos sociales tales como comuniones, bodas, bautizos, cumpleaños, fiestas privadas, comidas de empresas y otros eventos, sobre todo en espacios cerrados.

Evitar estar en la calle a partir de la 1 de la madrugada una vez se produzca el cierre del sector de la hostelería, excepto para cuestiones laborales, sanitarias o por casusa de fuerza mayor.

No acudir a solares, locales de ámbito privado una vez se haya procedido al cierre diario del sector hostelería a la 1 de la madrugada.

No acudir a establecimientos, solares, locales para cualquier evento, donde existan dudas de la existencia de la correspondiente licencia de apertura de dicho establecimiento y que garanticen las medidas de seguridad.

La No congregación de vecinos sentados a las puertas de los domicilios permaneciendo de manera prolongada en la vía pública. La no celebración de fiestas en solares y locales de particulares que no sean del más estricto ámbito familiar y respetando siempre en cualquier caso la recomendación máxima de 6 personas.

Que el tiempo de espera en la puerta de los centros escolares sea el mínimo y se limite al estrictamente necesario para recoger y dejar a los niños y niñas en los colegios, guarderías, I.E.S y otros centros.

Evitar acudir a tanatorios, duelos, entierros, limitando en cualquier caso el tiempo de presencia en este tipo de actos que debe siempre circunscribirse al ámbito estrictamente familiar.

Que el tiempo de estancia en el interior y exterior de los establecimientos hosteleros se límite única y exclusivamente al tiempo necesario para la consumición, evitando estancias prolongadas de tiempo una vez la misma se haya producido el acto de consumo.

Desde el Consistorio recuerdan tamnién las siguientes prohibiciones:

La prohibición de fumar en las terrazas del sector hostelería, bares, cafeterías, pubs. La prohibición de fumar en la vía pública si no se garantiza la distancia de seguridad de 2 metros. La prohibición de beber en la vía pública. Realizar eventos, fiestas, comuniones, bodas, convites en aquellos establecimientos, locales que carezcan de la correspondiente licencia de apertura para tal fin.

RECORDATORIO DE LAS SANCIONES:

Infracciones leve. Sanción de multa desde 100€ hasta los 3.000€

Infracciones graves. Sanción de multa desde 3.001 hasta 60.000€

Infracciones muy graves. Sanción de multa desde 60.001€ hasta 600.000€