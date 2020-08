Huelva vive un histórico e inédito 3 de agosto a causa de la pandemia mundial

Una de las fechas más esperadas por los onubenses durante todo el año. El 3 de agosto es sin duda uno de los días más importantes para la provincia, y este año por la pandemia mundial del Covid-19 los onubenses han visto como se han suspendido todos los actos conmemorativos entorno a este día.

Fiestas Colombinas, actos conmemorativos de la Sociedad Colombina, conciertos, homenajes… En este 3 de agosto, diariodehuelva.es ha hablado con algunos de los protagonistas de este día en nuestra provincia para que nos realicen una valoración de cómo vive Huelva este día señalado en el calendario debido al coronavirus.

Las medidas de seguridad e higiene recomendadas durante este periodo, la prevención, responsabilidad y solidaridad marcan, sin duda, el día grande del 3 de agosto. Pero son más las palabras que podrían definir esta fecha tan especial como: hermandad, confianza, esperanza, positividad, futuro, oportunidad, historia, homenaje, legado, colaboración, proyección, estudios compartidos…

Testimonios

Ignacio Caraballo: “Está en nuestra mano ser un ejemplo de responsabilidad para las generaciones futuras”

Para el presidente de la Diputación Provincial, Ignacio Caraballo, este 3 de agosto “se cumplen 528 años del viaje que cambió el mundo y no me cabe ninguna duda que a lo largo de la historia nuestros antepasados han conmemorado esta fecha en peores circunstancias. La propia singladura que vivieron el navegante Cristóbal Colón y su tripulación, los valientes marinos de nuestra tierra, debió ser una auténtica odisea hasta tocar tierra. Nos ha tocado vivir este momento, que pasará a los anales de la historia, y tenemos ante nosotros un desafío pero también una oportunidad de pasar esta prueba con prudencia y con valentía, sin miedo, pero respetando las normas y velando por la seguridad y el bienestar de quienes nos rodean. Tenemos un reto ante nosotros y podemos superarlo siendo un buen ejemplo para las generaciones venideras”.

En este sentido, Caraballo ha explicado que “está claro que nos habría gustado vivir estos días con normalidad, rindiendo honores a nuestros marinos y conmemorando esta efemérides que para nosotros es un emblema: la gesta que supuso el encuentro entre dos mundos“. A lo que ha añadido que “estamos acostumbrados a vivir y celebrar esta fiesta de una manera que este año no vamos a poder, pero eso no quiere decir que olvidemos lo más importante, habrá otros 3 de agosto y otras Colombinas y podremos sentir el orgullo de haber superado esta prueba que nos ha puesto el destino ante nosotros. Está en nuestra mano ser un ejemplo de responsabilidad para las generaciones futuras. No desaprovechemos esa oportunidad. Ser prudentes es ser solidarios con nuestras personas mayores, con la infancia, con las personas enfermas y más vulnerables y esta es tierra de gente solidaria. Vamos a dar lo mejor de nosotros una vez más, como aquellos marinos valientes a los que rendimos homenaje y pensemos que las colombinas del año próximo serán las mejores de la historia”.

Asimismo, el presidente de Diputación ha querido lanzar un mensaje a los vecinos de Huelva y sus pueblos, y ha afirmado que “los ciudadanos de la capital y de la provincia de Huelva han vivido la pandemia desde sus inicios y eso ha hecho que la cancelación de las celebraciones masivas se entienda como algo ‘más normal’ de lo que hubiera sido en cualquier otra circunstancia, es algo que por seguridad y prevención de la salud pública hemos visto venir. En este año, tan diferente y tan nuevo en todo, estamos un poco huérfanos de ferias y fiestas, pero yo creo que más allá de la organización de festejos, los onubenses sienten sus tradiciones y en cierta manera, no dejan de vivirla. 2020 no ha tenido Rocío, pero han sido miles las personas que ha visitado a la Virgen en Almonte, y muchos los actos religiosos que se han celebrado. En ese mismo sentido, creo que cuando llegan las fechas de las fiestas en nuestros pueblos, las familias la vivirán de una forma diferente, pero reafirmando su feria, su romería… Con una comida familiar, reuniéndose con las amistades, con una guitarra y un cante. Yo animo a que cada cual celebre en su entorno, y siempre de manera responsable, ese patrimonio festivo que constituye una de nuestras señas de identidad”.

