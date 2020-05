El alcalde de Escacena pide a sus vecinos que no paguen el recibo de la luz

El alcalde de Escacena del Campo, Eulogio Burrero Salazar, ha invitado a sus vecinos a través de un escrito que no paguen el recibo de la luz como medida de protesta ante los continuos cortes de luz que sufre el municipio.

Así lo ha hecho saber a través de un comunicado difundido también en las redes sociales, el cual comienza con una afirmación muy directa: “Siempre se ha dicho que lo que duele más es el dinero y todos los que hablan en las redes sociales nos pusiéramos todos de acuerdo y no pagar la luz durante unos meses, donde el Ayuntamiento estaría a la cabeza, os aseguro que invertirían en arreglar las líneas”.

En este escrito, el alcalde continúa afirmando que aunque desde el Consistorio se envíe un escrito con mil firmas, o que se presente una queja formal, “como dijo la parlamentaria catalana en el Congreso de los Diputados que le importaba un bledo España, pues lo mismo nos dice Endesa a los escritos que mandemos: reírse de nosotros”.

Por lo que Burrero, ha animado a los vecinos de la localidad a ponerse de acuerdo entre todos para no pagar la factura de la luz porque “ahora que todos de acuerdo no paguemos la factura veréis como se arregla el problema y el Ayuntamiento de Escacena estará en cabeza“.

El alcalde ha insistido en conocer la opinión de sus vecinos para actuar en consecuencia porque “si sois capaz de hacerlo os aseguro que no tendrán h….os de cortarnos a todo el mundo la luz”. A lo que ha añadido que “para información de algunos deciros que el Ayuntamiento no tiene la culpa de estos cortes; esto depende de compañías privadas que ganan mucho dinero y no invierten nada. Y que el Ayuntamiento es tan afectado como cualquier vecino del pueblo y también os digo, para esas malos pensamientos, que el Ayuntamiento no debe ni un euro a las compañías con las que tenemos contratado sus servicios. Pagamos igual que a todos los proveedores, todos los meses las facturas del mes entre los días del 1 al 5 del mes siguiente”.

Por último, ha recordado que “la solución se basa en no pagar ninguna factura. Quiero ver los que se unen a la iniciativa. Y os aseguro que el Ayuntamiento estará el primero dando la cara y gestionando todo lo que sea necesario espero que os quede claro mi propuesta“.