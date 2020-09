El alcalde de Isla: “Los contagios se dan en las celebraciones, cuando la gente se relaja”

El Covid-19 repunta en la provincia de Huelva tras un verano lleno de incertidumbre. El comienzo del nuevo curso, la vuelta al trabajo y, en definitiva, el regreso a la rutina hacen que los ayuntamientos de los municipios refuercen las medidas de protección y seguridad para evitar los contagios.

Isla Cristina es una de las localidades en las que el Ayuntamiento ha decidido extremar la precaución ante el aumento de contagios.

Por ello, en base a las recomendaciones de la Autoridad Sanitaria, el consistorio isleño ha tomado una serie de acciones y medidas que tendrán como vigencia una semana (hasta el martes día 22 de septiembre), entre las que destacan medidas llamativas como la no celebración de ningún acto privado que conlleve la aglomeración de personas, como bodas, bautizos o comuniones.

En diariodehuelva.es entrevistamos a Jenaro Orta, alcalde de Isla Cristina, para conocer en profundidad cómo están haciendo frente en el pueblo costero al rebrote.

-¿Cómo se está viviendo desde el pueblo la vuelta al cole, sobre todo, tras detectarse (nada más comenzar el curso) casos de positivos entre estudiantes de la Redondela?

-Pues con cierta incertidumbre pero con la normalidad como tónica general en este inicio de curso. Tenemos cierta preocupación por el círculo más cercano al positivo de Redondela. Sin embargo, tenemos que estar tranquilos porque se está manteniendo el control necesario y una actitud responsable para que no se extienda este contagio.

-¿Cuál será el proceder a partir de ahora?

-Pues como siempre se hace desde el comienzo del curso escolar, controlando y vigilando que ese caso que ha dado positivo y las personas confinadas cumplan con los protocolos por parte de la Autoridad Sanitaria, que están a su vez en contacto directo con los Equipos Directivos del Centro de la Redondela y del resto de centros escolares del municipio y, por parte del Ayuntamiento, el control de los accesos y la limpieza y desinfección de los centros

-¿Creéis que será inevitable el contagio continuo de la comunidad educativa?

-El que sea o no inevitable está en manos de todos nosotros, de que actuemos de manera consecuente, y si tenemos sospechas de que alguno de nosotros está contagiado o presenta algún síntoma, sigamos los protocolos y los pongamos en conocimiento de las Autoridades Sanitarias.

-¿Ve probable que se vuelva a la educación a distancia?

-Creo que se tiene que dar un caso muy grave y numeroso para que se tenga que volver a casa. En este caso, de hecho, los protocolos establecen y marcan en qué casos se tendrían que cerrar los centro o dejar las clases aisladas hasta que pasara el confinamiento de los afectados.

-¿A qué se deben los contagios? ¿Están los alumnos verdaderamente seguros en las aulas?

-Se deben precisamente a que sufrimos una Pandemia a causa de un virus que está activo y que, precisamente, donde se están dando más incidencias es en las celebraciones de diversa índole, que es donde la gente relaja su comportamiento al respecto y no cumple bien con las normas. Hasta ahora el virus nos ha estado respetando, entre comillas, y ahora hay una incidencia mayor pero que está controlada. En cuanto a si están seguros los estudiantes tenemos que tener en cuenta que las medidas y protocolos planteados por los equipos directivos de los centros y las autoridades sanitarias así como las que hemos activado desde el Ayuntamiento están destinados a garantizar esa seguridad y evitar los contagios. Que sean suficientes o no, lo dirá el tiempo y los resultados.

-El comienzo del nuevo curso ha sido convulso y en numerosos centros educativos de toda la provincia se han realizado movilizaciones por parte de padres y madres del alumnado, ¿ha ocurrido lo mismo en vuestro municipio?