Por último, ha apuntado que “este 3 de agosto no tendremos Colombinas con casetas, pero podemos tomarnos un ponche El Navajazo en casa, lo venden en botellas de litro en los supermercados de la ciudad. Es una forma de decir que resistiremos ante la crisis del coronavirus con la esperanza de que el año que viene podemos volverá reunirnos en los recintos feriales”.

Gabriel Cruz: “Huelva vivirá sus Colombinas de una forma distinta. Es nuestra Historia, nuestro orgullo y nuestra fiesta”

El alcalde de la capital, Gabriel Cruz, ha realizado un breve balance de lo que supone para Huelva no celebrar sus Fiestas Colombinas. Cruz ha expuesto que “al impacto económico y turístico que conlleva la cancelación de estas Fiestas tal y como estamos acostumbrados a celebrarlas, se suma esa vertiente anímica que tenemos que contrarrestar con optimismo y adaptándonos a vivir estos días tan especiales para Huelva de una manera diferente, como nos imponen estas circunstancias sobrevenidas. Porque lo primero, por encima de todo, es proteger la salud de la ciudadanía. Huelva vivirá sus Colombinas de una manera distinta. Ese sentimiento nos identifica como choqueros. Va más allá de cualquier circunstancia. Es nuestra Historia, nuestro orgullo y nuestra fiesta“.

Gabriel Cruz ha querido enviar un mensaje a los onubenses en este 3 de agosto tan atípico. Ha afirmado que “que lo vivan con espíritu de optimismo, de convencimiento, y con la seguridad de que cumpliendo con las determinaciones, siendo solidarios y responsables, acabaremos con esta pesadilla del Covid-19 antes de lo que podamos pensar. Desde aquí mando mucho ánimo a todas y a todos y que vivamos las fiestas desde el interior y en la medida que podamos, en nuestros entornos controlados. De hecho, para recrear el ambiente de fiesta, aunque no contemos con el Recinto Colombino, hemos iluminado con un alumbrado festivo la Avenida de la Ría, como uno de los espacios simbólicos vinculados a esta celebración y a su tradicional entorno”.

El alcalde de Huelva ha considerado que “hay que forjar ese futuro que nos viene desde un presente de ilusión y compromiso con Huelva pese a los difíciles tiempos que estamos viviendo de una forma tan inesperada. Estamos peleando en el día a día para que Huelva recupere su pulso social y económico y, a la vez, la población se proteja del virus. Nuestra ciudad volverá a latir y, no nos quepa duda, con más fuerza que nunca, para seguir creciendo como referente en la gastronomía, la cultura, el deporte, el turismo… En beneficio de todos los que tenemos la suerte de vivir en esta maravillosa ciudad que tiene tanto potencial aún por explotar. En ese camino estamos, dedicando a ello toda nuestra energía, esfuerzo e imaginación, para superar esta crisis y avanzar en los proyectos que tenemos en marcha para una Huelva más moderna, próspera y sostenible, llena de oportunidades”.

Carmelo Romero: “En este viaje para vencer al coronavirus y retomar la senda de la normalidad, vamos todos juntos”

El alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, ha explicado que un 3 de agosto sin el acto culmen de la Real Sociedad Colombina “me transmite una profunda tristeza, pero por otro lado, me parece un importante ejercicio de responsabilidad”. A lo que ha añadido que, “con la Real Sociedad Colombina Onubense y con su presidente, D. José María Segovia, nos une al pueblo de Palos de la Frontera una paternal relación, ya que José María es hijo adoptivo y medalla de oro de nuestra ciudad, y estoy convencido que la suspensión de los actos de tan importante efeméride no ha sido una decisión fácil; entiendo que, aplicando el sentido común han tomado una decisión acertada, porque los espacios en nuestro querido monasterio son reducidos y la participación en cualquier acto de la Colombina muy numerosa; máxime cuando hablamos de uno de los actos y fechas más importante que desarrolla la Real Sociedad Colombina cada año”.

Romero ha aprovechado para “trasladar un mensaje de ánimo y de esperanza en la consecución del primordial objetivo de vencer a esta enfermedad y retomar la normalidad de la vida diaria. Estoy convencido que, dentro de algún tiempo, una vez pase esta pandemia, volveremos a homenajear y rendir tributo a unos héroes que pusieron a Palos de la Frontera en el mapa del mundo y de la memoria para siempre”. Además, el alcalde de Palos ha expuesto que “la historia de esta ciudad está íntimamente ligada a las labores marítimas y a los descubrimientos geográficos. Es por esto que, Palos de la Frontera es conocida como la cuna del Descubrimiento de América (como afirma en su escudo), ya que en esta ciudad se gestó y se preparó el primer viaje de Cristóbal Colón y los Hermanos Pinzón a hacia las Indias, que partió, precisamente, tal día como hoy hace 528 años”.

