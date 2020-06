El coronavirus impacta en El Rocío: histórico lunes de Pentecostés vacío en las marismas

Es, quizás, el lunes más esperado del año. El Lunes de Pentecostés se ha convertido en una cita ineludible para todos los creyentes, que cuentan cada día hasta llegar al momento deseado como es el salto de la reja y la posterior procesión de la Virgen del Rocío por la aldea.

Pero este 2020, la crisis sanitaria por el coronavirus Covid-19 ha provocado una imagen histórica: un lunes de Pentecostés con las marismas rocieras vacías. Una aldea sin la venida de su Reina de las Marismas. Corazones sin la compañía de la procesión de la Blanca Paloma visitando a sus hijos que la esperan ansiosos con su Simpecado.

La Hermandad Matriz de Almonte tomaba una dura decisión, “acertada y aceptada” por los rocieros como era suspender la romería, pero ha ofrecido el programa completo de actos a través de su canal de Youtube en el que todos los rocieros del mundo han podido acompañar a la Virgen del Rocío en su semana grande.

“Ha sido una de las decisiones más difíciles que hemos tenido que tomar, no recordamos en la historia reciente la suspensión de la Romería del Rocío, nunca imaginamos tener que tomar esa decisión y además sumándole un año en el que la Virgen del Rocío se encuentra en Almonte y tuvimos que suspender también su traslado al Rocío”, han declarado desde la Hermandad Matriz. Un Rocío de luz que ha acompañado a las familias en la más íntima intimidad que “quizás más que nunca ha estado presente en nosotros. Con resignación por no poder verla en la aldea, pero con la aceptación de saber que así lo ha querido ella“, ha afirmado la hermana mayor de la Hermandad del Rocío de Huelva, Desiré Márquez.

Un Rocío diferente “que vamos a vivir con la familia. En el que no nos vamos a ver con nuestro hermanos de otras hermandades en El Rocío, pero en la oración con la Virgen todos estaremos unidos. Los buenos rocieros saben que El Rocío tenemos que vivirlo todo el año, en un sentimiento y una alegría que va en nuestro adn“, han apuntado desde la Matriz. Una hermandad que se ha volcado con todos los rocieros ofreciéndoles misas, salves y programas especiales para poder vivir este Rocío “diferente pero muy especial”. Por ello, “les mandamos un abrazo y el ánimo para superar estos momentos, teniendo presente a los enfermos y a la gente que lo está pasando mal. Pronto volveremos a estar juntos”, han añadido.

La espera más larga y el recuerdo eterno de un instante efímero. El salto de la reja y la procesión de la Virgen del Rocío tendrán que esperar a 2021 “si ella lo quiere así”, han afirmado los rocieros. Una fe que “nos acompaña todo el año, que nos da fuerza porque ella así lo quiere. Como buenos hijos, ella nos ha dicho que tenemos que esperar y eso haremos. Pero esta situación de crisis sanitaria nos debe servir para aprender a hacer un mundo mejor”, ha expuesto el presidente de la Hermandad del Rocío de Huelva, Antonio Sánchez de Piña.

El Domingo de Pentecostés de 2020 ha sido uno de los más ‘populosos’ gracias a las nuevas tecnologías. La solemne misa de Pentecostés presidida por el Obispo de Huelva, José Vilaplana y cantada por el Coro de la Hermandad Matriz, ha sido disfrutada por los rocieros de todas las partes del mundo; y posteriormente, la salve. La noche del Domingo de Pentecostés se ha vivido de forma especial también en Huelva. Las hermandades de Huelva y Emigrantes se han unido en un rezo del Rosario en la casa de hermandad de Huelva.

Un rosario (que tradicionalmente se reza en la Plaza de Doñana en la aldea) que ha dado paso a una madrugada eterna sin poder disfrutar a la Reina de las Marismas a hombros de los almonteños. Un lunes de Pentecostés en el que la alegría henchida da paso siempre a carretas camino de la nostalgia; pero que este 2020 se verá marcado para siempre por la tristeza de no poder verla en la aldea, pero la aceptación de su voluntad.

Tal y como ha señalado el presidente de la Hermandad de Emigrantes, Inocencio Forcén, “normalmente todos los Rocíos son diferentes y este es aún más especial. Hace 133 años motivado por una pandemia de cólera se suspendió el Rocío, y en este 2020 ha sucedido lo mismo por la pandemia mundial del Covid19. El Rocío es sentimiento, es Fe, fraternidad y vivencias; y ninguna de estas nos falta en este año. No tendremos camino y no podremos presentarnos a la Virgen, pero cada uno de los rocieros llevará su camino interno y se presentará a la virgen de forma personalizada”.

Su hermano mayor, José Antonio Ortiz (Nono), ha expuesto que “es un Rocío distinto, pero con muchas emociones. Solo tenemos que esperar un poco. Ella lo ha querido así. Estamos viviendo un Pentecostés de luz, diferente. Y el año que viene, si ella lo quiere estaremos camino al Rocío para verla”.

Asimismo, Forcén ha explicado que “lo más difícil ha sido no poder presentar el bendito simpecado a los pies de la Virgen, no poder rezar el rosario a sus pies, no poder convivir en el camino. Pero aún sin poder hacer esto, los rocieros presentaremos nuestro simpecado desde el corazón, rezaremos nuestro rosario desde nuestra casa hermandad y conviviremos en nuestra capilla cantándole al bendito simpecado”.

Un sentimiento compartido que el presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Santiago Padilla Díaz de la Serna, ha abrazado desde Almonte. “Desde nuestra hermandad queremos agradecer a todos las hermandades y rocieros que nos hayan apoyado en estos duros momentos, y comprendan la situación. Estamos viviendo un hecho histórico, único y especial, pero sabemos que es algo que aceptamos porque ella nos lo ha puesto en nuestro camino“.

No hay última salve antes del salto de la reja, ni rezo del rosario en la aldea, pero en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte, a partir de las 22 horas se cantaba una Salve única y especial. El párroco de Almonte, Francisco Jesús Martín, agradecía a los presentes “vuestra presencia, alegrándonos teneros aquí porque es una alegría poder compartir la Salve con vosotros porque es señal de que ella nos ha cuidado y podemos estar aquí”.

Ya este domingo, en la misa pontifical de Pentecostés celebrada en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte donde, el párroco de Almonte, Francisco Jesús Martín Sirgo, dio a conocer el mensaje enviado por el papa Francisco a todos los rocieros en este día tan señalado para los devotos de la Blanca Paloma. También se ha anunciado el decreto de la Penitenciaría Apostólica por el que se prorroga, hasta el final de la pandemia, el tiempo jubilar que con motivo del centenario de la coronación canónica de la Virgen del Rocío se estaba celebrando.

Solo queda disfrutar de los diferentes actos conjuntos de la Hermandad Matriz con sus filiales, como las hermandades de Emigrantes y Huelva que están desarrollando un programa juntas, y con todos los rocieros del mundo, a través de sus redes sociales en este extraño lunes de Pentecostés en el que, normalmente, las horas de madrugada vuelan al lado de la Reina de las Marismas cuando es portada por los almonteños entre miles de corazones encogidos que le rezan y agradecen “por otro año más Rocío”.

Rocío. Cinco letras que son templo de oración. Un Rocío de luz. Luz que todos los rocieros piden entre salves a la Reina de las Marismas para superar esta crisis sanitaria. Rocío que cada mañana ilumina los corazones de fieles devotos que ya sueñan con verla pasear por las marismas en 2021. “Ya queda un lunes menos”.