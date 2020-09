Isla Cristina recomienda la cancelación de bodas y cumpleaños ante el repunte de casos

El Ayuntamiento de Isla Cristina ha enviado un mensaje de ánimo y apoyo a todas aquellas personas que, por diferentes motivos, han dado positivo en Coronavirus, tanto en Isla Cristina como en la Entidad Local Autónoma de La Redondela.

Desde la corporación municipal piden a toda la población solidaridad con los afectados y respeto a su intimidad “para que puedan pasar por este periodo de sus vidas con el cariño y apoyo tan necesarios en estos momentos tan complicados”.

Debido al incremento del número de afectados por COVID-19 en los últimos días, el Ayuntamiento de Isla Cristina quiere poner de manifiesto las siguientes consideraciones:

El traslado de la información a la ciudadanía se hace de forma periódica cada martes en la Radio Municipal como se viene haciendo desde el inicio de la declaración del Estado de Alarma el pasado 14 de marzo. Cualquier otra información de interés se traslada a la población en un comunicado o en un Bando Municipal, cuando la información esté contrastada con la Autoridad Sanitaria responsable de mantener y hacer cumplir con los protocolos exigidos para el control de la Pandemia. Siempre se ha hecho así y así se seguirá haciendo.

Puestos en contacto con la Delegada de Sanidad, el mensaje que les traslada es, que a pesar del incremento de casos detectados en Isla Cristina y La Redondela, se considera normal dicho incremento dentro de los parámetros de una población de más de 20.000 habitantes, como lo es Isla Cristina. “Población que ha incrementado su número de habitantes de manera exponencial durante el período estival”.

El único foco que se encuentra en fase de investigación es el brote familiar detectado en La Redondela. Este brote pasará a considerarse en fase de control una vez finalicen las investigaciones por parte de los rastreadores de la Autoridad Sanitaria de la Junta de Andalucía.

En la actualidad hay siete personas afectadas del mismo núcleo familiar y cuatro personas más que no tienen que ver con este brote y que, una vez que han dado positivo en PCR, se encuentran confinados. Igualmente, están siendo investigadas todas aquellas personas con las que han estado en contacto directo con ellos dentro de las 48 horas anteriores a dar positivo en coronavirus.

A pesar de haber más personas en confinamiento por las investigaciones de los rastreadores, no se consideran positivos hasta que se les realicen las pruebas, permaneciendo confinadas en sus domicilios.

Los focos anteriores detectados han sido:

“Salvamento de Isla Cristina” de 20 de agosto que se inició con el positivo en coronavirus de un socorrista y que derivó en la afectación de 9 personas más (la última detectada el 27 de agosto) está considerado en fase de terminación, una vez que todos los afectados por este brote cumplan con los 14 días de confinamiento.

y que derivó en la afectación de 9 personas más (la última detectada el 27 de agosto) está considerado en fase de terminación, una vez que todos los afectados por este brote cumplan con los 14 días de confinamiento. “Brote familiar en Isla Cristina” de fecha 3 de septiembre con la afectación de 3 personas que derivó en la afectación de 2 personas más detectadas el 5 del mismo mes, todas del mismo núcleo familiar. En la actualidad en fase de confinamiento y bajo el control de la Autoridad Sanitaria. Se considerará finalizado el brote una vez pasados los 14 días de confinamiento, es decir, el 19 de este mismo mes de septiembre.

de fecha que derivó en la afectación de 2 personas más detectadas el 5 del mismo mes, todas del mismo núcleo familiar. En la actualidad en fase de confinamiento y bajo el control de la Autoridad Sanitaria. Se considerará finalizado el brote una vez pasados los 14 días de confinamiento, es decir, el 19 de este mismo mes de septiembre. “Brote familiar en Isla Cristina” de fecha 5 de septiembre con un total de 6 afectados que se encuentran en confinamiento hasta el 19 de septiembre.

Estos son los datos oficiales facilitados por la autoridad sanitaria el pasado lunes.