El regidor palermo ha afirmado que “el pueblo de Palos de la Frontera ha sido siempre consciente de su especial participación en el Descubrimiento de América, hecho del que se ha sentido plenamente orgulloso, hasta el punto que su seña de identidad es ser la “Cuna del Descubrimiento de América”. Somos conscientes del especial legado histórico que tenemos, y a nosotros nos toca conservarlo y protegerlo, promocionando su historia y su patrimonio. Este legado histórico tiene su reflejo en todas las festividades locales y en la vida y la cultura de nuestro pueblo. Esta es la mejor manera de recordar la importancia y transcendencia de los hechos y de sentirse orgulloso de nuestra historia”.

Romero ha recordado también a uno de los protagonistas de este día. “Si algo había caracterizado la personalidad de Cristóbal Colón, fue su obstinación y exigencia en la consecución y negociación de su gran proyecto de llegar a Oriente por Occidente. Para ello, se valió de la experta y prestigiosa marinería palerma, porque sabía que sólo con hombres como éstos sería capaz de llevar a cabo su sueño. Palos de la Frontera es un pueblo que sabe de grandes hazañas, de grandes viajes; está en nuestro ADN, y en este viaje para vencer al coronavirus y retomar la senda de la normalidad, vamos todos juntos“.

María Antonia Peña: “La UHU apuesta por incrementar la movilidad de estudiantes en el Espacio Iberoamericano del Conocimiento”

La rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, ha considerado que no celebrar las Fiestas Colombinas “aparte de la pérdida emocional y económica, que a ninguno de nosotros se nos escapa, corremos el riesgo de que pase desapercibido un momento en el que, al margen de tópicos al uso, Huelva se reencuentra con una parte importante de su pasado y de su identidad histórica. El 3 de agosto, bien entendido, nos sirve para fortalecer los lazos que nos unen a América Latina, desde el respeto al otro y el reconocimiento de su dignidad. En mi opinión, esta filosofía identitaria tendría que estar presente en Huelva todos los días del año, pero, no siendo así, el 3 de agosto nos ayuda a refrescar la memoria”.

Peña ha lanzado un mensaje a los onubenses, porque “les diría que, a pesar de la situación sanitaria en la que estamos y de que no tendremos la parte festiva, no sobra pararse un momento a reflexionar sobre lo que Huelva representó en América y lo que América debe representar en nosotros. Reconocerse en las propias raíces históricas, asumiendo todas sus luces y sus sombras, es siempre saludable. Y, sobre todo, nos enriquece enormemente si se hace desde la admiración a la singularidad y grandeza de los pueblos americanos de los que aún tenemos mucho que aprender”.

Y es que la relación que une Huelva, y por contra a la Universidad, con el 3 de agosto es única y especial. “La Universidad de Huelva siempre está presente en toda iniciativa institucional o cultural que busque reforzar esta idea de encuentro con América y de descubrimiento mutuo. Nuestro compromiso estratégico con los ODS, además, nos hace participar en numerosas iniciativas de cooperación al desarrollo propias y externas. Pero lo que, realmente, me gustaría destacar son dos cosas: por un lado, nuestra apuesta por incrementar la movilidad de estudiantes en el Espacio Iberoamericano del Conocimiento, que crece cada día de forma significativa, y, por otro, la exitosa labor, reconocida internacionalmente, de todos aquellos grupos de investigación de la UHU que siguen desarrollando su trabajo teniendo a América como referente u objeto de su investigación. Cooperantes, estudiantes e investigadores llevan cada día a América el nombre de Huelva y su Universidad y eso nos enorgullece enormemente”, ha considerado.

José María Segovia: “Huelva vive con intensidad su historia en el recuerdo”

La Real Sociedad Colombina Onubense también ha suspendido los actos de la tradicional celebración del 3 de agosto, en recuerdo de la salida de las carabelas descubridoras, en el Monasterio de Santa María de la Rábida. Tal y como ya asegurara hace unos días José María Segovia, su presidente, a diariodehuelva.es, el número de participantes que se reúne ese día “sobrepasa las normas a seguir por el reducido espacio de los lugares donde se celebra: la capilla del convento franciscano y el patio mudéjar del cenobio”.

