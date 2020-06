La delegada del Gobierno andaluz en Huelva agradece el comportamiento ciudadano durante la pandemia

No sé si acertaré en mis palabras o no, ni siquiera si es acertado pronunciarme en este momento o aún es pronto… Pero vais a permitirme que empiece por el final.

Gracias:

A los delegados y delegadas de la provincia, con un rinconcito muy especial a la Delegada de Salud, gracias por vuestro compromiso.

A la subdelegada del Gobierno , gracias por tu altura política y personal.

A la Diputación de Huelva , gracias por vuestra imprescindible colaboración.

A los alcaldes y alcaldesas de Huelva , gracias por vuestro trabajo, esfuerzo y comprensión, espero haber estado a la altura.

A los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado , Policía Local, Unidad Policía Autonómica, 112, Protección Civil… gracias por vuestra profesionalidad.

Al Banco de Alimentos , Cruz Roja, Cáritas, ONGs, asociaciones vecinales, etc., gracias por vuestra inestimable aportación.

A los profesionales sanitarios de la provincia de Huelva, gracias y mil veces gracias, siempre habéis sido ejemplo, pero hoy sois ESPERANZA.

GRACIAS A TODOS Y A TODAS, GRACIAS.

Tengo presente que cada uno tendrá su propia experiencia particular de este momento que nos ha tocado y nos toca vivir, que algunos han tenido la suerte de no llevarlo tan mal, y otros de no llevarlo tan bien; que las mismas circunstancias no afectan a todo el mundo por igual, y que por tanto, hacer un análisis generalizado, de tabla rasa, puede ser una equivocación por mi parte.

Pero sí quisiera trasladaros una certeza que tengo en este tiempo de incertidumbre, y es que Huelva, el ejemplo que ha dado como provincia al resto de España, corresponde a todos y cada uno de los que la conformamos.

Por eso quiero aprovechar para poner en valor esta Huelva responsable, comprometida con el prójimo y con su gente, una Huelva que ha sabido estar como nadie en estos momentos tan difíciles, permitiéndonos mirar al futuro con la fortaleza de la unión entre todos.

A veces, la posibilidad de tener una visión más periférica de todo, más amplia, te permite ver las cosas desde un punto de vista más empírico, dándole valor a cosas que antes no la tenían y al contrario. Yo por eso, puedo decir con firmeza, que en esta provincia, asumiendo como delegada del Gobierno y aceptando los errores que hayamos podido cometer y de los que debemos aprender, todos los actores que han sido partícipes de esta primera batalla a la Pandemia, y ojalá última, se han comportado de manera intachable, con responsabilidad, compromiso y dedicación, diría que en muchas ocasiones con estoicismo, algunos desde la visibilidad que dan los medios de comunicación, y otros, la gran mayoría y a los que debemos todo el reconocimiento, desde el anonimato.

Nos queda ahora otro reto: recuperar el tiempo perdido para fortalecer Huelva económica y laboralmente, en unas circunstancias que, si bien no son las más propicias, al menos, el trabajo previo bien hecho, nos deja la oportunidad de encabezar los vagones de la recuperación. Por ello, mi compromiso para que más allá de caer en la relajación, acrecentemos ahora nuestra labor y nuestro esfuerzo para conseguir nuestros objetivos.

Como dijo Ortega y Gasset: “La vida cobra sentido cuando se hace de ella una aspiración a no renunciar a nada”. Por tanto, miremos a la vida con todo el sentido y el sentimiento del mundo.

Bella Verano Domínguez, delegada del Gobierno andaluz en Huelva.