-En Isla Cristina no ha habido movilizaciones pero sí ha existido miedo y dudas por parte de algunas madres y padres a la hora de llevar a sus hijos e hijas al colegio porque consideran que las medidas o medios que ha puesto la Junta no son suficientes. La realidad es que los centros llevan abiertos una semana y hay pocas incidencias en toda Andalucía. Esperemos, por tanto, que los medios sean suficientes. Más que movilizaciones ha habido movimiento en las redes sociales, con preguntas y dudas… pero al final las familias han optado por llevar a sus hijos a los centros tomando una actitud responsable, que es el deber y responsabilidad de las familias. Desde el Ayuntamiento hemos actuado aportando sentido común, manteniendo numerosas reuniones con la comunidad educativa, aportando ideas e iniciativas y, sobre todo, transmitiendo tranquilidad y la idea de que este virus ha venido a quedarse y tenemos que aprender a convivir con él y el único modo de evitar contagios es seguir las normas y protocolos que se nos dictan.

– ¿Qué papel va a tomar y está tomando el Ayuntamiento para una vuelta segura a las aulas? ¿Qué reivindicáis desde el consistorio?

-Creemos que las medidas que tendría que haber tomado la Junta en cuanto a, en este caso, la limpieza y desinfección de los centros, al final la hemos tenido que soportar los Ayuntamientos sin que sea ésta nuestra competencia, y eso ha ocurrido con muchas otras medidas en otros casos.

Pedimos que haga lo mismo que hizo con los centros de Secundaria, aportando personal, limpieza y desinfección, y, si no pueden garantizarlos, que nos transfieran los fondos económicos para poderlo llevar a cabo nosotros. Lo que no puede ser es que tengamos que sufrir esa merma económica que no nos podemos permitir (aunque lo hayamos asumido para dar respuesta a las familias y a la Comunidad Educativa).

– ¿Qué medidas se han llevado a cabo para controlar el virus y evitar que se propague ante la actual situación?

-Principales medidas de contingencia y de refuerzo de la seguridad. Una vez que se determina por parte de la Autoridad Sanitaria de donde proviene el foco, se pone en marcha el trabajo de los rastreadores y se activan las medidas tanto en el centro escolar, de la mano del equipo directivo que pone en marcha el Plan de Contingencia del COVID, aislando a la clase y desinfectando el colegio.

– ¿El número de contagios se ha dado más en jóvenes?

-No podemos tildar de irresponsable a una niña de tres años. Los contagios se producen porque se tienen que producir por la naturaleza de este virus. La responsabilidad en niños pequeños, el que pueden utilizar la mascarilla tantas horas, que no se toquen o se acerquen jugando, es complicado, ciñéndonos a este contagio del que hablamos.

Más que irresponsabilidad en los jóvenes, creo que lo que hay es actitudes de relajamiento en los comportamientos, como ha ocurrido en otros colectivos. En este caso, en una celebración, en la una niña de tres años se haya contagiado o la hayan contagiado, sea ella el paciente cero o no, es difícil de saber y después haya contagiado a más compañeros…..creo que aquí la palabra irresponsabilidad no cabe.

– ¿Cómo va a repercutir esto en el pueblo?

-La vida social y economía de Isla Cristina continua, no ha parado. Tenemos que convivir con este virus en lo que ya llamamos nueva normalidad, pero evidentemente sin perder el temor de que se pueda extender a más ciudadanos. En este sentido, la población no ha reaccionado de una manera negativa. Sí de forma cautelosa, porque hay que tener en cuenta que hemos pasado de no tener apenas contagiados a tenerlos y eso es lógico que produzca preocupación, pero no hemos llegado a ese estado de alarma.

– ¿Qué otras actividades culturales y festejos se han tenido que cancelar a causa de la Covid?

-Hemos suspendido o paralizado todos aquellos actos o actividades municipales e institucionales donde se puedan producir aglomeraciones durante una semana, como ejemplo actividades deportivas que fueran de forma conjunta, el mercadillo, actividades municipales presenciales de entidades y asociaciones como el centro de atención temprana con terapias con los pequeños, entre otras. En definitiva, evitando este tipo de actividades y fomentando que las se puedan llevar a cabo de forma telemática, que se mantengan.