“Ante la cercanía del día 3 de agosto Huelva vive con intensidad su historia en el recuerdo. Las circunstancias actuales de la pandemia nos hacen que los actos a celebrar en el Monasterio desde 1880 se tengan que suspender para obedecer las consignas y órdenes dadas por la Sanidad y por el Gobierno. La Real Sociedad Colombina recordará siempre estas fechas, este año en el dolor de su ausencia pero siempre en la alegría de exaltar el día grande de la provincia de Huelva en que las tres carabelas partieron de Palos para descubrir el nuevo mundo”.

Para el presidente de la Sociedad Colombina, “esta fecha del 3 de agosto late siempre en el corazón de los onubenses, día en que rememoramos la grandeza de la historia de Huelva y de España. Para los colombinos, para Huelva, el 3 de agosto será este año un recuerdo pero será siempre una fecha inolvidable en nuestros corazones“, ha resaltado José María Segovia.

Agustín Galán: “La travesía que se inicio el 3 de agosto sufrió muchos inconveniente pero consiguieron llegar. Nosotros también llegaremos”

El director de la sede de la Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Agustín Galán, ha considerado que no celebrar las fiestas Colombinas “desde el punto de vista emocional supone el no tener la oportunidad de celebrar con los nuestros una gesta que cambio la historia de la humanidad y en la que los nuestros jugaron un papel decisivo. Supone también el no poder compartir un buen rato con los amigos a los que no ves con la frecuencia y la tranquilidad deseada; comentar lo que pudo haber sido y no fue, ponerle un poco de humor a los proyectos que no resultaron, no poder echarte un baile, etc. Pero también debe suponer una oportunidad para valorar las circunstancias que rodearon aquel hecho de cara nuestro presente a nuestro porvenir. Aquellos echaron mano a toda su determinación para emprender una aventura cuyo final no dejaba de presentar dudas razonables. Tal vez nosotros debamos hacer acopio de aquella misma la determinación para afrontar los retos que se nos acercan y que van a requerir lo mejor de cada uno de nosotros, del conjunto de la sociedad y de las instituciones para poder superarlos con éxito. En lo económico pues una pérdida más de este año que está resultando de especial dureza. Y, por supuesto, supone la pérdida de una magnífica ocasión para dar a conocer nuestra ciudad, nuestra tierra y a nuestra gente“.

Galán ha expuesto que “desde el punto de vista demográfico las crisis epidémicas suelen recuperarse con bastante rapidez. Recordando y guardando siempre la memoria de los que hemos perdido en esta pandemia, tal vez tengamos que aprender a dedicar a los lamentos el tiempo justo y necesario pero solamente eso. A partir de ahí es necesario encarar el porvenir, aunar fuerzas, buscar en el otro lo que suma y no lo que resta, ser exigente y ponernos a trabajar. Tal vez sea ese el mejor homenaje que podamos rendir a los que se fueron. La travesía que se inicio el 3 de agosto sufrió muchos inconveniente pero consiguieron llegar. Nosotros también llegaremos”.

La relación entre la UNIA y el 3 de agosto “es muy muy estrecha. Hay que recordar que la Sede de Santa María de la Rábida surge, allá por el año 1943, con el motivo central de profundizar en el conocimiento de la historia del continente descubierto a finales del s. XV e intensificar las relaciones con todos aquellos países. Los programas orientados en aquella dirección y las relaciones con las universidades iberoamericanas han sido una constante en la historia de la UNIA. Y así sigue y seguirá siendo en los títulos y en los proyectos que estos momentos estamos desarrollando. Tal vez el ejemplo más claro que podemos presentar en este sentido sea la política de becas que se viene manteniendo y que ha conocido un fortalecimiento muy significativo en el último año. Este hecho hace realidad un conocimiento mutuo cada vez más profundo de ambas partes del Atlántico y pone de manifiesto, además, la vigencia de aquel compromiso de fomentar las relaciones entre una y otra orilla de una manera práctica, útil y eficaz como es la de difundir el conocimiento. De este modo la UNIA, especialmente la Sede de Santa María de La Rábida, se convierte en un punto de encuentro hacia la historia y muy especialmente hacia el futuro”.