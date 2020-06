El Comedor Virgen de la Cinta recibe una inyección económica del Puerto para seguir prestando servicio

El Comedor Benéfico Social Virgen de la Cinta de Huelva cuenta con un gran aliado para hacer frente a una labor que se ha vuelto aún más necesaria en estos momentos de alarma social derivada del coronavirus. Se trata de la Autoridad Portuaria de Huelva, que ha firmado un patrocinio con el comedor que supone una inyección económica para poder seguir dando comida a los más necesitados.

La colaboración se gestó en pleno estado de alarma, en el mes de mayo, y fue en estas fechas cuando también la presidenta del Puerto onubense, Pilar Miranda, visitó las instalaciones del comedor para interesarse por sus necesidades.

“Estamos muy agradecidos a la Autoridad Portuaria de Huelva, siempre podemos contar con ellos y sabemos que están muy pendientes de la labor social en la ciudad”, ha indicado la presidenta del comedor, Carmen Vázquez, que reconoce que han necesitado mucha ayuda en las últimas semanas por la creciente demanda de comida. Por ello, valora aún más este patrocinio del Puerto.

El Virgen de la Cinta cerró su comedor al inicio del estado de alarma, pero gracias a sus dos trabajadores (un cocinero y un pinche de cocina) y a dos voluntarios, ha seguido repartiendo una bolsa de comida diaria a sus puertas de lunes a sábado.

Se han llegado a repartir hasta 250 bolsas al día, que contienen una tarrina de comida caliente, un bocadillo, fruta, pan, lácteos y algún producto dulce. Ahora la demanda ha bajado un poco pero siguen repartiendo en la actualidad unas 170 bolsas.

Por el momento permanecerán cerrados, ya que “es complicado cumplir todas las medidas higiénicas y de distanciamiento en el comedor”. Sin embargo, la tarea continúa, por ello, además de agradecer la numerosa colaboración que han recibido en este tiempo, no sólo del Puerto, sino también del Banco de Alimentos, Mercadona, la ONG World Central Kitchen del chef José Andrés o de particulares, Vázquez hace una llamada a la solidaridad: “Lo primero es dar gracias a Huelva por lo solidaria que es con el comedor, pero no podemos olvidar que esto no ha terminado, seguimos necesitando ayuda económica, alimentos o lo que puedan aportar”.