– ¿Y las instalaciones deportivas? ¿Permanecen abiertas?

-Las instalaciones deportivas se mantendrán cerradas y con atención al público vía telemática durante una semana.

-¿Qué pasará con el sector hostelero?

-Evidentemente las medidas que se han tomado desde el Gobierno Central y desde el Autonómico enfocadas a evitar que la pandemia avance ha conllevado el cierre de muchos de estos establecimientos y algo tan normal como la apertura de hoteles hasta el mes de noviembre o diciembre, este año no se va a producir. No sé que va a pasar, pero espero que desde las administraciones se ayude al sector, y por ejemplo se mantengan los ERTES funcionado hasta Semana Santa, que es lo que se demanda para que la merma económica hacia los trabajadores y los propios empresarios sea la mínima posible y se pueda iniciar esta próxima Semana Santa de manera normal, si los números así lo demandan.

– ¿Qué sensación tienen los vecinos del pueblo? ¿Cuál es la principal preocupación ahora mismo en La Redondela?

-Pues que no se propaguen los casos. Es verdad que en los primeros días hubo una mayor preocupación, incluso parte de la población que no tenía que estar confinada, se confinó, y poco a poco se está volviendo a la normalidad. Ten en cuenta que La Redondela es una entidad pequeña, donde todos se conocen y comparten parte de la vida social y hay un contacto más cercano y directo entre los vecinos y evidentemente se han tomado las medidas al respecto teniendo esto en cuenta.

-¿Os habéis hecho también las pruebas los miembros de la corporación municipal?

-No. Solo en algún caso bien por ser persona de riesgo o porque se está en una Delegación en la que se está en contacto directo con pequeños o personas de riesgo.

– ¿Estás satisfechos con la ayuda de las administraciones para dar respuesta a la crisis sanitaria? ¿Disponéis de medios necesarios para controlar la pandemia?

-Nosotros siempre hemos pensado que puede haber más coordinación y más apoyo y ayuda por parte de las administraciones central y autonómica hacia los ayuntamientos. Hemos solicitado siempre tener los datos de las personas contagiadas por COVID y hasta el día 20 de septiembre, desde el 14 de marzo, nunca han llegado.

Son datos confidenciales, claro que sí, pero tenerlos nos va a permitir reforzar la vigilancia más estrecha hacia esas personas y poder ayudarles en cualquier cosa que se necesiten. Los medios que tenemos son municipales, lo que hemos puesto desde el Ayuntamiento, que son efectivos, pero hubiesen sido más efectivos si nos hubieran transferido más fondos (fondos que nunca llegan).

– ¿Estáis actuando de algún modo para reforzar la seguridad de los mayores y de los más vulnerables al contagio?

-Desde el primer momento hemos actuado con aquellos colectivos más vulnerables. Tanto el Estado, como la Junta como el Ayuntamiento, han indicido en lugares como Residencias de Mayores, centros con personas con discapacidad y otras enfermedades, como por ejemplo Alzheimer, en los que se han puesto a disposición medios como EPIs, la desinfección de los espacios, aunque las propias entidades y asociaciones ponen en marchas sus protocolos que son muy claros. Nosotros insistimos y apoyamos estos protocolos y los recordamos constantemente. Asistencia y apoyo a los más vulnerables siempre.

– ¿Quiere mandar un mensaje a la ciudadanía en estos momentos?

-Claro que sí. Quisiera decirle a los lectores que tenemos que aprender a convivir con este virus. Que cumplamos con las medidas de seguridad, como higiene de manos, distancia social y uso de mascarillas. Que no bajemos la guardia y que actuemos siempre con responsabilidad y sentido común. Esto es un problema de todos y entre todos tenemos que hacerle frente para salir adelante.