Por ello, en base a las recomendaciones de la Autoridad Sanitaria, el consistorio isleño ha tomado las siguientes acciones y medidas que tendrán como vigencia una semana a partir de este comunicado (hasta el martes día 22 de septiembre).

1º. Se recomienda la no celebración de ningún acto privado que conlleve la aglomeración de personas. Para aquellas personas o colectivos que tengan que celebrar cumpleaños, bodas, comuniones, etc…(actualmente principal foco de afectación de los últimos brotes detectados), en el caso de no poder retrasar o anular dichas celebraciones, se les exigirá el cumplimiento estricto de la norma en cuestión de aforo, uso de mascarilla, distancia interpersonal e higiene de manos como reflejan los protocolos sanitarios aprobados por la Autoridad competente.

2º.- El Ayuntamiento de Isla Cristina paralizará cualquier actividad municipal que conlleve aglomeraciones en el mismo periodo de tiempo, es decir, hasta el 22 de septiembre. Por ello, entre otras, se prohibirá el montaje del mercadillo el próximo domingo día 20 de septiembre. Se mantendrá indefinidamente las tareas de desinfección de aquellas zonas de mayor afluencia de público, así como se seguirán ejerciendo las labores de apoyo a los Centros Educativos en el acceso a los Centros Escolares a través de la Policía Local, Protección Civil, Vigilantes Municipales y Guardia Civil. En materia de limpieza y desinfección de los Centros Escolares, se han incrementado la plantilla, hasta el día de hoy, en diez personas y se incrementarán en ocho más en los próximos días.

3º.- Las Escuelas Deportivas, Talleres Municipales, Escuela de Carnaval, Centro de Atención Temprana, Aula de la Experiencia (en coordinación con la Universidad de Huelva) y otras actividades o acciones que se realicen en instalaciones municipales, se suspenderán si han empezado. En aquellas actividades en las que se puedan trabajar vía telemática, se optará por esta vía de trabajo y no por la suspensión.

4º.- Se incrementarán el número de controles en la vía pública de uso correcto de las mascarillas, así como el control de los aforos y distancia interpersonal, tanto en la vía pública como en los establecimientos privados.

La recomendación general a toda la población es seguir manteniendo el cumplimiento estricto de las normas y protocolos sanitarios haciendo especial énfasis en la higiene personal, en el cumplimiento de la separación social y en el uso correcto y obligatorio de la mascarilla.

Se recomienda también evitar durante esta semana cualquier actividad que pueda poner en peligro de contagio a las personas con mayor riesgo, es decir, a nuestros mayores y a todos aquellos que tengan una patología asociada que pudiera derivar en un problema de consecuencias más graves.

A pesar del incremento del número de afectados, la situación hospitalaria de la provincia de Huelva está considerada de las mejores de todo el territorio español, siendo muy pocos los afectados que están ingresados tanto en UCI como en las diferentes plantas de los Hospitales.

Por último y en modo recordatorio, se pide a la población que sea consciente que la apertura de los Colegios y la actividad económica y social de Isla Cristina podrán conllevar a la afectación de más casos positivos. Tenemos que aprender a convivir con este virus, siendo conscientes que el mayor y mejor medio para combatirlo ahora mismo, es la responsabilidad de tod@s y cada un@ de nosotr@s en el cumplimiento estricto de los protocolos.

“El resultado y conclusión de las conversaciones mantenidas con la Delegación del Gobierno y la Delegación de Sanidad, hace que seamos cautos en la adopción de medidas, en una situación, que, aunque preocupante por el incremento del número de afectados, no deja de ser, en palabras de la Delegación de Sanidad, una situación controlada y dentro de los parámetros normales para una población de nuestras características”, recogen desde el consistorio.

No obstante, si las recomendaciones de la Autoridad Sanitaria y la evolución de la Pandemia en Isla Cristina y en la Entidad Local Autónoma de La Redondela exigiera la toma de medidas más drásticas, se tomarían de inmediato con el único propósito de evitar la propagación del virus.