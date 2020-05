Un padre del colegio ‘Las Gaviotas’ de Lepe crea su propia plataforma de enseñanza online

Desde que comenzó la pandemia y el período de confinamiento han sido innumerables las personas anónimas que, de forma desinteresada, se han puesto a trabajar para contribuir, de una u otra manera, a mejorar la situación durante la crisis sanitaria.

Muchos de estos gestos altruistas son anónimos. Por eso, una onubense se ha puesto en contacto con diariodehuelva.es para dar a conocer la interesante iniciativa de Alberto Muñoz, uno de estos anónimos cuya generosidad está ayudando a sobrellevar el difícil momento.

Tras la suspensión de las clases escolares por la declaración del estado de alarma, Alberto, padre de una de las alumnas del CEIP Las Gaviotas de Lepe, decidió crear una herramienta común (para padres y profesores) que hiciera más fácil el trabajo educativo desde casa.

Así, gracias a la página web www.lasgaviotasencasa.es, toda la comunidad educativa de este colegio puede tener acceso a las actividades y tareas formativas de una manera sencilla y rápida.

“Durante los primeros días del confinamiento las tareas de los niños nos llegaban vía WhatsApp al grupo de la clase. Algunas personas tenían problemas con los documentos y enlaces y acababan tirando de otros padres/madres. Al final decidí que era más sencillo crear la página y colgar en ella todas las tareas que contestar uno a uno a todos los que preguntaban por ellas. De esta forma al tercer o cuarto día del confinamiento empecé a crear la web, únicamente para la clase de mi hija, 5ºB.

Tras una semana de funcionamiento, desde la dirección del centro aprobaron que se extendieta para el resto de cursos. A día de hoy ya están incluidas las actividades de los 12 cursos de primaria, los 6 de infantil, así como los contenidos de los alumnos del Aula Específica.

Hasta la fecha, desde que la página está operativa para todos los cursos, la web ha tenido casi 5.500 visitas, lo que significa una media de casi 200 visitas diarias”, explica Alberto a este diario.

“Semanalmente dedico a la página entre 18 y 20 horas y es tiempo en el que me mantengo ocupado”. Una gestión completamente altruista que, dice este padre, le ha permitido conocer mejor, tanto a los profesores de su pequeña, como al resto de padres y madres del alumnado.

-¿Cómo ha ayudado esta iniciativa a padres y profesores?

-Creo que el haber centralizado todas las actividades en una única herramienta facilita la búsqueda de las tareas. Las familias sabemos donde están ubicadas las actividades y no tenemos que andar buscando el día que nos mandaron un correo o un WhatsApp con las tareas. Todo está en el mismo sitio y con las indicaciones para poder acceder a ello.

Respecto a la ayuda a los profesores el que tengan la facilidad de que una persona se dedique a clasificar y ubicar las tareas les permite poder dedicarse a lo que realmente es su labor en estos momentos, a dar contenido a las actividades lectivas.

-¿Por qué con los recursos que os han facilitado desde la Junta no teníais suficiente? ¿Qué faltaba?

-Una vez se decide suspender la asistencia a los colegios la Consejería de Educación debió articular de inmediato una herramienta común, accesible y ágil para poder hacer llegar a todos la actividad lectiva, y cuando digo a todos también deberían haber detectado desde un principio que familias tenían dificultades de acceso a las tecnologías. Inicialmente se utilizó la herramienta IPasen para comunicarse con las familias y distribuir las actividades. Esta herramienta como medio de comunicación entre familias y centro no está mal, pero no sirve como medio para distribuir la actividad de las clases. Además durante bastante tiempo los servidores de la Junta se colapsaron debido al gran número de visitas, lo que hacía imposible el acceso a esta herramienta. Nuestro colegio intentó usar la página web oficial del centro para la distribución de las actividades, pero al estar también alojada en el servidor de la Junta de Andalucía era imposible acceder.

Desde el principio se debería haber previsto el que habría accesos masivos a los servidores de la junta y el colapso de los mismos. Se deberían haber creado herramientas comunes para todos los centros educativos accesibles a todas las familias, de forma que tuviesen las mismas herramientas y por tanto los mismos medios y oportunidades”.

Por eso, este onubense decide ponerse manos a la obra y crea su propia página web. “Y lo hace, además, con una deficiencia visual catalogada como ceguera legal, mi mejor ojo tiene una visión inferior a 0,1 y un campo visual inferior a 10º”, cuenta el de Lepe.

“Pero eso no significa que yo sea invidente, aún tengo lo que llaman un resto visual en un ojo que me permite manejarme. Y hoy en día existen muchas formas de manejar equipos informáticos para personas como yo. Monitores de mayor tamaño, ampliación de los caracteres que se muestran en la pantalla, lupas de aumento, tiflotecnología,… Desde el pasado mes de enero que aceptaron mi ingreso en la ONCE me han orientado en este sentido de forma que te ayudan e indican cómo hacer más accesible estas cosas. También mi agradecimiento a todos los compañeros de la ONCE en Huelva por su apoyo y ayuda”.

-¿Sientes que has contribuido con este gesto, de alguna manera, a mejorar la situación durante la pandemia?

-En mi caso he intentado colaborar con quienes nos ayudan en la educación de mi hija, los profes, y con quienes comparten tiempo cada día con ella, los compañeros. Que menos puedo hacer. Para mi no es un gran esfuerzo. Creo que todos aportando un poco haremos esta situación mucho más llevadera y sencilla.

Este padre agradece al equipo directivo y al profesorado del colegio Las Gaviotas su iniciativa, su flexibilidad en las actividades diarias y su preocupación por las familias. “Creo que dentro de tener que seguir con su labor están intentando hacerlo lo más liviano posible dentro de las posibilidades que tienen”.