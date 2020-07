Los onubenses vuelven a las consultas en la ‘nueva normalidad’

Los profesionales sanitarios han sido uno de los sectores que han estado al frente en esta pandemia. Muchos de ellos, tuvieron que “frenar en seco” durante el confinamiento “debido a la falta de material de seguridad con el que ejercer nuestro oficio”, ha explicado María Infante, odontóloga.

Pero la nueva normalidad sigue lastrando a estos profesionales que “no es que tengamos grandes pérdidas, como sí tuvimos durante el confinamiento, sino que con las nuevas medidas el número de pacientes que podemos atender diariamente ha disminuido, con lo que al final no son pérdidas, pero tampoco beneficios”, ha expuesto Lorenzo Rodríguez, co-director de la clínica Vidacer y fisioterapeuta.

En este sentido, la nueva normalidad está siendo todo un reto para los profesionales de la salud como fisioterapeutas, odontólogos, podólogos, optometristas… Porque “al principio había mucho miedo, y notamos mucho la bajada de asistencia a nuestros servicios”, ha comentado Rodríguez. Pero ahora “la gente ha perdido el miedo porque ve que trabajamos con las máximas condiciones de higiene y seguridad, como siempre hemos hecho. Por lo que la gente está más confiada y está retomando todas sus citas”, ha considerado Infante.

Tanto es así que “ahora la lista de espera es mayor a la que teníamos, porque se acumulan las citas atrasadas con las nuevas”, aunque “poco a poco parece que vamos retomando el ritmo habitual, eso sí, con muchísimas más precauciones de higiene a fondo como solemos hacer siempre”, ha explicado la odontóloga.

Tal y como explica Lorenzo Rodríguez, “la nueva normalidad aún sigue lastrando un poco nuestro ritmo de trabajo, ya que no podemos atender a tantos pacientes como quisiéramos. Pero es cierto que los onubenses ya están más tranquilos tras ver estas semanas las condiciones en las que trabajamos de seguridad e higiene máxima”.

Otro de los sectores que tuvieron que parar durante el confinamiento fue el de los optometristas. “Solo atendíamos urgencias, y con las máximas precauciones según los materiales que teníamos al inicio, afortunadamente poco a poco pudimos ir atendiendo a más pacientes gracias a la compra de material”, ha expuesto José María Medina.

En la actualidad, en cuanto a protocolo “seguimos manteniendo las mismas medidas de higiene, distanciamiento, desinfección del material y maquinaria”, ha explicado. A lo que ha añadido que “ya no solo realizamos consultas de urgencia, sino que damos un servicio completo”.

Por ejemplo, Lorenzo Rodríguez realiza un contacto previo con el paciente y se le ofrece las recomendaciones indicadas como “si ha estado con fiebre, no vengan. Al entrar en la clínica hay un protocolo de higiene que se explica y se ha de llevar a cabo: el paciente ha de lavarse las manos, va con su mascarilla y en todo momento estará en un entorno seguro y limpio”. Así, “estamos gastando más material, sobre todo de limpieza, ya que limpiamos la clínica a las 8 de la mañana, a las 14 horas cuando paramos para el almuerzo, y al finalizar la jornada. Además, después de cada paciente se desinfecta todo el material como camilla, pomos de puertas, sillas…”.

Todos los profesionales sanitarios consultados coinciden en que “no es tanto las pérdidas, como la no ganancia; es decir, con estas medidas de higiene y seguridad nos requieren (y nosotros apostamos por ello) la atención única, para evitar posibles focos de contagio a través del contacto con otros pacientes“, ha considerado Lorenzo Rodríguez. “Al tiempo que destinamos al cliente hay que añadir el tiempo que destinamos después a la limpieza y desinfección de todo lo que se ha usado”, ha complementado Medina.

El optometrista ha expuesto que “en cuanto a los clientes, han aumentado el número de servicios con cita previa y las consultas por vía telefónica. En términos generales aún no tenemos el tránsito de clientes anterior a esto. A eso hay que sumar que la incertidumbre respecto a la economía hace que las compras sean más limitadas. Durante el estado de alarma las pérdidas han sido casi de un 90%, pero progresivamente , y si la situación sanitaria lo permite, se espera que una vez pase el verano, se llegue a los números de antes de la pandemia”.