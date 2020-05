Huelva vive un Rocío de “luz y esperanza”

No hay romería, pero sí Rocío. Un Rocío diferente. Íntimo, de rezo y recogimiento, pero también de solidaridad, de hermandad y de mucho amor y fe. Los rocieros han visto como en este especial 2020 en el que vivirían su romería, el paseo de la Virgen del Rocío por las calles de Almonte, su traslado a la aldea… Se quedaban sin estas estampas únicas, pero para vivir otras también especiales.

La difícil decisión de la Hermandad Matriz de Almonte de suspender los actos oficiales de la romería quizás fue “una de las decisiones más difíciles, no recordamos en la historia reciente la suspensión de la Romería del Rocío, nunca imaginamos tener que tomar esa decisión y además sumándole un año en el que la Virgen del Rocío se encuentra en Almonte y tuvimos que suspender también su traslado al Rocío”, han declarado.

A pesar de todo, “desde el primer minuto hemos seguido las recomendaciones de las autoridades sanitarias, hemos estado en contacto con el Obispado de Huelva, el Ayuntamiento, las distintas administraciones y hemos seguido trabajando a diario para gestionar lo mejor posible, con nuestras mejores intenciones, el futuro de una devoción universal como lo es la del Rocío”.

Un trabajo que las hermandades agradecen y que los rocieros comparten. No es fácil vivir una romería del Rocío sin poder compartir momentos tan emotivos como el camino, los rosarios o la propia procesión y visita de la Virgen del Rocío a las hermandades filiales.

Pero los rocieros “han comprendido que este es un Rocío diferente y la fe en ella ha provocado una gran unión entre todos volcándonos en acciones solidarias como la confección de mascarillas y batas, repartos de alimentos…”, ha apuntado el presidente de la Hermandad del Rocío de Huelva, Antonio Sánchez de Piña. “Una situación que nos tiene que hacer comprender que tenemos que unirnos y hacer un mundo mejor, que es lo que estamos intentando hacer con las acciones solidarias, con la unión entre rocieros, con la disposición de todos para ayudar…”, ha añadido.

En este sentido, su hermana mayor Desiré Márquez ha explicado a diariodehuelva.es que “éste es un Rocío distinto, triste por la situación que estamos viviendo con tantas pérdidas, y todo lo que ello desemboca; pero hay que tener fe y esperanza. Es bonito comprobar como mis hermanos se han volcado en ayudar en todo lo posible; y la fraternidad que existe entre las dos hermandades de Huelva”.

Así Márquez ha confesado que “para mí no está siendo fácil, son muchos sentimientos y muchos años esperando. Una promesa que casi no cumplo, pero que gracias a mis hermanos como el presidente y a Ella tiro para delante con la mejor de mis sonrisas”. La hermana mayor ha explicado que “desde pequeña siempre quise ser hermana mayor y llevar a mi Hermandad ante la Virgen. Esperaba este día con una ilusión enorme, toda la familia lo esperaba, pero la virgen me ha dicho que tengo que esperar y como buena hija, eso haremos. Lo importante es que todo esto pase pronto y podamos vivir una romería 2021 repleta de momentos felices con ella”.

Por su parte, el hermano mayor de la Hermandad Emigrantes del Rocío de Huelva, José Antonio Ortiz, ha expuesto que “es un Rocío distinto, pero con muchas emociones”. Entre las emociones que aún nos aguardan está el encuentro de simpecados de las dos hermandades de Huelva. Será el próximo martes 2 a partir de las 13 horas en la casa hermandad de Emigrantes.

Programa conjunto

Este Rocío “distinto” ha hermanado a Huelva y Emigrantes en un programa de actividades conjuntas que está ofreciendo a sus hermanos y a todos los rocieros instantes únicos e históricos. En la propia mañana de salida de Emigrantes se ha realizado la misa de romeros con la presencia de Huelva, también por la noche la salve y el ángelus. Huelva tendrá una mañana en la que la ciudad no se echará a las calles para despedirla, pero sus corazones, al igual que en el miércoles de Emigrantes, acompañaran en cada paso de este camino de luz a todos los rocieros.

Cada noche la salve y el ángelus se rezará en las hermandades onubenses, con diferentes exaltadores, pero con el mismo sentimiento: la fe rociera. Una fe que compartirá actos como la misa de Pentecostés compartida con todas las hermandades el domingo, o el rezo del rosario la madrugada del lunes para culminar en un repique de campanas en honor a la Virgen del Rocío y, por la noche, la misa de acción de gracias.

La Hermandad Matriz ha querido también retransmitir en directo a través de su canal de Youtube y página de Facebook, todos los actos que se están realizando desde Almonte. Además, ha animado a participar a compartir la versión de la canción ‘Un Rocío diferente’ a través de su grupo joven que ha lanzado estos días la iniciativa con este tema que “se ha convertido en el himno de este Rocío y nos dicen que inundemos los hogares de Rocío”; y en el que han participado artistas como Macarena de la Torre y cuyos ingresos (por las reproducciones) irán destinados a la Obra Social de la Hermandad Matriz.

“Un Rocío diferente que vamos a vivir con la familia y que desde nuestro balcones brindemos por los amigos. No nos vamos a ver con nuestros hermanos de otras hermandades en El Rocío, pero en la oración con la Virgen todos estaremos unidos. Los buenos rocieros saben que El Rocío tenemos que vivirlo todo el año, en un sentimiento y una alegría que va en nuestro adn. Les mandamos un abrazo y el ánimo para superar estos momentos, teniendo presente a los enfermos y a la gente que lo está pasando mal. Pronto volveremos a estar juntos“, han expresado desde la Matriz de Almonte.

Desde la Matriz de Almonte han informado que “hemos hecho coincidir la Novena a la Virgen del Rocío con los días en los que celebraríamos la Romería, por lo que culminaremos estos cultos con la Pontifical de Pentecostés, el próximo domingo a las 10 horas, presidida por el Obispo de Huelva, D. José Vilaplana. Todo está siendo retransmitido en directo a través de nuestro canal de YouTube, donde también emitiremos el sábado por la noche un programa especial con entrevistas y reportajes y el domingo, entre otras cosas, la película del Centenario de la Coronación”.

Rocío de luz

Y es que ya se anunciaba pocos días después de decretar el estado de alarma, este año no habría romería pero sí Rocío. Un Rocío del luz como ha mostrado su cartel anunciador (que se puede ver colgado en muchos balcones onubenses). Una composición creada en acuarela y acrílico, obra del joven artista pacense José Tomás Pérez Indiano.

Un cartel que ya nacía solidario, puesto que su autor ha donado su trabajo a la Hermandad Matriz para que pueda engrosar la Bolsa de Caridad en estos momentos tan complicados para muchas familias. Un cartel repleto de simbolismos, en el que quizás destaquen la rotulación en tres colores: el negro, en señal de duelo por los fallecidos por esta pandemia, muchos, rocieros de diversas hermandades; el verde, que es el color de la esperanza y el rojo eucarístico. , puesto que su autor

Un Rocío que “ha unido, más si cabe, a la hermandad rociera que se ha volcado en la ayuda y solidaridad con sus hermanos, los que lo están pasando mal”, ha apuntado Sánchez de Piña. Una afirmación que reiteran desde la Hermandad de Emigrantes, cuya casa hermandad se convirtiera en un centro de limpieza de EPIS en esta pandemia por ejemplo.

Una solidaridad, humanidad, y amor hacia la Reina de las Marismas que está viviendo días difíciles y contradictorios en sentimientos, pero con la esperanza de la cuenta atrás para poder “estar todos sanos y celebrar nuestra fe juntos que es como más bonito se vive siempre, compartiendo“. Por un Rocío 2020 “repleto de luz, esperanza y solidaridad, y con la cuenta atrás para un Rocío 2021 en el que tengamos salud para disfrutarlo”.